Küçükler SUV’lar ile savaşacak

Geçtiğimiz yıl pandemi döneminde Avrupa’daki pazar paylarını artıran küçük otomobillerin, bu yıl kompakt SUV modelleriyle mücadele edeceği belirtiliyor.

Avrupa’nın en popüler araçlarını barındıran “B-sınıfı” küçük otomobiller, zaman zaman satış adetlerinde düşüş kaydetse de, varlıklarını sürdürmeye çalışıyorlar. Geçtiğimiz yıl, elektrikli ve hibrit versiyonları sayesinde yerlerini korumakla kalmayıp, satışlarını da artıran B-sınıfı otomobillerin, bu yıl ise ardı ardına gelen kompakt SUV’lar ile rekabet etmek zorunda kalacağı belirtiliyor.

Elektrikli ve hibrit versiyonlara sahip B-sınıfı modellerin (Zoe, Clio, Toyota Yaris gibi), pandemi döneminde popülaritelerini artırdığına değinen uzmanlar, Ford ve Volkswagen’nin geleneksel motorlara sahip modellerinin bu yarışta biraz daha geride kaldığına dikkat çekiyor. JATO Dynamics firmasının verilerine göre küçük otomobiller geçtiğimiz yıl en çok tercih edilen sınıf olmaya devam ederken, yüzde 1’lik artışla pazar payını yüzde 16’ya yükseltti.

Elektrikli SUV’lar

Bununla birlikte uzmanlar, söz konusu modellerin bu yıl yerini kompakt SUV modelle bırakabileceğini, tüketicilerin bu araçlara giderek artan bir şekilde ilgi duyduğunu, üreticilerin de elektrikli araçlara geçiş seferberliği sırasında karlı olmaları nedeniyle daha çok SUV’lara ağırlık tanıyacağını vurguluyor. Bu yıl SUV’ların satışlarının, B-sınıfı modelleri geçeceği tahmininde bulunan uzmanlara göre, küçük otomobillerin pazar payı, 2024’ten itibaren iki yıl önceki düzeye gerileyebilir.

Bununla birlikte Renault gibi küçük sınıfta büyük paya sahip markaların, bundan böyle çıkaracakları yeni modellerde elektriklilere ağırlık verebileceği belirtiliyor. Nitekim Renault, 2025 yılına kadar çıkaracağı B sınıfı tek yenilik olan Renault 5’in tamamen elektrikli olacağını açıklamıştı. Tamamen elektrikli Renault Zoe ise, geçen yıl ilk kez ilk 10’da yer alarak sürpriz yapmıştı.

Hyundai ise, yeni nesil i20 ile farklı bir yere oynamaya çalışacak. Nitekim Hyundai, bu modelle en çok satan olmak yerine, sattığı i20’lerden para kazanmak istiyor. Bu nedenle de yüksek donanımlı ve yüksek fiyatlı versiyonlara ağırlık verecek.

BATARYASI BAVUL GİBİ TAŞINABİLİYOR





Elektrikli scooter alanında Avrupa’nın pazar lideri olan İspanyol “Silence”, Doğan Trend Otomotiv güvencesiyle Türkiye’de satışa sunuldu. Silence’ın “S01 Urban”, “S02 Low Speed” ve “S02 High Speed” modelleri bireysel kullanıcıların beğenisine sunulurken, kurumsal ihtiyaçlara uygun versiyonlara da sahip.

Adeta bir valiz gibi taşınabilen bataryası, yüksek standart donanım özellikleri ve kullanım kolaylığıyla scooter pazarına iddialı giriş yapan Silence’ın fiyatları 39 bin 900 TL’den başlıyor. 120 km’ye kadar menzil sunabilen bu batarya, su geçirmemesi ve -20’den +55 derecelere kadar hava sıcaklıklarına dayanıklı olmasının yanında 2 yıl garantiyle satılıyor. 220 V ev tipi prizde 4,5 saatte tam şarj edilebilen batarya, hızlı şarjı da destekliyor. Bununla birlikte, Eco, City ve Sport olmak üzere üç farklı sürüş modunun yanı sıra otomatik geri vites özelliği yine Silence’ın tüm modellerinde standart olarak yer alıyor. İkili koltuk düzeniyle birlikte iki kaskın rahatlıkla sığabildiği bir bagaj alanı sunuyor.

