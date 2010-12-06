VATANDAŞTAN 60 YAŞ KARTI İÇİN ÖNERİ: 75, 125 ve 175’lik kontörler belirlensin

26 Kasım 2010 Cuma günkü köşemizde “60 yaş kartı sahipleri Büyükşehir’e sesleniyor: Kontörümüz bitene kadar geçerli olsun” başlıklı bir haber yapmıştık. Haberimiz üzerine onlarca yaşlı okurumuz aradı ve aynı konuda önerilerini dile getirdiler. Okurlarımızdan İbrahim Özyılmaz şunları söyledi:

“İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin yaşlılara sağladığı kolaylık ve ekonomik katkı küçümsenmeyecek düzeydedir, bunu inkar etmek haksızlık olur. Bu nedenle Büyükşehir’e teşekkür ediyoruz. Bilindiği gibi 2010 yılı başlarında bu kartlara 750 kontör yüklenerek sınırlama getirildi. Çoğu kart sahibi 750 kontör bitinceye kadar kullanılacağını zannediyordu. Hatta şu anda bile öyle bilenler o kadar çok ki. Otobüslerde kişilerin ‘60 Yaş Kartı’ kullanımı gözlemlendiğinde ancak 250 ile 450 kontör kullandıkları görülüyor. Kontör bitinceye kadar kullanılması isteği ve önerisi isabetli olmuştur. Büyükşehir’in ekonomik dar boğazda olan yaşlıların sesine kulak vereceğini ümit ediyoruz. Benim 2011 yılı 60 Yaş Kartı için bir önerim var, şöyle ki; 50 veya 75 TL’ye 250 kontör, 100 veya 125 TL’ye 500 kontör, 175 veya 200 TL’ye 750-800 kontör olarak bir uygulama yapılması acaba nasıl olur? Tabii kontör bitene kadar kartın geçerli olması şartıyla.”









Okurlarımızdan Gültan Yavuz: “Annem 1940 doğumlu ve uzun zamandır ‘60 yaş kartı’ kullanıyor. Ancak son 2 yıldır kontörleri bitmeden sene bitiyor ve yeniden ücret istenerek kontör yükleniyor. Annem bacaklarından rahatsız. 60 yaş kartı sahiplerinin isteklerini köşenizde okuyunca elime tutuşturdu, haklı olarak. Çünkü, annem 750 kontörün ancak 120 kontörünü kullanmış. Kartından vazgeçmek istemiyor. Bu öneriyi biz de destekliyoruz. Yaşlılar kontörü bittiğinde Büyükşehir Belediyesi’nce belirlenen ücreti yatırarak kartlarını kontörleri bitene kadar kullansalar olmaz mı?” diye bir istekte bulundu.

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Yine başka bir okuyucumuz Aysu Öztopçular ise, “Ben de birçok arkadaşım gibi 60 yaş kartı kullanıyorum. Haberinizi okudum ve kartımı kontrol ettiğimde daha 500 kontörümün olduğunu gördüm. Yazın 4 ay yazlıklarda olduğumuz için kantımı kullanamadım. Yıl sonunda kontörler silinecek diye otobüslere gereksiz binen arkadaşlarımız var. Bu da otobüsleri lüzümsuz işgal etmemize ve tembelliğe alıştırıyor. 60 yaş kartlarını Büyükşehir’in uygun gördüğü ücret üzerinden kontörlerimiz bitene kadar kullansak olmaz mı?” diye sordu.

Araya bir otobüs daha konulamaz mı?





Menderes Çileme İlköğretim Okulu’nda görevli müdür yardımcısı okurumuz bakın ne diyor: “Bizler Özdere’de oturuyoruz. Ben ve benim gibi Özdere’de oturan ancak Menderes veya İzmir’de çalışanlar sabahleyin ya 06.50, ya da 08.45’te kalkan ESHOT’a ait 775 hatlı otobüsle işlerimize gitmek zorundayız. İzmir’de çalışanlar düşünülmüş. Ancak, ben ve benim gibi yol üzerindeki köy okulunda veya Menderes’teki kurumlarda çalışanlar 06.50’de kalkan otobüse binersek, en geç 07.30’da işyerlerizde oluyoruz. Buna binmeyip de 08.45’te kalkan otobüse bindiğimiz zaman da işlerimize geç kalıyoruz. Acaba bu iki otobüsün arasına örneğin, 07.30 veya 07.50 gibi saat aralığında kalkacak bir otobüs daha sefere alınamaz mı? Şayet bu yapılırsa ben ve benim gibi birçok çalışanın mağduriyeti giderilmiş olur.”

