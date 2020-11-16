Otomotivde kapasite kullanımı % 60

Otomotiv sanayii, pandemi sürecinde toparlanmasını sürdürüyor. 10 aylık dönemde kapasite kullanımı ortalama yüzde 60’a ulaşırken, otomotiv üretimi de ekim ayı itibariyle 1 milyonu aştı

Yeni tip koronavirüs nedeniyle kayıplar yaşayan, üretim kapasitesini düşürmek ve bir süre tesislerini kapatmak zorunda kalan Türk otomotiv sanayii, toparlanmaya devam ediyor. Nitekim kapasite kullanımı 10 aylık dönemde ortalama yüzde 60’a kadar çıkarken, Ekim ayı itibariyle üretim de 1 milyon adedi geçti.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) verilerine göre, Ekim ayında Türk otomotiv sanayisinin toplam üretimi geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 14 artarak 150 bin 746 adet olurken, Ocak-Ekim döneminde üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16 azalışla 1 milyon 4 bin 974 adet oldu.

Traktör ile birlikte toplam üretim ise 1 milyon 33 bin 485 adede ulaştı. Bu dönemde, ihracat bir önceki yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 30 azalarak 720 bin 208 adet olarak gerçekleşti.

Otomobil ihracatı yüzde 29 oranında azalarak 480 bin 702 adet olurken, ticari araç ihracatı yüzde 33 azaldı. Aynı dönemde, otomotiv sektörü 20,4 milyar dolarlık ihracat yaparken, yüzde 14.8 pay ile ülkemiz ihracat sıralamasında ilk sıradaki yerini korumayı sürdürdü.

OSD Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Yenigün, ertelenen talep, finansal koşullar nedeniyle araç alımının yatırım aracı haline dönüşmesi ve uygun faiz koşulları gibi etkenlerin Haziran’dan itibaren iç pazarın hızlıca toparlanmasını sağladığına dikkat çekerken, Temmuz, Eylül ve Ekim aylarından tarihsel olarak en yüksek iç pazar rakamlarına ulaşıldığını hatırlattı.

‘Olumsuz etki olmaz’

Yenigün, “İhracat açısından bakacak olursak, pandeminin ikinci dalgasıyla birlikte en önemli pazarımız olan AB pazarlarında bayilerin kapanma oranı yüzde 35 civarında. Bu durumun, kısa vadede binek araç satışlarında bir miktar düşüşe sebep olsa da ticari araç sınıfında normalleşmenin devam etmesini sağlayacağını öngörüyoruz. Kısa vadede sanayiimiz açısından olumsuz etkiler söz konusu olsa bile orta ve uzun vadede olumsuz bir etki beklemiyoruz” ifadelerini kullandı.

Yılın başında 500 bin adet civarında öngördükleri 2020 iç pazarını, bugün 800 bin adet civarında tahmin ettiklerini söyleyen Yenigün, “1 milyon adetlik iç pazar büyüklüğüne yeniden ulaşılması ve hatta pazarın öngörülebilir şekilde daha da büyümesinin sağlanması için kalıcı düzenlemeler önem taşıyor. Daha fazla araç satışı ile vergi gelirini yükseltmeyi hedefleyen, satın alma vergi yükünün aracın kullanım sürecine yayıldığı bir vergi sistemi ve yaşlı araç değişim programı ile iç pazarın 2 milyon adetlik potansiyeline ulaşabileceğini düşünüyoruz” dedi.

1000 beygir, ‘havalı’ ve yüksek voltajlı!

İtalyan süper spor otomobil üreticisi Ferrari, geçtiğimiz yıl tanıttığı ilk hibrit modelinin bu kez de “üstsüz” versiyonunu ortaya çıkarttı.

SF90 Stradale modelinin cabrio versiyonu olan SF90 Spider, bir hardtop (metal) tavana sahip. Yoğun alüminyum içeren bu tavan, 40 kg civarında ve anlaşılacağı üzere kesinlikle performansı pek fazla etkilemiyor.

Sadece Stradale 0’dan 200 km/s hıza 6.7 değil de 7 saniyede çıkıyormuş. Eh, o kadarı kadı kızında da oluyor bir zahmet! Bunula birlikte söz konusu tavan hareket halindeyken açılıp kapanabiliyor. Sadece 14 saniyede.

