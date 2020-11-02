1.2 milyar dolarlık ezber bozan!

Büyük oranda Türkiye’de geliştirilen Egea ailesi makyajlanırken, Tofaş’ın bu modele yaptığı yatırım 1.2 milyar doları aştı. Ailenin yeni üyesi Egea Cross ise “Böyle bir araç yapabilir miyiz?” sorusundan doğmuş...

Tofaş’ın, bugüne kadarki önemli projelerinden biri olan ve ilk 2015 yılında 1 milyar dolarlık yatırımla hayata geçirilen Egea (Tipo) ailesi, makyajlanan versiyonuyla tanıtıldı. Fikri mülkiyet hakları Tofaş’ta olan ve büyük ölçüde Bursa’da geliştirilen Egea, makyajlı olarak 2021 başında Türkiye’de satılmaya başlanacak.

Firmanın ilk günden bu yana “Ezber Bozan” sloganıyla tanıttığı Egea ailesinin makyajlanması için 225 milyon dolar ek yatırım gerçekleştiren Tofaş, böylelikle projeye toplamda 1.2 milyar doların üzerinde yatırım yapmış oldu. Egea’nın 5. yılında da pazarın en çok satılan aracı olduğunu ve bu başarısını sürdürdüğünü kaydeden Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, “Tofaş olarak son 10 yılda 3 milyar dolar yatırım yaptık. Yani elimizi taşın altına fazlasıyla koymuş bir şirketiz. Bu yatırımların karşılığını alıyoruz. Hem otomobil hem hafif ticari araç üreten tek şirketiz” dedi.

Çok hızlı, önemli ve yetkin bir Ar-Ge’ye sahip olduklarını, başarılarında bunun büyük payı bulunduğunu kaydeden Eroldu, “Ar-Ge’nin fabrikamızın içerisinde olması, bugün dünyadaki OEM’lerde bile çok azdır. Piyasadaki başarımızda, ürünlerimize yaptığımız hızlı modifikasyonlar ve pazara hızlı bir şekilde cevap vermemiz yatıyor” ifadesini kullandı.

Cengiz Eroldu, Altan Aytaç

Ekibin fikri

Projenin başında Türk tüketicisini merkeze alarak, Egea’yı HB’den bozma değil, gerçek ve kaslı bir sedan olarak yarattıklarını hatırlatan Eroldu, “Daha sonra model ailesine HB ve SW eklendi. Kısacası, bizim başarımızda satış, iyi fiyatlandırma ve bayi teşkilatımızın gücü kadar sahip olduğumuz bu Ar-Ge’nin de oldukça büyük payı var” diye konuştu.

Makyajla birlikte Egea ailesine 1.2 milyar dolar yatırım yaptıklarını da aktaran Cengiz Eroldu, Egea’nın 4. gövde tipine kavuştuğunu kaydetti. Tofaş CEO’su, Egea Cross’un, aslında pazarlama ekibinin fikrinden doğan bir araç olduğunu vurgularken, “Aramızda ‘Böyle bir araç yapabilir miyiz?’ tartışmalarından sonra 1 ayda Ar-Ge’de bir prototip çıkardık. Daha sonra FCA bunu bizden fazla sahiplendi ve onlarla beraber hızlı bir şekilde devam kararı aldık. Ar-Ge’miz sayesinde belki de 1 sene sürecek prototip aşamasını kısa sürede gerçekleştirdik” ifadesini kullandı.

Gelecek yıl yollarda

Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç da, Egea Cross’u Hatchback versiyon üzerine geliştirdiklerini anlatırken, “Ön ve arka tamponlar farklılaştı, yanda, önde ve arkada konumlanan gövde kaplamaları da Cross hissini artırıyor. Cross ile HB arasında toplam 7 cm yükseklik farkı var” dedi. İç pazar için mevcut Egea’nın üretimini 2020 sonuna kadar sürdüreceklerini belirten Aytaç, makyajlı Egea’nın yılbaşından itibaren Türkiye’de satışa çıkacağını kaydetti.

Yeni donanımlar ve motorla gelecek

Makyajlanan Egea ailesinde ön ızgara, logo (yeni ve Fiat 500’den sonra kullanılan ikinci model Egea/Tipo), full LED farlar, LED arka stoplar, sinyal görevi de gören yeni gündüz sürüş farları dış yeniliklerden. İçerideyse direksiyon simidi, gösterge panelimiz değişirken, 10 inç’lik yeni multimedya sistemi gelmiş.

Bu sistem, Android Auto ve Apple CarPlay destekli, hatta aynı anda iki farklı telefon cihazı bağlanabiliyor. Kablosuz şarj, anahtarsız giriş ve çalıştırma seçeneği, otomatik açılan bagaj kapağı gibi donanımlarda yer alabiliyor.