Başkan Tartan, baz istasyonunu kaldırın





Sinan Öztan, Karataş Mahallesi Mithatpaşa Caddesi No:167 Köktaş Apartmanı’na kurulan baz istasyonunun yerinin hatalı olduğunu belirterek şikayetini şöyle dile getirdi:

“Buradaki baz istasyonu, fotoğraflarda da görüldüğü gibi Mithatpaşa Caddesi’ndeki binalarla, caddenin arka tarafında bulunan ve kot olarak daha yüksek olan 305 Sokak’taki evlerle içiçe. Baz antenleriyle aramızdaki mesafe 7 -8 metre ve kot olarak da aşağıda kaldı. Bu istasyonun kurulmasına karar verenler belli ki çevresel etkileri dikkate almadan masa başında karar vermişler. Görüntü kirliliği yaratmasının yanında, insan sağlığına da oldukça zararlı. Ayrıca bazın verici antenleri baca şeklindeki bir yapının içine alınarak gizlenmektedir. Buna izin veren bina sakinleri ile buna göz yuman yöneticilerden şikayetçiyiz. Şikayet ettik ama kimse dikkate almadı. Konak Belediye Başkanmız Hakan Tartan’ın bu konuya el almasını istiyoruz.”

227 hatlı otobüs zamanında gelmiyor

Mavişehir’den Yavuz Barkan, “Bostanlı Vapur İskelesi’nden kalkan 227 hatlı Mavişehir- Atatürk Oraganize Sanayi otobüsü hiçbir gün vaktinde kalkmıyor. Çünkü, vapurla entegre çalışması gereken bu otobüs bazen 30, bazen de 50 dakikada bir geliyor. Konuyu ilettiğimiz şoförler, ‘Hareket memuruna söyleyin’ diyorlar. Hareket memuru cevap verme zahmetine bile katlanmıyor” diyor.

Yüksek sesli müzik bıktırdı

Çiğli Dereboyu Mahallesi sakinleri semtlerindeki belediye düğün salonundan dert yandılar. Okurlarımız, “Belediyenin üst katındaki düğün salonunu işletenler özellikle hafta sonları yaptıkları düğünlerde kapı ve pencereleri açarak yüksek sesli müzik yayını ile bizleri uyutmuyorlar. Uyardığımızda da ‘Gidin istediğiniz yere şikayet edin’ diyorlar. Yeter artık!” diyor.

Bu çay ocağını denetler misiniz?

Karşıyaka Alaybey 1677 Sokak sakinleri Taşkent Apartmanı altındaki çay ocağından dert yandılar. Okurlarımız, “Çocuklarını okula getirip okul dağılışında çocuklarını almaya gelenler ile öğretmenler geliyor. Burada yüksek sesle konuşuluyor ve sigara içiliyor. Sigara dumanları evlerimize giriyor ve izmaritleri de sokaklara atılıyor. Konuyu yetkililere ilettik ama çözüm bulamadık” diyor.

Herkes istediği yere artezyen çakabilir mi ?



Urla Denizli Mahallesi sakinlerinden Mehmet Çalı, “Yeraltı sularının bulunduğu mekan dışında bir yere taşınması yasalara uygun mu?” diye sordu ve ihbarını şöyle dile getirdi:

Urla Nebioğlu Tesisleri’nin bulunduğu yerdeki işletme yan tarafındaki 24 nolu arsada artezyen çaktırarak su çıkardılar. Sonrada 500 metre civarında bir boru ile elektrik tesisatı döşeyerek suyu işletmelerine taşıdılar. Biz de üst tarafımızda yanımızdaki bir arazide su bulup konutlarımıza taşıyabilir miyiz?”