Aracın motoru, coupe versiyonda yani SF90 Stradale’de olduğu gibi plug-in (dışarıdan şarj edilebilir) hibrit bir makine. 4.0 lt çift turbolu V8 motora 3 adet elektrik motoru eşlik ediyor. Bu motor “korosu”nun toplam gücü ise 1000 beygir. Aracın 0-100 km/s hızlanma değeriyse 2.5 saniye. “Efendim yakıt tüketimi de, hibrit sayesinde şu kaddeeerr düşüveriyor” demek isterdim ama otomobile ayıp olur! Spor otomobilin ne yaktığı sorulmaz!

KKTC’li GÜNSEL Türkiye’ye geliyor

Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde 100’ü aşkın Türk mühendis ve tasarımcının 1.2 milyon saat emekle ürettiği “GÜNSEL”in ilk modeli olan B9, ilk kez MÜSİAD Expo 2020 kapsamında İstanbul’a geliyor.

2016’da tasarım çalışmalarına hız verilen GÜNSEL’in ilk konsepti de aynı yıl “MÜSİAD Expo”da sergilenmişti. Üç yıl aradan sonra GÜNSEL, test sürüşüne hazır prototipleriyle yine aynı fuarda yerini alacak. Seri üretimi 2021’in son çeyreğinde başlayacak olan GÜNSEL’in üretim kapasitesi 2025’te yıllık 30 bin araca ulaşacak.

Yüzde 100 elektrikli GÜNSEL’in ilk modeli olan B9’un prototipleri KKTC’nin toprağını, gökyüzünü ve bayrağını simgeleyen sarı, mavi ve kırmızı renklerde üretildi. Fuara, üç B9 prototipiyle katılacak olan GÜNSEL, ikinci modeli J9’un tasarım konseptini de otomobil meraklılarıyla buluşturacak.

359 km’lik menzil

Tek şarjla 350 kilometre yol kat edebilen GÜNSEL B9, toplamda 10 bin 936 parçanın bir araya gelmesiyle üretildi. Aracın motoru 140 kW gücünde. 100 km/s hıza 8 saniyede ulaşabilen GÜNSEL B9’un hız limiti ise elektronik olarak saatte 170 km ile sınırlandırıldı. GÜNSEL B9’un bataryası yüksek hızlı şarjla sadece 30 dakikada doldurulabiliyor. Hızlı şarj kullanılması durumunda ise bu süre 4 saat.

İkinci el kiralamaya ilgi giderek artıyor

İkinci el kiralama yöntemini Türkiye’de ilk kez uygulayan LeasePlan Türkiye Genel Müdürü Türkay Oktay, bu yöntemin giderek daha fazla rağbet gördüğünü belirtti. Oktay, “2019 yılında ikinci el kiralama önemli oranda tercih edildi. Ayrıca, müşterilerimize belirsizliğin arttığı dönemlerde ikinci el kiralamada daha kısa vadeler ve daha uygun maliyetler sunabildik. Bu yıl ise ikinci el kiralama daha da büyüdü. Pandemiyle beraber fabrikalar kapanıp, araç ithalatı yavaşlayınca piyasadaki yeni araç bulunurluğu çok azaldı. Bu kapsamda, sıfır araç kiralayan müşterilerimiz bile ikinci el kiralamaya sıcak bakmaya başladı. Müşterilerimiz kullanmış olduğu araçları ikinci kez kullanmaya devam etti” dedi.

Bu dönemde araç bulunabilirliğinin yanı sıra sıfır araç fiyatlarının yükselmesinin de ikinci el kiralamada etkili olduğunu belirten Oktay, “Yoğun bir şekilde ikinci el araç kiralıyoruz. O kadar yoğun ki, ikinci el satış markamız CarNext.com’da satışta olan araçları bile yeniden kiralamaya çekebiliyoruz. 2021’de maliyet baskıları devam edeceği için ikinci el araç kiralamanın ciddi bir seçenek olmaya devam edeceğini düşünüyoruz” diye konuştu.

Adapazarlı C-HR’a sportif dokunuş

Toyota’nın Adapazarı tesisinde üretilen ve popüler hale gelen C-HR modeli, “GR Sport” adı verilen sportif bir versiyona kavuştu. Markanın performans odaklı “GR” modellerinden esinlenen ve “Toyota Gazoo Racing” yarış takımı temasını taşıyan yeni GR Sport, C-HR’ın iç ve dış tasarımını daha etkileyici hale getirilmiş bir versiyonu.

