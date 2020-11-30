Pandemide dizel geriledi, çevreciler parladı...

Pandemi döneminde çevreci araçların önem kazandığını belirten Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt, Türkiye’de dizel satışlarının yüzde 75’ten 40’lara indiğine dikkat çekti.

Yeni tip koronavirüs salgını, pek çok konuda ezberlerin bozulmasına neden olurken, otomobil tercihlerinde de ciddi bir farklılaşmaya yol açtı. Nitekim koronavirüs döneminde bireysel araç sahipliğine yönelik talep artarken, çevreye zarar vermeyen araçlar büyük önem kazandı.

Son verilere göre Avrupa tarihinde ilk kez hibrit, şarjlı hibrit ve elektrik motorlu araç satışların dizel motorluları geçtiğini kaydeden Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO’su Ali Haydar Bozkurt, “Avrupa’da dizelin payı yüzde 27’ye gerilerken, ülkemizde bu oran yüzde 75’lerden yüzde 40’lara indi” dedi. Binek otomobilde dizel motorlu araç sunmama kararı alan Toyota’nın, ürün özellikleri nedeniyle artık pozitif ayrışmaya başladığını söyleyen Bozkurt, “Toyota olarak önümüzdeki süreçte ülkemizde sunulacak araçların Avrupa emisyon normlarına uygunluğu nedeniyle avantajlı bir konumda olacağız. Bunu destekleyecek veriler de elimizde. Gelecek yıl için sadece filo için şimdiden 28 bin sipariş aldık. Bu nedenle gelecek yıl düşmesini beklediğimiz pazara rağmen Toyota olarak pazar payımızı artıracağımızı öngörüyorum” ifadesini kullandı.

‘Hibritler artacak’

Gelecek yılki satışlarında hibrit modellerin önemli bir yer tutacağını dile getiren Bozkurt, “Önümüzdeki süreçte hibritle ilgili farklı bir uygulama, açıklanacak herhangi bir teşvik söz konusu olursa, hibrit modellerin satışları da hızlanacaktır” diye konuştu.

Yeni Yaris Hybrid ile birlikte tüm hibrit modellerinin yenilendiğini de vurgulayan Bozkurt, 2020 yılı için 400 adetlik yeni Yaris satışını hedeflediklerini, 2021’deyse benzinli ve hibrit olmak üzere 2 bin 100 adetlik yeni Yaris satışı gerçekleştirmeyi öngördüklerini kaydetti. Bozkurt, gelecek yıl faizler ve kurun geldiği seviyeyle birlikte pazarın en iyi ihtimalle 700 binler seviyesini görebileceğini düşündüğünü sözlerine ekledi.

Tasarımında boğadan ilham alındı

Toyota’nın B sınıfındaki temsilcisi Yaris, tamamen yenilenen 4. nesliyle Türkiye’de satışa sunuldu. Yeni Yaris’in benzinli versiyonu 209 bin 100 TL’den, Yaris Hybrid ise 299 bin 200 TL’den başlayan fiyatlara sahip.

Yeni neslinde daha çekici bir tasarımla şekillenen Yaris, daha iyi sürüş dinamiğine, daha alçak ağırlık merkezine ve daha iyi gövde dayanımına sahip oldu.

Koşmaya hazırlanan atletlerden ve atılmaya hazır güçlü bir boğadan ilham alarak tasarlanan Yaris, içeride de daha geniş bir yaşam alanına sahip. Daha geniş ve rahat koltuklar, yumuşak dokuya sahip malzemeler, mavi ambiyans aydınlatması yeni Yaris’in çekiciliğini artırıyor. Yeni Yaris’teki Apple CarPlay ve Android Auto akıllı telefon bağlantı sistemlerine sahip 8 inç Toyota Touch multimedya ekranı tüm modellerde standart.

Yeni Yaris, 1.5 lt hibrit ve 1.5 lt benzinli motor seçenekleriyle satışa sunuldu. 4. nesil Toyota Hybrid teknolojisi, hafif ve daha verimli olmasıyla Yaris’in daha yüksek performans vermesini sağlıyor. Yaris’in sahip olduğu 1.5 Hybrid Dynamic Force sistemi; daha fazla güç, şehir içinde daha fazla elektrikli sürüşü ve önceki modele göre yüzde 20 daha az yakıt tüketimi sağlıyor.

125 PS güç ve 153 Nm tork üreten 3 silindirli 1.5 lt motorsa, 6 ileri manuel şanzıman veya W-CVT şanzıman ile tercih edilebilecek. Araçta çok geniş güvenlik ve konfor donanımları listesi bulunuyor. Örneğin Toyota Safety Sense 2.5’te yaya ve bisiklet algılama özelliğine sahip “Ön Çarpışma Önleyici”, “Kavşaklarda Çarpışma Önleyici” ve “Acil Durum Yönlendirme Desteği” yer alıyor. Yeni Yaris’te ayrıca, segmentinde bir ilk olarak ön orta hava yastıkları yer alıyor.

Tedarikçilere ihracat için aracılık edecek

Tofaş, yerli tedarikçilerle FCA (Fiat Chrysler Automobiles) arasında köprü kurarak, pandemi sonrası yeni işbirlikleri ve ülke ekonomisine ilave ihracat fırsatları yaratmak üzere önemli bir adım attı.