Adaptif Cruise Control ve Çarpışma Önleyici sistemlere, Kör Nokta Uyarısı, Yorgunluk İkaz Asistanı, Trafik İşareti Tanıma ve Şerit Takip Asistanı, Adaptif Uzun Far gibi birçok donanım eklenmiş.

Mevcut motorları korunurken, 500X ve Jeep Renegade’de olan 3 silindirli, 1.0 lt turbo benzinli motor da eklenmiş. Ayrıca 1.6 dizel motorun gücü de 120’den 130 HP’ye çıkacak.

‘Yeni duraklamalar ikinci eli yükseltir!’

Haziran ayından bu yana yükselişini sürdüren 2. el otomobil satışları, Eylül ayında da yüzde 10’luk bir artış kaydetti. İkinci el otomobil satışları Ocak-Eylül döneminde ise toplamda yüzde 23’lik artışla 5 milyon adedi aştı.

Koronavirüs nedeniyle dünyanın birçok bölgesinde tedbirlerin yeniden hayata geçirilmeye başladığını, bu nedenle üretimde olası duraklamaların, kış aylarında sıfır araç tedarikinde tekrar olumsuzluklara neden olabileceğini belirten Otoshops Genel Müdürü Melih Mutlu “Sıfırda talebin yeteri kadar karşılanamaması, döviz kurlarının yüksekliği ve ÖTV düzenlemesi sonucunda 2. el otomobil fiyatlarında artışlar yaşandı.

Fabrikalarda üretimlerin tekrar askıya alınması durumunda talepte sıkıntılar gündeme gelebilir. Bu da 2 el fiyatlarında artışların bir süre daha yaşanmasına yol açabilir” dedi. Mutlu, 2021’in ilk çeyreğinde de pazarın bu doğrultuda ilerleyeceğini öngörüyoruz” değerlendirmesini yaptı.

Amerikalı değil halis Japon!

Japonya’nın efsane “yerel” markalarından biri olan Mitsuoka, küçük üretim adetlerine rağmen ürettiği ilginç tasarımlı otomobilleriyle tüm dünyada tanınıyor artık. Bu da, onun, neredeyse yeni çıkan her bir modelinin haber niteliği taşımasına neden oluyor. Elbette bu modellerin, bir miktar “modern klasik” ve “şahsına münhasır” tasarımlara sahip olmaları nedeniyle ilgi çektiklerini de söyleyeyim. Tıpkı son “bombası” olan ve önden ABD’li Chevrolet Blazer K5’i çağrıştıran “Buddy” gibi...

Aslen bir Toyota RAV4 olan, ancak tamamen “soyulduktan” sonra Amerikan görünümlü bir SUV haline dönüşen Buddy, krom detayları ve seçmeli jant kapaklarıyla da hayli tanıdık geliyor. Araç, RAV gibi 171 PS 2.0 lt benzin ve 178 PS 2.5 lt hibrit motor seçeneklerine sahip.

Geleceğin projeleri belli oldu

Türkiye otomotiv sektörünün ihracattaki tek koordinatör birliği olan Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) tarafından düzenlenen “9. Otomotivin Geleceği Tasarım Yarışması” sonuçlandı. Ticaret Bakanlığı desteği ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) koordinatörlüğünde gerçekleşen, bu yıl “Elektrikli Araçlar” teması ile düzenlenen yarışmada 291 proje arasından birinciliğe “Büyütech-Forsight” projesi ile Ömer Orkun Düztaş layık görüldü.

Toplam 70 bin TL’lik büyük ödülün sahibi olan Büyütech-Forsight projesi, otonom araçlarda Lidar teknolojisi (ışık algılama ve mesafelendirme) yerine geçecek, yapay zeka işlemcisine sahip, çok düşük güç tüketiminde ve gelişmiş sürücü destek sistemlerini bünyesinde barındıran yeni nesil akıllı kamera sistemi sunuyor. Düztaş, “Amacımız, otonom araçlarda, insanın yaptığı algıları, araçların yapmasını sağlamak” dedi.

Bu da Polonya’nın ‘yerli elektrikli’si

Doğu Avrupa’nın otomotiv geçmişine sahip ülkelerinden biri olan ve Batı avrupa’ya açıldıktan sonra kendi markalarını tarihe gömen Polonya, yeniden bir yerli marka yaratmaya koyuldu. Dört Polonyalı enerji şirketinin ortaklığıyla kurulan ElectroMobility Poland, “Izera” adıyla 2023’ten itibaren yılda 100 bin araç üretmeyi hedefliyor. SUV ve Hatchback modellerinin çizimleri, İtalyan “Torino Design” tarafından hazırlanan Izera’nın, yakın zamana kadar “platform için” Volkswagen, Toyota ve Hyundai ile görüşmeler yaptığı belirtiliyor. “Izera”nın mühendislik çalışmaları ise, bizim açımızdan da tanıdık bir şirket olan Alman “EDAG” tarafından yapılacakmış.