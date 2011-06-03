Zirai kredilerin taksitleri ertelensin

Selimşahlı çiftçi Sabri Fenerci, “Çaresiz durumda kaldık, yardım edilmesini bekliyoruz” diye konuştu.



Selimşahlı çiftçi Sabri Fenerci, “Çaresiz durumda kaldık, yardım

edilmesini bekliyoruz” diye konuştu.



Geçen hafta yağan yağmur ve dolu sonrası Manisalı çiftçiler üzüm bağları ile tarlalarında zararın büyük olduğunu bildirdiler. Hafta boyunca köşemizi arayan yüzlerce çiftçi okurumuz mahsüllerine zarar veren yağmur ve dolu nedeniyle yetkililerden destek olmalarını istediler.

Manisalı çiftçiler adına Türkiye Ziraat Odaları Birliği Başkan Vekili ve Manisa Ziraat Odası Başkanı Nuri Sorman açıklama yaptı ve şunları söyledi:

“İlimiz merkeze bağlı Selimşah beldesi ile Saruhanlı, Gördes, Sarıgöl ilçelerinde üzüm bağları ve tarlalarda dolu afeti nedeniyle ürünler yok oldu. Ayrıca merkeze bağlı Karaoğlanlı’da kiraz üreticisinin ürünleri zarar gördü. Ekili binlerce dönüm arazi de su altında kaldı. En önemlisi de ihracat ürünü üzüm bağları çok büyük oranda hasar gördü; üzüm salkımları ve yaprakları yerlere indi. Yani sigorta yaptıran ve yaptırmayan çiftçilerin tamamı zarar gördü. Biz sigortalı çiftçilerimizin zararlarının bir an önce ödenmesini, sigorta yaptırmayan çiftçilere de devletimizin, hükümetimizin acil yardım yapmasını istiyoruz. Üreticilerimizin çoğu yağışlı geçen yıl nedeniyle iki kez ekim yapmak zorunda kaldı. Mağdur durumda olan çiftçimiz son yağış ve dolu nedeniyle tamamen bitti. Devletimizden, çiftçilerimizin bankalara olan zirai kredi taksitlerinin ertelenmesini ve kredi faizlerinin aşağı çekilmesini öneriyoruz.”





Mahallemiz midye üretim alanı oldu

Konak Çimentepe Kadriye Mahallesi sakinleri semtlerini işgal eden midyecilerden dert yandılar. İsminin açıklanmasını istemeyen bir okurumuz şunları söyledi: “Boşaltılan Kadifekale semtinden Uzundere’deki evlerine gitmeyen bazı aileler mahallemizde ev tuttlar. Ona bir sözümüz yok. Ancak, bu kişiler tuttukları evleri midye dolması üretim atölyeleri haline getirdiler. Pislik içinde çalışıyorlar. Bunların yüzünden mahallemiz leş gibi kokmaya başladı. Ayrıca midye artıklarını da gelişigüzel yerlere bırakıyorlar. Kadifekale’yi pislik içinde bırakan bu kişiler şimdi de mahallemizi kirletecekler. Midye üretimi uygun yere taşınsın.”







Hani aile hekimliği ücretsizdi?

Güzelyalı’da oturan Bağ-Kur emeklisi okurumuz Mehmet Özyürekli hafta içinde gittiği aile hekimliği biriminde yaşadığı bir olumsuzluğu yetkililere iletmemi istedi. Özyürekli şunları söyledi: “Ben birçok hastalıkla ve raporlu ilaçlarla yaşamımı sürdürmeye çalışan Bağ-Kur emeklisi bir kişiyim. 30 Mayıs 2011 günü semtimizdeki aile hekimime gittim ve raporlu 3 kalem ilaçımı yazdırdım. Daha sonra da semtimizdeki bir eczaneden ilaçlarımı aldım. Eczane yetkilisi aldığım ilaçlar için benden 9.84 TL fiyat farkı istedi. Ben de ödedim. Eczacı ödeme sonrası bana bir kağıtta yazılı döküm verdi. Kağıtta ‘İlaçKatılım Payı (yüzde 10) 0.00’ yazılıydı. Ayrıca ‘Maaşınızdan kesilecek muayene ücreti 10.0 TL’dir’ yazıyordu. Şimdi ben yetkililere soruyorum: Hani aile hekimliğinde muayene ücreti talep edilmeyecek ve maaşlardan kesilmeyecekti? Hem ben muayene de olmadım. Sadece raporlu olan ilaçlarımı yazdırdım.”

