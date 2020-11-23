Otomotiv sanayi ‘yeni dalga’ya hazırlanıyor!

Kovid-19’da “yeni dalga” açıklamaları yapılırken, otomotiv endüstrisi hazırlıklarına başladı. Yan sanayi ihracatı artarken, Avrupa’da üreticilerin stok yaptığı belirtiliyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yaz döneminde yaşanan yavaşlama, tüm dünyada yerini hızlı bir yükselişe bırakırken, pandemide “yeni dalga”nın yaşanmaya başladığına ilişkin açıklamalar da artıyor. Pandeminin ilk dönemlerinde yaşadığı üretim kayıplarının ardından sıkı önlemler ışığında çalışmaya başlayan otomotiv endüstrisi, bu anlamda “yeni dalga”ya kendini hazırlıyor.

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca, yaklaşık 170 üye firma arasında düzenledikleri ankette “Çember daralıyor” denilen olgunun şirketlere hakim olduğunu gördüklerini anlattı. Buna göre, Mart-Kasım döneminde Kovid-19 testi pozitif çıkan çalışanların oranının yüzde 5.4 çıktığını kaydeden Kanca, anketin düzenlendiği gün olan 5 Kasım 2020’de bu oranın yüzde 1.8 olduğuna dikkat çekti. Kanca, “7 aylık bir süreçte 5.4 olan oran, sadece 1 günde yani 5 Kasım’da 1.8 olmuş. Bu da aslında hepimizin ‘Çember daralıyor’ dediği olgunun şirketlere de geldiğinin bir işareti. Şirketlerde de artık ciddi miktarda hastalığı hissediyoruz” dedi.

Hasta olmayıp, pozitif olanlarla temas edenler de dahil otomotiv tedarik sanayisinde 5 Kasım günü her 100 çalışandan 5’inin Kovid-19 nedeniyle işe gelemediğini söyleyen Kanca, “Dikkat çeken bir diğer konu da Kovid-19 ile beklentiler. Bu kapsamda, sektör önümüzdeki birkaç ay içerisinde pozitif vaka sayısının yüzde 9.7’ye yükselmesini bekliyor. Yani hastalığın seyrinin şirketlerde iki katına çıkacağı öngörülüyor” diye konuştu. İşyerlerinin daha sağlıklı ve güvenliği olduğunu, çalışanların hastalığa işyerinde değil dışarıda yakalandığını kaydeden Kanca, “Görüyoruz ki, hastalık aslında iş yerinden veya çalışmaktan dolayı artmıyor. Hastalık büyük çoğunlukla sosyal hayattan dolayı artıyor” ifadesini kullandı.

Aralık sonrası dönem

Alper Kanca, ankete katılanların, önümüzdeki 3 ay içerisinde üretimin aynı seviyede kalacağını ifade ettiklerini söylerken, artacağını düşünenlerin de bulunduğunu vurguladı. Kanca, “Genel yaklaşım, vakaların artacak olmasına rağmen üretimde bir aksama yaşanmaması” dedi.

TAYSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kemal Yazıcı da, otomotivin bu yıl pandemi nedeniyle küresel anlamda ağır darbe aldığını hatırlatırken, 2. dalga ile bu olumsuz etkinin sürdüğünü belirtti. Haziran ve Temmuz’da toparlanmaya başlayan sektörün, Kasım ayında 2. dalganın etkisiyle karamsar havaya girmeye başladığını söyleyen Yazıcı, “2020 yılında 5 milyon adedi Avrupa’da olmak üzere, küresel araç üretimi 16 milyon adet azalacak. 2021 yılında bir toparlanma olacağı, küresel üretim artışının yüzde 13 ve Avrupa’daki artışın ise yüzde 16 seviyelerinde olacağı öngörülüyor” dedi.