Sürücüsüz otobüse büyük ilgi





Karsan ile Adastec iş birliğinde geliştirilen yüzde 100 elektrikli ve sürücüsüz otobüs “Otonom Atak Electric”in kısmeti, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde yapılan tanıtımın ardından açıldı. İlk Otonom Atak, Romanya’ya satılırken, yeni görüşmeler yapıldığı da belirtiliyor. Konuya ilişkin bilgi veren Karsan CEO’su Okan Baş, elektrikli araçlarda son 2 yıldır Avrupa’ya ciddi satışlar yaptıklarını belirterek, “Yaklaşık 180 elektrikli aracımız dolaşıyor. 1 milyon kilometrenin üzerinde elektrikli araç müşteri tecrübemiz var. Bu açıdan da çok ciddi yol aldık” dedi.

Atak modelini bir yıl içinde otonom hale dönüştürdüklerini kaydeden Okan Baş, “Tabii altyapısının hazır olmasının çok büyük bir etkisi var. Biz bunu yaparken tek başımıza Karsan olarak yapmadık. Adastec de yüzde 100 bir Türk firması. Yazılım konusunda özellikle yapay zeka konusunda çok ciddi tecrübeleri var. Onlarla bir iş birliği yaptık ve bu ürün ortaya çıktı” ifadelerini kullandı.

Baş, aracın en önemli özelliğinin, ticari bakımdan satılabilmesi olduğunun altını çizerken, “Satılabilir ve yollarda dolaşabilir olması çok ciddi farklılık. Bu araçta bizim geldiğimiz nokta o. Bu araç Romanya’ya satıldı. İlk gösterimden sonra çok ciddi ilgilenenler oldu, özellikle Kuzey Avrupa ülkelerinden. Onlarla da görüşmelerimizi sürdürüyoruz” diye konuştu.

Corolla ocak ayının lideri





Toyota, Ocak ayında 4 bin 62 adetlik satış ve yüzde 11.5’lik pazar payı ile son 10 yılın rekorunu kırarken, Corolla ise toplamda 3 bin 875 adetlik satış adediyle müşterilerin ilk tercihi oldu. Corolla’nın bu rekor satışları içinde 1892 adet ile yüzde 48’inin hibrit versiyonu olması, özellikle filo ve perakende müşterilerinin benzinliyle birlikte Corolla Hybrid’e olan yoğun ilgisinin devam ettiğinin de göstergesi oldu. Toyota, 2 bin 20 adedi hibrit olmak üzere toplamda 4 bin 62 satışıyla Ocak ayında binek otomobil kategorisinde tüm markalar içinde 20 adetlik farkla ikinci sıraya yerleşti. Toyota, Ocak ayındaki bu satış başarısıyla, bir önce yılın aynı ayına oranla binek otomobilde yüzde 7.5, ticari araç segmentinde yüzde 460 ve toplamda da yüzde 12.6’lık büyüme elde etti ve toplam pazardaki payını artırdı.

Tasarım dilini ve logosunu değiştirdi





Opel, modellerinde kullandığı yeni tasarım dilini ve yeni kurumsal kimliğini tanıttı. Markanın tasarım felsefesindeki değişiklik, yeni modellerinde Vizör ve Pure Panel gibi sade öğeler ile temsil edilirken; marka kimliğinde ise daha keskin logo, yazı tipinde tercih ettiği daha yalın karakterler ve markayı temsil eden çarpıcı sarı renk ile özdeşleştirilmiş. “Pure Panel” kokpit ile kullanıcılara, abartılı teknolojik arayüzler ve karmaşık butonlardan uzak, sürücü odaklı, sadeleştirilmiş bir sürüş deneyimi sunuluyor. Almanya’da, geçtiğimiz aylarda tanıtımı yapılan ve geçen Aralık ayında Türkiye’de satışa sunulan yeni nesil Crossland, “yeni Opel”in ilk temsilcisi olarak dikkat çekiyor.

OTOMOTİVDE ÜRETİM OCAKTA DÜŞTÜ

Otomotiv sanayisinin üretimi, geçen ay 2020’nin aynı dönemine göre düşüş gösterdi. Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), üretim ve ihracat verilerine göre geçen ay toplam üretim 2020’nin aynı dönemine oranla yüzde 3 azalarak 106 bin 176 adet oldu. Otomobil üretimi ise yüzde 9 düşüşle 68 bin 777 adet olarak gerçekleşirken, traktör üretimiyle birlikte toplam üretim 110 bin 590 adede ulaştı.

Yılın ilk ayında ticari araç üretimi bir önceki yıla göre yüzde 8.8 artış gösterdi. Ocak ayında ağır ticari araç grubunda üretim yüzde 107, hafif ticari araç grubunda da yüzde 5 arttı. Söz konusu dönemde yük ve yolcu taşıyan ticari araç üretimi 37 bin 399 adet, traktör üretimi de 4 bin 414 adet olarak gerçekleşti.

OSD verilerine göre, geçen ay otomotiv ihracatı 2020’nin aynı dönemine göre adet bazında yüzde 14 azalarak 77 bin 569 adet oldu.