Elektrikli ve hibritlere ilgi

Türkiye’de bu yılın 7 ayında 191 adet elektrikli ve 8 bin 129 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşirken, elektrikli otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 99, hibrit otomobil satışları da yüzde 47 arttı.

Bir yandan tamamen elektrikli olacak “Türkiye’nin otomobili” projesi devam ederken, ülkemizde elektrikli ve hibrit otomobil satışlarında hareketlenme sürüyor. Nitekim elektrikli otomobil satışları, bu yılın 7 ayında 2019’un aynı dönemine göre yüzde 99, hibrit otomobil satışları da yüzde 47.3 arttı.

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre, Türkiye’de otomobil ve hafif ticari araç pazarı, bu yılın ocak-temmuz döneminde 2019’un aynı dönemine kıyasla yüzde 60,3 artarak 341 bin 469 adet olarak gerçekleşti. Temmuz sonu itibariyle otomobil satışları motor tipine göre değerlendirildiğinde, benzinli motorluların satışı 137 bin 446 adetle yüzde 50.3 paya ulaştı. Dizel otomobil satışlarıysa 114 bin 936 adetle yüzde 42 pay alırken, otogazlı otomobil satışlarının payı 12 bin 320 adetle yüzde 4.5 oldu. Bu dönemde elektrikli ve hibrit otomobillerin payı da yüzde 3.1 olarak belirlendi.

Benzinli otomobil satışları temmuz sonunda geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 118, otogazlı otomobil satışları yüzde 81 ve dizel otomobil satışları da yüzde 19.3 arttı.

Yerliler itici güç

Bu yıl Temmuz sonuna dek 191 adet elektrikli ve 8 bin 129 adet hibrit otomobil satışı gerçekleşirken, oransal anlamda da bu tip otomobillerde ciddi bir artış gerçekleşti.

Nitekim ilk 7 ayda elektrikli otomobil satışları geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 99, hibrit otomobil satışları da yüzde 47.3 artış gösterdi. Böylece elektrikli ve hibrit araç satışlarındaki artış trendi devam etti. Bunda elbette Türkiye’de üretilen hibrit motorlu modeller de, söz konusu artışta itici güç oldu. İleriki dönemde hibrit teknolojili yeni otomobil ve hafif ticari araç modellerinin de Türkiye’de üretilmeye, piyasaya sunulmaya başlamasıyla hibrit ve elektrikli araç satışlarının ciddi artış göstermesi bekleniyor.

Sahipleri şimdiden belli!





İtalyan süper spor otomobil üreticisi Ferrari’nin yeni coupe modeli Roma, Eylül ayında Türkiye yollarına çıkmaya hazırlanıyor. Anahtar teslim satış fiyatı 3 milyon 981 bin TL olan modelden bu yıl Türkiye’ye sadece iki adet kota ayrılırken, her iki otomobilin de, henüz daha ülkemize gelmeden alıcı bulduğu belirtiliyor. Tabii yeni sahipleri açıklanmıyor... Önde konumlandırılan turbo beslemeli 620 HP gücündeki V8 motoru, tamamen farklı ve dinamik tasarımıyla dikkat çeken Roma, bunu performans ve yol tutuş özellikleriyle birleştirmiş. Roma, 100 km/s’ye 3.4 saniyede ulaşıyor.

Bir de elektrikli SUV’u oldu





Koronavirüs salgınının açtığı yarayı kapatmak için 20 ayda 10 yeni model stratejisini sürdüren Nissan, elektrikli SUV aracı Ariya’yı tanıttı. Konsept olarak bir yıl önce ortaya çıkan Ariya, markanın yeni modellerinin temelini oluşturacakmış gibi duruyor. Farklı motor seçenekleriyle geliştirilen Ariya’nın giriş versiyonu önden çekişli. Bu versiyonda 218 bg güç üretebilen bir elektrikli motor bulunuyor. Çift motorlu AWD yani dört tekerlekten çekişli versiyon ise 394 BG güç sunabiliyor. Teknolojik olarak de yenilikler barındıran araçta, “Akıllı yol planlama” asistanı gibi yol koşullarını denetleyerek alternatif rota oluşturabilen bir sisteme yer verilmiş. Ayrıca ProPILOT ve Navi-link sistemiyle ayrıca ilerideki virajları tespit ederek daha yumuşak bir sürüş sağlıyor.