Bir garip ziyaret!

Tesla’nın patronu Elon Musk, Almanya’da inşa çalışmalarını başlattığı fabrikanın, elektrikli otomobiller konusunda dönüm noktası olacağını söylerken, bu ülkedeki gezisini, en büyük rakibinin CEO’suyla görüşerek sonlandırdı!

Elektrikli otomobiller konusunun bu denli hareketlenmesi ve tartışılmasını sağlayan firmaların başında Tesla, kişilerin başındaysa şirketin CEO’su Elon Musk gelir kuşkusuz... Tamamen elektrikli otomobil üreterek, köklü üreticilere “kök söktüren” ve dünyanın en değerli şirketlerinden biri olan Tesla, her gittiği ülkede bir tartışma yaratıyor. Tesla’nın Avrupa fabrikasının kurulacağı Almanya da, bu kuralı değiştirmedi.

Almanya’ya üç günlük bir ziyaret gerçekleştiren Musk, burada hükümet yetkilileriyle görüştü, 500 bin kapasiteli fabrikasının kurulacağı araziyi ziyaret etti. Almanya’daki yeni fabrikanın, Avrupa’da elektrikli otomobil üretimi ve tasarımı konusunda çığır açacağını, kuralları yeniden yazacağını belirten Musk, bununla birlikte elektrikli araçlara geçiş konusundaki çalışmalara da hız katacağını savundu. Bu fabrikada başlıca ürün olarak yeni nesil Model Y’yi üreteceklerini de kaydeden Musk’a göre, bu yeni araç da, özellikle tasarımda büyük çığır açacak, devrim yaratacak.

Havaalanında buluşma

Musk, kendisinin her konuda “hızlı davranılması gerektiğine inandığını” hatırlatırken, otomotivde sürdürülebilir enerjiye geçilmesi konusunda kendilerinin öncülük ettiğini, diğer üreticilerin de elini çabuk tutması gerektiğini kaydetti. Musk, “VW gibi bazı şirketlerin bu konudaki çalışmalarını görmek güzel, ancak hala ürettikleri araçların küçük bir bölümü elektrikli” dedi.

Tam da bu açıklamanın ertesi günü, yani gezinin son günü Musk, adını verdiği üreticinin CEO’su ile küçük bir havaalanında, gözlerden ve basından uzak bir görüşme gerçekleştirdi. Volkswagen CEO’su Herbert Diess ile Braunschweig’daki alanda iki saat vakit geçiren ve görüşen Musk, burada VW’nin henüz üretimine başlamadığı elektrikli SUV modeli ID4’ü inceledi. Bloomberg haber sitesi, bu buluşmayı VW’ye doğrulattı.

Diess, pek çok kez Musk’ı öven açıklamalarda bulunmuştu. Ancak Diess, Cuma günü sosyal medyadan paylaştığı bir mesajda, Tesla’nın yeni fabrikasının “gelecekte kullanılacak çığır açıcı otomotiv teknolojilerini” Almanya’ya getireceğini savundu. Bununla birlikte Alman sendika kaynakları, VW’nin elektrikli araç teknolojileri ve üretimi konusunda Tesla’yı geçmeyi kendisine hedef olarak koyduğunu açıkladı.

İlk tam elektrikli otomobili ID3’ün üretimine başlayan ve yüksek sipariş adetlerine ulaşan Volkswagen, ID4 modelini de yılsonunda piyasaya sunmayı hedefliyor. VW, elektrikli araç teknolojilerini ve platformlarını, başta Ford olmak üzere farklı markalarla da paylaşıyor.

8 ayda 14.5 milyar dolar ihracat

Türkiye otomotiv endüstrisi, Ağustos ayında 1 milyar 545 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, otomotiv endüstrisinin dış satımı geçen ay hem yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını hem de otomotiv fabrikalarının bakım onarım faaliyetleri için üretime ara vermesinden etkilendi.

Otomotiv endüstrisinin ağustos ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11 düşüştü ve 1 milyar 545 milyon dolar olarak gerçekleşti. Türkiye ihracatında ikinci sıraya gerileyen endüstrinin payı ise yüzde 12 oldu. Sektörün ocak-ağustos dönemi 8 aylık dış satımı da 14 milyar 536 milyon dolar olarak kayıtlara geçti.

Ağustos’ta ürün grupları bazında dış satım, tedarik endüstrisinde 729 milyon, binek otomobilde 406 milyon, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlarda 237 milyon ve otobüs-minibüs-midibüste 79.9 milyon dolar olarak kaydedildi.

Geçen ay tedarik endüstrisinin Almanya’ya ihracatında yüzde 8.9, Fransa’ya yüzde 10, İtalya’ya da yüzde 26 artış yaşandı. Tedarik sanayinin Birleşik Krallık’a ihracatı ise yüzde 8 düştü.

DÜNYADA BİR EŞİ DAHA OLMAYACAK

İngiliz süper lüks otomobil üreticisi Aston Martin’in kişiye özel araç bölümü “Q”, yeni projesi “Victor”u tanıttı. Sadece bir adet üretilecek ve “One-77” modeli baz alınarak yapılacak araç, bu bölümün de üzerine aldığı en büyük proje olarak kabul ediliyor.

Tasarımında “V8 Vantage” modelinden ilham alınan Victor, ön ve arkada One-77’den tamamen farklı bir görünüm sergiliyor.

Çokça karbon fiber kullanılan araçta, 7.3 lt hacimli V12 motor var. Aracın motoru, Cosworth şirketinde özel olarak modifiye edilirken, 836 beygire ulaşmış. Aston Martin, bu araca 6 ileri yeni bir vites kutusu da takmış. İçeride ise en göze çarpan unsur, F1’den alınma yarım direksiyon simidi. Aracın fiyatı ise henüz bilinmiyor.

En çok ihlal edilen 5 trafik kuralı

Her yıl trafik kurallarının dikkate alınmaması dolayısıyla milyonlarca kaza meydana geliyor. Generali Sigorta, yaşanan kazalara dikkat çekmek amacıyla en çok ihlal edilen trafik kurallarını kamuoyuyla paylaştı. Buna göre en çok ihlal edilen kurallar “emniyet kemeri takmamak”, “aşırı hız ve hız limitlerine uymamak”, “alkollü araç kullanmak”, “hatalı sollama” ve “trafik işaretlerine uymama” şeklinde sıralanıyor.