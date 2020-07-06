İlk 6 ayda yerlinin yıldızı yeniden parladı

Bu yılın ilk yarısında otomotiv satışlarında gözle görülür en önemli değişim, kuşkusuz Türkiye’de üretilen araçların satışlarındaki artış oldu. Yerlilerin toplam satışlardaki payı yüzde 43.6’dan yüzde 50’ye yaklaştı.

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle otomotiv sektöründe dengeler alt üst olurken, olumlu gelişmeler de yaşanmıyor değil. Gerek Türkiye’de üretilen araçlara yönelik avantajlı kredi paketleri, gerekse de uzunca bir süredir ithal marka ve modellerde yaşanan tıkanma, yerlilerin önünü açtı. Nitekim geçen yılın ilk 6 ayında otomotiv satışlarında yüzde 43.6 olan yerli payı, bu yılın ilk 6 ayında yüzde 50’ye çok yaklaştı.

Geçen yılın sonlarına doğru kredi faizlerinde başlayan düşüş eğilimiyle birlikte gelen talep, firmaların, gerek yeni model yılı geçişi gerekse de koronavirüs salgını nedeniyle yaşanan karmaşada bu talebe cevap vermekte zorlanması, Türkiye’de üretilen modellerin pazardaki ağırlığının artmasına yol açtı. Son dönemde, kamu bankalarının öncülüğünde otomotiv sektöründe de kendisini gösteren uygun koşullu kredilerin artması, talebi de artırırken, buna en çabuk cevap verenler, elbette yerli üreticiler oldu.

Yerliler ilk 5’te

Bu da, yerli modellerin, Ocak-Haziran döneminde en çok satılan modeller sıralamasında “ilk 5” sırayı almasını sağladı. Ayrıca yerlilerin toplam satışlardaki payı da yükseldi. Nitekim bu yılın ilk yarısında otomotiv satışlarındaki yerli payı yüzde 43.6’dan, yüzde 50’ye yakın bir düzeye çıktı. Bu yılın ilk 6 ayında toplam satışların 109 bin 780 adedini yerli, 144 bin 288 adedini de ithal araçlar oluşturdu.

İLK YARI TOPLAM PAZARDA LİDER OLDU





Geçen yıl Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam pazarının en çok tercih edilen markası olan Fiat, bu yılın ilk yarısında da bunu sürdürdü. Fiat markası, Ocak-Haziran döneminde 39 bin 557 adet binek ve hafif ticari araç satışı gerçekleştirerek yüzde 15.6 pazar payı elde etti. Marka, Haziran’da da 14 bin 611 adet otomobil ve hafif ticari araç satışıyla ayı lider olarak tamamladı. Fiat Marka Direktörü Altan Aytaç, “Egea’nın başarısından ve Türkiye’de satılan her 5 araçtan 1’inin Fiat markalı olmasından memnuniyet duyuyoruz” dedi.

İHRACATTA TOPARLANMA DEVAM EDİYOR





Türkiye otomotiv sektörünün haziran ihracatı, yeni tip koronavirüs salgınının etkisiyle marttan itibaren yaşanan gerilemenin ardından yeniden 2 milyar doların üzerine çıktı. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nden (OİB) açıklamasına göre, Türkiye otomotiv endüstrisinin dış satımı, normalleşme sürecinin başladığı haziranda, geçen yılın aynı ayına kıyasla düşüş yaşasa da salgının olumsuz etkisinin giderek azaldığını gösterdi. Mayıs ayında yüzde 56 düşüşle 1 milyar 203 milyon dolar ihracat yapan sektör, haziranda ise iki aylık aradan sonra yeniden 2 milyar doları aştı. Otomotiv endüstrisi ihracatı haziranda geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8 azalarak 2 milyar 16 milyon dolar oldu.

ORTAK YÖNLERİ OTOMATİK VİTESLERİ

Ford, hafif ticari araç modeli Transit’i yeni 10 vitesli otomatik şanzımanla da donattı. Markanın spor otomobil ikonu Mustang’in de aralarında olduğu farklı modellerde kullanılan bu şanzıman, Transit’in Minibüs, Van ve Kamyonet kasa tiplerinde bulunuyor.