Üretildiği ilk yıl Avrupa’da 120 bin adet satış adedine ulaşan, bugüne kadar 400 binin üzerinde Avrupalı kullanıcının tercihi olan C-HR’ın GR Sport donanımı, siyah zeminli logo ve ön farları, piyano black tampon detayları ve sis farı çerçeveleri, koyu krom ön panjuru, daha agresif tasarımlı yeni ön spoyler, modele özgü 19 inç alaşım jantlar ve GR Sport logolarıyla dikkat çekiyor. GR Sport’un kabininde yeni Cool Silver döşemelerin yanı sıra Alcantara deri koltuk veya tamamen kumaş koltuk tercih edilebilecek. Versiyona özel detaylar arasında modele özgü kırmızı dikişlere sahip deri direksiyon ve vites kolu, modele özgü basamak kaplaması, GR Sport logosu, GR çalıştırma düğmesi ve sürücü gösterge ekranında GR’ye özgü çalıştırma animasyonu da yer alıyor.

GR Sport, sürüş dinamikleriyle de öne çıkacak. Modele özgü lastiklerin yanı sıra C-HR GR Sport’un süspansiyon sistemi ve direksiyon ayarları, daha dinamik sürüş sağlayacak şekilde tasarlandı. 1.8 lt (122 HP) ve 2.0 lt 184 HP hibrit motor seçenekleri bulunan araç, Avrupa’da Ocak 2021’den itibaren satışa sunulacak.

Kangoo sınıf atlıyor yerini Express alıyor

Bugüne kadar genelde Van müşterilerinin en çok tercih ettiği araçlardan biri olan Renault Kangoo, tamamen yeni 3. nesliyle geçtiğimiz günlerde tanıtıldı. Kangoo, uygun fiyatlı bir ticari olma özelliğini bırakıp, bir üst sınıfa çıkarken, yerini de, Dacia Dokker temelleri üzerine inşa edilen “Express”e bırakacak.

Renault’nun yeni stratejisi çerçevesinde geliştirilen yeni Kangoo, VW Caddy gibi üst sınıfa çıkarken, geliştirilmiş teknolojik donanımlar, sürücü destek sistemleri ve tamamen elektrikli bir versiyon ile dikkat çekecek. Express ise başlangıç seviyesi ve Dacia Dokker’ın geliştirilmiş versiyonu olacak. Her iki modelin de binek ve ticari versiyonları olacak. Mercedes de, Renault ile işbirliği çerçevesinde Kangoo’nun binek versiyonunu “T-Class” olarak satacak.

400 milyon euro tasarruf için mi?

Volkswagen Grubu’nun Türkiye yatırımı “hikayesi”, uzunca süre Türkiye kamuoyunu meşgul etmişti. Bunun için Manisa’da şirket kuran, araziyi belirleyen VW Grubu, Türkiye’de de popüler olan Passat ve Skoda Superb üreteceğini paylaşmıştı. 300 bin adetlik kapasite ve binlerce kişinin istihdamı, Türkiye’yi mutlu etmişti. Araya Kovid-19 girerken, VW CEO’su Herbert Diess, pandemi ve piyasaya koşulları nedeniyle bu yatırımın gerçekleşmeyeceğini, onun yerine mevcut tesislerin kapasitelerini artıracağını açıklamıştı.

Ancak geçtiğimiz günlerde, otomotiv dünyasının önemli yayın kuruluşlarından “Automobilwoche”ye konuştu Diess ve Türkiye yerine Slovakya’daki Bratislava tesisine yatırım yapmayı planladıklarını açıkladı. Hatta Diess, Türkiye’de fabrika yatırımında ilerlememiş olmalarının, buradaki satışlarını olumsuz etkileyeceğini de belirtmeden edemedi.

Peki VW, Türkiye yerine Slovakya’yı tercih ederek ne kadar tasarruf etmiş olacak? Hepi topu 400 milyon euro. Zira Bratislava’ya bir üretim hattı ve yeni bir boyahane ekleyecek, bunun için de 1 milyar euro yatıracak. Manisa yatırımının bedeli de 1.4 milyar euro olarak söylenmişti. Sadece aklıma takıldı işte...