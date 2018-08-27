‘Ureticimizin her zaman yanındayız’

Nazilli Yeşil Mahalle 464 Sokak’tan geçen eski sulama kanalının 60’lık büzlerle bağlantı yapılarak yenileneceği ve çiftçilerin kullanımına sunulacağı belirtildi

Çiftçilerin tarım alanlarına ulaşımından tutun da, sağlıklı ve modern üretim yapabilmesi için her türlü desteği her zaman verdiklerini belirten Nazilli Belediyesi, sulama kanallarının yenilenmesi işini en hızlı şekilde yerine getireceklerini söyledi. Çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar için sulama kanallarının çok büyük önem taşıdığını kaydeden Belediye Başkanı Haluk Alıcık, çiftçilerin sorunlarını çözmek için çalıştıklarını dile getirdi.

Su kaybı önlenecek

Nazilli’nin eğitim ve sanayi kenti olmasının yanı sıra, marka ürünlerin yetiştirildiği bir tarım kenti olduğuna da değinen Başkan Alıcık, çiftçilere şöyle seslendi:

“Nazillimiz, iyi ve organik tarımın beşiği. Bu anlamda çiftçilerimizin desteklenmesi ve modern tarım uygulamalarından en iyi şekilde faydalanmalarının sağlanması gerekmektedir. Bu nedenle belediye olarak çiftçilerimizin her zaman yanında olduğumuzu bilmelerini istiyoruz. Sulama kanallarının yetersiz ve çok yerde kayıp ve kaçaklara neden olduğunu öğrendik. Bunun üzerine, bu kanalları yenilemeye karar verdik. Şu anda 60’lık büz ile bağlantılarını yaparak sulama kanallarımızın tamamını günümüz şartlarına uygun hale getiriyoruz. En önemlisi de, su kaybını önlemek, çiftçilerimize daha sağlıklı ve düzenli su aktarımını sağlamak açısından kanallarımızı ele alıyoruz. Sıkıntı yaşanan hatlarımızın tamamı elden geçirilecek. Bu nedenle öncelikle Yeşil Mahalle 464 Sokak’ta bulunan eski sulama kanalını yenileme çalışmaları, Belediyemiz Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatıldı. Bu çalışmalar, çok kısa bir sürede tamamlanacak. Çiftçilerimiz, benzer istekleri olduğu zaman çekinmeden bize iletebilir.”