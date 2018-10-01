'Yetenekli herkesi kurslara bekliyoruz'

Yetişkinler ve çocuklara yönelik koro, halk oyunları ve tiyatro kurslarının bu yıl da devam edeceğini açıklayan Belediye Başkanı Karabağ, “Çağrım, sanata gönül verenler içindir” dedi.

Her kesimden vatandaşın ilgi alanına göre kurslar düzenleyerek, ilçenin kültürel, sanatsal ve sosyal gelişimine önemli katkı sağlayan Bayraklı Belediyesi etkinliklerin bu yılda devam edeceğini bildirdi. Halk oyunları, Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, yetişkin ve çocuk tiyatrosu ile çocuk korolarında kurs görecek olan adaylar için ilk seçmelerin yapıldığı belirtildi. Osmangazi hizmet binası tiyatro salonunda gerçekliştirilen seçmelere yoğun ilgi gösterildi. Onlarca kişinin katıldığı seçmelerde yetenekli olanların kurslara kabul edildiği açıklandı.

Yıl sonunda sahneleniyor

Sanat dallarındaki yetenekli kadroların sayısını artırmak istediklerini söyleyen Belediye Başkanı Hasan Karabağ bir kez daha çağrıda bulundu, şunları dile getirdi: “Belediyecilik imar işleri, yol ve kaldırım yapmak, su ve temizlik vb. gibi hizmetlerin yanında ilçenin kültürel, sanatsal ve sosyal gelişimine katkı sağlamakla da yükümlüdür. Bayraklı Belediyesi olarak biz de yıllardır bu konuda çalışmalar yapıyor, İzmir’in ve ilçemizin adını katıldığımız yarışma ve etkinliklerle duyuruyoruz. Özellikle halk oyunlarında her yıl Türkiye genelinde düzenlenen yarışmalarda ilçemiz birincilikler alıyor. Biz bu başarılarımızın devam etmesini istiyoruz. Türk Sanat Müziği, Türk Halk Müziği, yetişkin ve çocuk tiyatrosu ile çocuk korosu alanlarında da bünyemizdeki uzman eğitmenler tarafından verilen kursların bitiminde başarılı sonuçlar elde ediyoruz. Kursiyerlerimiz aldıkları eğitimler sonrası yıl içinde ve sonunda yapılan etkinliklerde hünerlerini sergiliyor. Bu da bizi son derece mutlu ediyor. Bu nedenle kültüre ve sanata yönelmek, buralarda kendini geliştirmek isteyen yetenekli herkesi kurslarımıza bekliyoruz.”

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