Türkiye’de ise araç üretiminin Haziran ve Temmuz aylarında toparlanmaya başladığını, Ağustos - Ekim ayları 2019’a göre daha yüksek gerçekleştiğini anlatan Yazıcı, “Kasım ve Aralık aylarında üretim adetlerinin planlandığı şekilde gerçekleşeceğini ve 2020 yılını 150 bin araç kayıp ile 1.3 milyon araç üretim seviyesinde kapatacağımızı düşünüyoruz. Eğer pandemi 2. dalga etkisi minimum seviyede ve kısa sürede atlatılırsa 2021 yılında üretimin 1.5 milyon araç seviyesinde gerçekleşeceğini söyleyebiliriz” diye konuştu. Yazıcı şöyle devam etti:

“Araç ihracatı Avrupa pazarlarındaki satışlara paralel olarak düşüş göstermeyi sürdürüyor. Araç adedi olarak Eylül ve Ekim aylarında bir toparlanma görüyoruz. Otomotiv sektörünün, ana sanayi ve tedarik sanayi olarak, toplam ihracatı Ocak-Ekim döneminde 5.3 milyar dolar düştü. Yılsonunda sektör olarak 25 milyar dolar ihracat seviyesine ulaşmayı hedefliyoruz. Tedarik sanayisinin ulaşacağı ihracat hacminin 9 milyar dolar ve toplam ihracat kaybımızın 1.6 milyar dolar olmasını bekliyoruz. Bununla birlikte ikinci kapanma olursa ihracat adetleri Aralık’tan itibaren düşebilir.”

Stok yapanlar arttı

Kemal Yazıcı, Türkiye’de ana sanayinin Avrupa’daki araç satışlarında yaşanan düşüşe paralel olarak olumsuz etkilendiğini hatırlatırken, “Tedarik sanayicileri biraz daha avantajlı. Çünkü biz oradaki araç üreticilerine satıyoruz ve bu yıla özgü birkaç yeni modelin devreye girmesi Türk tedarik sanayisinin ihracatını olumlu etkiledi. Ayrıca bir kısım yeni araç almak yerine eski araçlarını kullanmaya devam ediyor, bakım ihtiyaçları artıyor. Bu nedenle yedek parça ihracatımız da artış gösteriyor” dedi.

Alper Kanca da özellikle son birkaç haftadan bu yana özellikle Avrupalı müşterilerinin normalden fazla alım yaptığına dikkat çekerek, “Brexit’ten kaynaklanabilecek belirsizlik biraz önden parça alma isteği oldu. O da son birkaç ayı etkiledi. Ayrıca sınırların salgın nedeniyle tekrar kapanması ihtimaline karşı stok da yapanlar olabilir” ifadesini kullandı.

‘2021 için iyimserden ziyade umutluyuz’

Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş, 2021 için “iyimserden ziyade umutlu” olduklarını belirtirken, pandemi koşullarının gelecek yıl da süreceğini belirtti. Piyasaların yeniden kapanıp kapanmayacağını bilemediklerini, bununla birlikte üretim bacağında oluşabilecek bir aksaklığın da pazara yön vereceğini kaydeden Çağdaş, “Özellikle Avrupa’da yeniden artan kısıtlamaları göz önünde bulundurunca, şu an 2021 pazarı için öngörü yapmamız doğru olmayacaktır” dedi.

Yeni Clio ve makyajlı haliyle pazara sunacakları Megane Sedan gibi ürünlere ek olarak yeni Captur, yenilenen Talisman, Koleos gibi modellerle gelecek yıl da iddialı olacaklarını dile getiren Çağdaş, yüzde 100 elektrikli yeni ZOE, Clio ve Captur Hibrid modellerle de pazara dinamizm getireceklerini kaydetti.

212 binden başlıyor

Renault’nun Türkiye’de de popüler küçük SUV modeli Captur, yeni nesliyle Türkiye’de satışa sunuluyor. Daha dinamik tasarım, kalite algısı artan iç mekan, yenilenen motor gamıyla iddialı olan yeni Captur’un fiyatı 211 bin 900 TL’den başlıyor. Ülkemize Joy, Touch ve Icon donanım seviyeleriyle gelen yeni Captur’da, 1.0 lt TCe (100 bg), 1.3 lt TCe (130 ve 155 bg) benzinli, 1.5 lt dCi (95 ve 115 bg) motçor seçenekleri bulunuyor.