Konuyu İzmir İl Sağlık Müdürü Opr. Dr. Mehmet Özkan’ın dikkatine sunuyorum.



Poligon Deresi’nde pis koku ve sinek var

Üçkuyular Poligon Mahallesi 40 Sokak sakinlerinden Nergis Aslan, “Biz her yıl bu olumsuzluğu yaşamak zorunda mıyız?” diye başladığı şikayetini şöyle sürdürdü: “Poligon Deresi hep bildiğiniz gibi. Yani yine leş gibi kokuyor. Ayrıca su ve balçık biriken yerlerde de sivrisinek ürüyor. Biz her yıl bu olumsuzlukları yaşıyoruz. Niçin kalıcı çözümler üretilmiyor?” diye soruyor.





Çöpünü konteynere atmayan uyarılsın

Konak Üçyol Kılıçreis Mahallesi 281 ve 319 Sokak sakinleri çöp kokusu ve üreyen sinek konusunda şikayetçi oldular. Sokak sakinlerinden Canan Sezgin Alp, “Sokağımız Üçyol bağlantılı. Çöp konteynerimiz yetersiz kalıyor. Çünkü kısa sürede doluyor. Ayrıca bazı sokak sakinleri de çöp konteyneri yerine çöpünü yere bırakıp gidiyor. Kedi ve köpekler de çöp torbalarını parçalıyor ve çöpler sokağa dağılıyor. Şu anda sokağımız pis kokuyor ve sinek ürüyor. Yetkililerin sokak sakinlerini uyarmalarını istiyoruz” diyor.







Taksiciler olmadık yerlerde duruyorlar

Konak Çankaya’dan arayan Beyazıt Ünlü, “Akşam saatlerinde işyerimizden çıkıp aracımızla Gazi Osman Paşa Bulvarı’ndan Cumhuriyet Bulvarı’na çıkış yaptığımız Swissotel Grand Efes’in köşesinde bekleyen taksiciler yüzünden zor anlar yaşıyoruz. Trafik akışı kesiliyor ve Gazi Osman Paşa’dan çıkış yapılamıyor. Bu konuda zaman zaman tartışmalar yaptığımız taksicilerin yetkililerce uyarılmalarını istiyoruz” dedi.





Bu kavşakta kazalar oluyor

Karabağlar Günaltay Mahallesi sakinleri, “Semtimizdeki Zeyrek Petrol önüne yıllardır kavşak yapılması için yetkili ve ilgili yerlere müracaatta bulunduk. Ancak olumlu bir sonuç alamadık. Biz bu kavşakta sık sık yaşanan kazalardan bıktık. Gün olmuyor ki burada kaza yaşanmasın ve araçlar zarar görmesin. Milli servetin heba olduğuna mı, yoksa yıpranan sinirlerimize mi yanalım. Belediye yetkilileri çözüm bulsun” dediler.





Tavuk çiftlikleri leş gibi kokuyor

Torbalı Ayrancılar’dan arayan okurlarımız, “Havaların ısınmasıyla birlikte beldemiz civarında bulunan tavuk çiftliklerinden pis kokular yüzünden yaşamımız kararıyor. Biz bu şikayetlerimizi yetkililere defalarca iletmemize rağmen bir çözüm getirilmedi. Bilhassa TRT vericilerinin arka tarafında bulunan çiftliklerde tavuk gübreleri dışarı çıkarılınca Ayrancılar’da nefes alamaz hale geliyoruz. Çiftlik sahipleri uyarılsın” diyorlar.





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