Otomotiv ritmini eylül ayında bulur

Yeni tip koronavirüs nedeniyle uzun süre duraksayan Türk otomotiv sanayinde çarklar yeniden dönmeye başlarken, yüzde 85’lik kapasiteye ancak eylül ayında ulaşılabileceği belirtiliyor

Türkiye’de de etkisi bir hayli hissedilen yeni tip koronavirüs salgını, özellikle otomotiv sektöründe çarkları büyük ölçüde durdurmuştu. Ana sanayide üreticiler, geçen haftadan itibaren üretime dönmeye başlarken, yan sanayi firmaları da, buna paralel olarak çalışmalarını artırdı. Nisan ayında otomotiv üretiminde kapasite kullanımının ortalama yüzde 20 civarında olacağı konuşulurken, eylül ayına kadar kademeli olarak yüzde 85’e ulaşması bekleniyor.

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca, Türk otomotiv endüstrisinin aslında salgını önceden fark ettiğini ve tedbirlerini özellikle Avrupalı sanayicilere göre daha erken aldığını hatırlattı. Ana sanayi ve tedarik sanayi tarafında üretime ara vermemek için direnen firmalar bulunduğunu, ancak talep olmaması üzerine duraksamanın gerçekleştiğini anlatan Kanca, artık çarkların yeniden dönmeye başladığını söyledi.

Esneklik üstünlüğü

Otomotiv sektörünün hem ana sanayisi hem de tedarik sanayisiyle, çalışanlarına yönelik Avrupa’da bile görülmeyen önlemleri erkenden aldığını kaydeden Kanca, “Bunu çok önceden uygulamaya başladık. Bu da esnek olmamız ve krizlere alışık olmamızdan kaynaklanıyor. Hızlı ve pratik tepkiler verebiliyoruz” ifadelerini kullandı.

Türk firmalarının, özellikle İtalyan veya Fransızlara göre bu işi daha iyi yönettiklerini belirten Alper Kanca, “İşler açıldıktan sonra da otomotiv sektörü olarak çok iyi bir sınav vereceğimizi düşünüyorum” dedi.

TAYSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kemal Yazıcı da, Türkiye’de üreticilerin kademeli olarak üretime yeniden başladığını hatırlatırken, Nisan ayındaki kapasite kullanım oranının yüzde 20 civarında olmasının beklendiğini söyledi. Bunun, Mayıs’tan başlayıp, Eylül’e kadarki dönemde yüzde 85’e kadar çıkacağını öngördüklerini belirten Yazıcı, şöyle devam etti:

“Tedarik sanayisi açısından Avrupa’daki müşterilerimiz de çok önemli. Şu anda Almanya, Fransa, İspanya ve İtalya gibi ülkelerde üretime yeniden başlama hazırlığı içerisinde olan firmalar var. Araç satışının da Mayıs - Haziran aylarında hareketleneceğini düşünüyoruz ve tüm ana üreticiler bu dönemde oluşan talebe göre gelecek ayların üretim planlarını yeniden şekillendirecektir.”

‘Çalışma şekillerimizi değiştirdik’

TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca, üretime geri dönmelerinin, salgında ikinci bir dalgaya neden olmayacağını, bunun için sıkı önlemler aldıklarını söyledi. Kanca, “Servislerde, işyerine girişte, üretim alanlarında, molalarda, yemeklerde sosyal mesafeye uyuluyor. Çalışanlarımıza koruyucu malzemeler dağıttık, bilgilendirdik, çalışma şekillerimizi değiştirdik. İyi bir koruyucu önlemler mekanizmamız var” ifadelerini kullandı.

‘Türkiye’ye ilgi artabilir’

Kriz ilk olarak Çin’de çıktığında Avrupa ve Türkiye’deki araç üreticilerinin “Çin’den parça alamazsak tedarik zinciri nasıl toparlanacak?” endişesine kapıldıklarını anlatan TAYSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kemal Yazıcı, “Ana üreticiler, bunun üzerine Türkiye’den alternatif parça tedariği olup olamayacağını sorgulamaya başladılar. Türkiye’nin Avrupa’ya yakınlığı, Türk insanının sorunlara çözüm üretebilme kabiliyeti bizim için belki ileride bir fırsat olacak. Yani ‘Daha fazla Türkiye’ye ilgi artar umudu’ oluştu. Biraz daha avantajlı konuma gelebiliriz” diye konuştu. Yazıcı, “Önümüzde fırsat var. Hızlı hareket edip, teknoloji seviyemizi yükseltmemiz gerekiyor” dedi.

Son 10 - 20 yıldır küreselleşmenin getirdiği baskı ile oturmuş yapıların salgınla “salladığını” söyleyen Alper Kanca da, “Kanaatim; şimdi daha yakın, daha güvenilir, daha kısa mesafelerdeki tedarikçiler tercih edilmeye başlanacak... Bu krizin belki en fazla etkisi yerelleşmede olacak” ifadelerini kullandı. Kanca, bu nedenle Türkiye’deki firmaların daha şanslı olabileceğini kaydediyor.

Renault da bugün geri dönüyor

Oyak Renault, üretim faaliyetlerine bugünden itibaren yeniden başlayacağını duyurdu. Groupe Renault açıklamasında “Groupe Renault ve Oyak Renault olarak, ilk önceliğimiz her zaman çalışanlarımızın sağlığının korunmasıdır. Başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ulusal ve uluslararası otoriteler tarafından paylaşılan bilgiler ve yönergeler doğrultusunda, çalışanlarımızın sağlığına yönelik gerekli tüm korunma tedbirleri, geçici duruş süresinde alınmıştır. Bu doğrultuda, üretim faaliyetlerimize 27 Nisan Pazartesi günü itibarıyla yeniden başlama kararı aldık” ifadelerine yer verildi. Açıklamada, geçici ara sırasında yapılan çalışmalar kapsamında, personel servisleri, üretim hatları, tüm çalışma ve ortak kullanım alanlarında sosyal mesafeyi ve korunma tedbirlerini kapsayacak şekilde gerekli önlemler alındığı belirtildi.

