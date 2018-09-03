Yeni kayıt için geç kalmayın

3 yılda 700 öğrenciye burs verdiklerini açıklayan Başkan Akpınar, “Projemiz bu yılda devam edecek. İlçemizdeki ihtiyaç sahibi üniversitelilerin belediyemize gelip müracaat etmelerini bekliyoruz” dedi.

Karşıyaka Belediyesi, 3 yıl önce ilçesindeki ihtiyaç sahibi üniversite öğrencileri ile destekçilerini bir araya getirerek bir proje başlattı. Projede ‘Filizler’ olarak değerlendirilen üniversiteliler, 10 ay boyunca ayda 300’er lira burs alarak eğitimlerini sürdürdü; organizasyon uluslararası alanda beğeni kazandı. Ardından, 2 yıl önce Avrupa Kamu Sektörü ödüllerinde, ‘En İyi Uygulanan Sosyal Sorumluluk Projesi’ seçildi. Geçen yıl da BM Kalkınma Programı ve Küresel Dernekler Forumu (ORUFOGAR) tarafından 5 kıta, 30 ülke ve 150 kente ‘Uygulanabilir Örnek Proje’ olarak gösterildi.

‘Bağışçılara minnettarız’

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu Akpınar, burs ihtiyacı olan öğrencilere, “Duyarlı vatandaşlarımızın destekleri sayesinde 2018-2019 eğitim ve öğretim yılında da üniversitelilere burs vermeyi sürdüreceğiz. Burs almak isteyenlerin, belediye binamızın 7. katındaki proje biriminden gerekli evrakı almaları gerekiyor” diye çağrıda bulundu.

Belediyelerin göreviısı sadece yol ve kaldırım yapmak olmadığını belirten Akpınar, sözlerini şöyle sürdürdü: “Sosyal ve kültürel projeler üretmek de önemli. Bu projemizle, toplumsal dayanışmayla ihtiyaç sahibi üniversitelilere burs imkânı yarattık. Biz öncü olduk; başarı, destek verenlere ait. Ancak yetmez, daha fazla destekçimiz olursa bu yıl yeni öğrencilere de burs verebiliriz. Bunun için çalışıyoruz. Bu hizmetimiz, kısa sürede Türkiye’nin en önemli sosyal sorumluluk projeleri arasına girdi. Başta apartmanlar ve siteler olmak üzere, taksi ve dolmuş şoförleri, sivil toplum kuruluşları, esnaf, muhtarlar, meclis üyeleri, belediye çalışanları ve duyarlı vatandaşlarımızdan sağlanan bu desteğin her geçen gün büyümesi çok anlamlı. Bağışçılarımıza minnettarız. ‘Ben Karşıyakalıyım’ diyen herkes bu duvara bir tuğla koymalı. Desteklerinizi bekliyoruz.”

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