Yenilikçi fabrika 25. yılını kutluyor

Daimler dünyasının en önemli otobüs üretim tesislerinden olan ve kuruluşundan beri 540 milyon euro’dan fazla yatırım yapılan Mercedes-Benz Türk Hoşdere Otobüs Fabrikası, bu yıl 25. yaşını kutluyor.

1995 yılında kapılarını açan Hoşdere Otobüs Fabrikası, aradan geçen çeyrek asırda hem Türkiye’nin hem de dünyanın en teknolojik, en çevreci ve en kapsamlı entegre otobüs üretim merkezlerinden biri konumuna geldi. 25 yılda toplamda 540 milyon euro’dan fazla yatırım gerçekleştirilen fabrikada bugün yaklaşık 4 bin kişi istihdam edilirken, yıllık 4 bin 500 araçlık kapasiteye sahip.

Hoşdere Kampüsünde, otobüs operasyon birimlerinin yanı sıra AR-GE Merkezi ve Daimler’in Küresel IT Çözümleri Merkezi de yer alıyor. Fabrikada, Mercedes-Benz ve Setra markalı otobüsler üretilirken, üretimin yüzde 90’ı, başta Avrupa olmak üzere 70’ten fazlaya ülkeye ihraç ediliyor. 2019 yılında toplam 3 bin 985 adet otobüs ihracatıyla bu alanda da bir rekor kıran fabrika, 2020 yılında tüm dünyayı etkisi altına alan zorlu koşullara rağmen Ocak - Ekim arasındaki süreçte toplam 2 bin 614 adet otobüs ihracatı gerçekleştirdi.

Elektrikli kamyonları gelecek yıla hazır

Volvo Trucks, 2021’de ilk olarak Avrupa’da lansmanını yapacağı “FH”, “FM” ve “FMX” kamyon modellerinin elektrikli versiyonlarının test çalışmalarını sürdürüyor. Kamyonların brüt kombine ağırlığı 44 tona, menzili ise pil konfigürasyonuna bağlı olarak 300 km’ye yaklaşacak. Satışları Avrupa’da önümüzdeki yıl başlayacak elektrikli kamyonların, 2022’de seri üretimine geçilmesi hedefleniyor. Bu da Volvo Trucks’ın 2021’den itibaren Avrupa’da inşaat, maden, hafriyat, uzun yol taşımacılığı gibi farklı alanlara yönelik ürün yelpazesini, elektrikli kamyonları da dahil ederek genişleteceği anlamına geliyor.

Avrupa’daki şehir içi dağıtım ve belediye hizmet araçlarına yönelik elektrikli kamyonları “FL Electric” ve “FE Electric” modellerini 2019’da üretmeye başlayan Volvo Trucks, bölgesel taşımacılık için geliştirilen “VNR Electric”in satışlarına ise Aralık 2020’de Kuzey Amerika’da başlayacak.

‘Bücür’e tasarım ödülü geldi

Fiat Chrysler Automobiles’ın (FCA) tamamen elektrikli ilk modeli olan yeni Fiat 500, dünyanın en büyük endüstriyel tasarım ödüllerinden Red Dot’ta ödüle layık görüldü. İkonik hale gelen tasarımını ve Dolce Vita (tatlı hayat) ruhunu yüksek teknolojiyle geleceğe taşıyan elektrikli 500, 2020 Red Dot Ödülleri’nde “Tasarım Konsepti” kategorisinde ödül sahibi oldu. Tasarım dünyasında özel bir yere sahip olan ödül, dünyanın önde gelen 21 profesyonel tasarımcısı ve akademisyeninden oluşan uluslararası jüri tarafından verildi. Aynı ödülü 2019 yılında Fiat Centoventi konsepti almıştı.