2.0 lt (170 PS) dizel motorla, arkadan itişli versiylonlarda sunulan yeni 10 vitesli otomatik şanzıman, yüksek performans ve 2 bin 800 kilograma kadar çekme kapasitesi de sunuyor. Yeni şanzıman, şehir içi ürün, mal teslimatı yapan veya ulaşım, transfer, servis taşımacılığı gibi hizmetler sunan, ancak yoğun trafikte zorlanan müşterilere hitap ediyor. Ayrıca, 15 ve 17 kişilik yolcu kapasiteli Transit minibüsler için de daha fazla yakıt verimliliği ve yüksek performans sunan bir çözüm olarak öne çıkıyor.

Daha önce yeni Ford Ranger ve F150 pick-up’ların yanı sıra markanın spor otomobil efsanesi Mustang gibi modellerde kullanılan bu şanzıman, gerçek zamanlı adaptif vites değiştirme özelliğiyle, değişen yol koşullarına uyum sağlıyor. Şanzıman, şehir içi yoğun dur-kalk trafik, arazi, yokuş gibi değişken koşullarda performans ve yakıt verimliliği açısından optimum vites seçimini mümkün kılıyor.

Yeni 10 vitesli otomatik şanzımana sahip Transit Minibüs 271 bin 100 TL’den, Transit Van 194 bin 400, Transit Kamyonet 208 bin 700 TL’den başlayan tavsiye edilen anahtar teslim fiyatlarıyla sunuluyor.

GÜCÜNÜ ALDIĞI YERE GİTTİ





Farklı segmentlerde ticari araç üretimi yapan Karsan’ın, BMW’nin geliştirip ürettiği batarya teknolojisiyle donatılan aracı Jest Electric, Almanya’da BMW fabrikasında işe başladı. BMW fabrika personelinin taşıma operasyonlarını gerçekleştiren “Stanglmeier” şirketinin tercihi olan Karsan Jest Electric, şimdilik “tek başına” bu görevi üstlenecek. Yani bir adet Jest EV, BMW’nin Münih’teki tesis kampüsü içerisinde personel taşımacılığına başladı. Sayıları artar mı, göreceğiz!

SATIŞTAN ÖNCE FİLO KAPTI





Skoda, henüz daha Türkiye’de satışa sunmadığı yeni kompakt modeli Scala’yı filoya soktu. Abdi İbrahim ilaç firmasına İntercity üzerinden teslim edilen 2 bin 364 adetle Scala, birden bire geçtiğimiz ay Türkiye’de en çok “satılan” ilk 10 model arasına 6. sıradan girmiş oldu. Markanın Rapid Hatchback modelinin yerine geçirmek üzere geliştirip ürettiği Scala, bu teslimat için1.6 lt TDI dizel motor ve DSG şanzıman kombinasyonuyla getirildi. Ancak aracın perakende satışının bu yıl içinde ne zaman başlayacağı resmen belirtilmemiş.

İKİNCİ YARIDA ATAK YAPACAK

Hyundai Assan Genel Müdürü Murat Berkel, önümüzdeki 6 aylık süreçte yeniliklerinin olacağını belirterek, Türkiye’de üretimine başlanacak yeni nesil i20’nin, bu atağın başlangıcı olacağını kaydetti.

Yeni tip koronavirüs salgını döneminde, yeni nesil i10 ile hedeflerinin gerisinde kalmadıklarını kaydeden Berkel, “İzmit’te ürettiğimi i10 ve i20 ile 40’tan fazla ülkeye ihracat yapıyoruz. Ana pazarımız Avrupa olsa da Yeni Zelanda, Kuzey Afrika ve Ortadoğu pazarlarıyla gücümüzü koruduk. Kısa süre sonra da tamamen yenilenen i20’nin üretimine başlayacağız” dedi.

İddialarının süreceğini vurgulayan Berkel, 6 ay içerisinde farklı modeller satışa sunacaklarını, yeni i20’nin, model ataklarının başlangıcı olacağını kaydetti. Yeniliklerini sıralayan Berkel, bunlar arasında B-SUV segmentindeki Kona’nın yenilenen versiyonun yanı sıra yeni Santa Fe 1.6 lt Hybrid, yeni Tucson ve Elantra’yı saydı. Berkel, yeni i20’nin yüksek performanslı versiyonu “i20 N”in ise, Türkiye’de üretilmiş en güçlü otomobil olacağını kaydetti.