Toyota’dan yeni bir SUV daha

Toyota, B sınıfındaki bilgi birikimini ve 25 yıllık SUV geçmişini, tamamen yeni modeli Yaris Cross’ta bir araya getirdi. Cenevre Fuarı’nın koronavirüs salgını nedeniyle iptal edilmesinin ardından internet üzerinden tanıtılan yeni Yaris Cross, Fransa’da Yaris ile birlikte aynı tesiste üretilecek ve 2021’de pazara sunulacak.

Markanın yeni platformu üzerinde yükselen Yaris Cross, Avrupa ve Japonya stüdyolarındaki tasarım ekiplerinin ortak çalışmasıyla şekillenmiş. Sportif ve dinamik bir tasarıma sahip olan araç, kompakt yapısının yanı sıra bir SUV’un gücünü de yansıtıyor. Yaris Cross kendine has bir tasarım yüzüne sahip olurken aynı zamanda Toyota’nın güçlü SUV ürün gamının DNA’sını da taşıyor.

Yeni Yaris Cross, her ikisi de tamamen yeni, 3 silindirli 1.5 lt benzinli ve 1.5 lt hibrit motor seçenekleriyle sunulacak. Tipik bir dizel motordan yüzde 40 daha yüksek verimliliğe sahip olan hibrit Yaris Cross, 116 HP güç üretiyor. Aracın dört tekerlekten çekişli versiyonu da bulunacak.

Yaris Cross’un yüksek güvenlik performansı, GA-B platformunun yüksek gövde sertliği sağlamasıyla geliyor. En üst seviye bağımsız test standartlarını karşılama amacıyla geliştirilen Yaris Cross, Toyota Safety Sense aktif güvenlik sistemleri ve gelişmiş sürücü asistan sistemlerinden de faydalanıyor. Böylece sürücü bilgilendirmesi, erken uyarı ve gerektiğinde de otomatik frenleme ve direksiyon müdahalesiyle birçok kazanın önüne geçilebiliyor.

Mercedes garantiyi uzatıyor

Mercedes-Benz Türk, koronavirüs salgını nedeniyle şehirlerarası seyahat kısıtlamasından etkilenen otobüs sahiplerine destek için yeni bir uygulama başlatıyor. Uygulama kapsamında, 2019 yılında satılan tüm Mercedes-Benz Travego ve Tourismo otobüslerin garanti süreleri, seyahat kısıtlaması süresi kadar uzatılıyor. Mercedes-Benz Türk, aynı zamanda servis sözleşmeli araçlarını da bu uygulama kapsamında desteklemeyi ihmal etmiyor. Geçmiş yıllarda müşterilerinin tercih ettiği ve güncel durumda devam eden servis sözleşmeleri de seyahat kısıtlaması süresi kadar uzatılıyor.

Süper oto üreticisi virüsle savaşta...

Süper spor otomobil üreticisi Ferrari, koronavirüs salgınıyla mücadelede, solunum valfleri ve bağlantı parçaları üretmeye başladı. Markanın geliştirdiği parçalar sayesinde, dalış ekipmanları solunum cihazına, deniz şnorkelleri ise sağlık çalışanlarını koruyacak maskelere dönüşüyor. Ferrari’nin prototip otomobiller üzerine çalışan bölümü, söz konusu termo plastik bileşenleri ek üretim teknolojileri kullanarak üretiyor. Ferrari, solunum valflerinin üretimini, dalış ekipmanı üreticisi Mares ile yaptığı çalışma kapsamında gerçekleştiriyor.

Skoda’nın ‘iyilik araçları’ yollarda

Skoda, koronavirüs riskine karşı uygulanan kısıtlamalar sürecinde özveriyle çalışmalarını sürdüren sağlık çalışanlarına destek vermeyi amaçlıyor. Skoda “iyilik araçları”, farklı lokasyonlarda üretilen maskelerin sağlık kuruluşlarına ulaştırılabilmesi için de lojistik hizmeti veriyor. İyilik araçları, aynı zamanda sokak hayvanlarını da unutmuyor ve sokak hayvanlarına mama ve su vererek beslenmelerine yardımcı oluyor. Proje kapsamında vatandaşlar, Skoda ile iletişime geçerek sokaklarında bulunan hayvanların beslenmesi için destek isteyebiliyor.

Tofaş’tan araçlara dezenfeksiyon hizmeti

Tofaş, yeni tip koronavirüs salgını döneminde, toplum sağlığını korumaya yönelik uygulamalarını yenileyerek hayata geçirmeye devam ediyor. Bu kapsamda, Fiat, Alfa Romeo ve Jeep markalarının bayi teşkilatıyla beraber, model yılı gözetmeden ücretsiz araç dezenfeksiyonu hizmeti vermeye başladı. Böylece, Fiat, Alfa Romeo ve Jeep markalı araç sahipleri, diledikleri zaman servis işlemi yaptırmadan da ücretsiz olarak aracını dezenfekte ettirebilecek. Tofaş’ın Türkiye’de bir ilk olarak tüm araç parkına yönelik başlattığı bu uygulama, 31 Mayıs tarihine kadar devam edecek.