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüsle birlikte tedarik zinciri yönetiminde uzun vadeli değişikliklerin önünün açılmasından yola çıkan Tofaş, başta kalıp tasarımı ve üretimi olmak üzere, yerli tedarik zincirine yeni pazarlar bulma konusunda destek görevi üstlendi. Türkiye’deki tedarikçilerin, dünyanın birçok noktasında üretim tesisleri bulunan FCA’nın (Fiat Chrysler Automobiles) farklı modellerinde de kullanılması için girişimlerde bulunan şirket, teknik değerlendirme ve teklif çalışmaları için anlaşma sağladı. Sürecin satın alma kararıyla sonuçlanması halinde yerli tedarikçiler için ilave ihracat fırsatı doğacak.

Tofaş CEO’su Cengiz Eroldu, “Türkiye’nin avantajlı konumu ve tedarik sanayisinin kalitesi, önemli fırsatları beraberinde getirebilir. Bu bakış açısıyla, FCA ile Türkiye’deki tedarikçilerimizin teknik yetkinlik ve rekabetçilik kabiliyetlerini bir süredir paylaşıyorduk. Bu yöndeki çalışmalarımız sonucunda, belirli parçaların teklifi için FCA ile beraber çalışmak üzere anlaştık. Bu çalışmayı, Tofaş’taki üretimden bağımsız, tedarikçilerimize ilave ihracat hacmi yaratmak ve FCA’ya fayda sağlamak adına yapıyoruz” dedi. Yapılan çalışmayla yerli tedarikçiler ve FCA arasında köprü kurmak adına önemli bir adım attıklarını da vurgulayan Eroldu, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

‘Köprü kuruyoruz’

“Türkiye’de üretilerek yurtdışına ihraç edilecek parçalar FCA’nın farklı ülkelerde üretimi gerçekleştirilen modellerinde kullanılacak. İlk etapta 15 tedarikçimiz ile çalışmaya başlıyor; bunu başlangıç aşaması olarak değerlendiriyoruz. Gelecekte bu çalışmaların daha büyük hacimli alımları tetikleyeceğini umuyoruz. Bu kapsamında farklı tedarikçilerimiz ile çalışıyoruz.”

Tofaş CEO’su Eroldu, şirketin, tedarik zinciri üretkenliğinin artırılması için uygulama alanlarının belirlenmesi ve yerli teknoloji şirketleriyle işbirlikleri kurulmasını sağlayacak uygun platformlar oluşturduğunu da sözlerine ekledi.

830 parçalık bir süper otomobil!

Çocukların olduğu kadar yetişkinlerin de kalbini çalan LEGO, “LEGO Technic” adıyla piyasaya sunduğu seriye bir model daha ekledi. Kazada hayatını kaybeden efsanevi Formula 1 pilotunun anısına McLaren firması tarafından üretilen ve tamamen pistte kullanıma yönelik olan McLaren Senna GTR modeli, bu kez 830 parçayla evlere girecek.

10 yaş ve üstü için geliştirilen bu süper spor otomobilin küçültülmüş versiyonu, McLaren heyecanını hissettirecek özelliklere de sahip. Belki 4 lt 814 beygirlik çift turbo motorun homurtusunu duyamıyor olabilirsiniz, ancak motor pistonlarının hareket ettiğini söyleyebilirim. Bunun yanında yukarı doğru açılan kapılar, arka rüzgarlığı da cabası. En önemlisi de, bu aracı da, tıpkı orijinali gibi elde üretmiş olacak alanlar... Bu yılın başında piyasaya çıkacağı söylenen LEGO McLaren Senna GTR’ın ABD’de 50 dolarlık etikete sahip olacağı belirtiliyor.

İzmitli SUV 70 milyon dolara çıkacak

Hyundai, geçtiğimiz günlerde yeni küçük SUV modelinin adını “Bayon” koyduğunu açıklarken, aracın üretileceği Hyundai Assan İzmit fabrikasındaki hazırlıklar da sürüyor. Yakın zamanda yeni nesil i20’nin üretimine başlayan Hyundai Assan, bu yeni modelini en az 70 milyon dolarlık bir yatırımla banttan indirecek.

Yeni nesil i20 platformuyla üretilecek B-SUV, Avrupa pazarına 2021 yılının ilk yarısında sunulacak. Tamamen yeni bir model olacak Bayon, halen Türkiye’de de satılmakta olan “Kona”nın üstünde yer alacak ve Ford Puma’nın yanı sıra yeni üretimine başlanacak Toyota Yaris Cross ile rekabet içine girecek. Gelecek yıl Avrupa’da küçük SUV satışlarının 2 milyon adede ulaşacağı tahmin ediliyor.

Bayon için 70 milyon euro yatırım yapacak olan Hyundai Assan, yeni nesil i10 ve i20 ile birlikte toplamda 240 milyon euro’yu bulan bir yatırıma imza atmış olacak. Bununla birlikte tesiste üretilen model sayısı da 3’e yükselmiş olacak.

Yeni araç alımlarına 5.6 milyar TL harcadılar

Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER), 2020 yılının üçüncü çeyrek sonuçlarını içeren “Operasyonel Kiralama Sektör Raporu”nu açıkladı. Buna göre, operasyonel kiralama sektörü 2020 yılının ilk 9 aylık döneminde 5.6 milyar TL’lik yatırım yaptı ve Türkiye’de satılan yeni otomobillerin yaklaşık yüzde 7.5’i olan 29 bin adet aracı filosuna kattı.

Bu dönemde aktif büyüklüğü 31.5 milyar TL’ye kadar ulaşan sektörün filosundaki araç sayısı ise 249 bin 800 adet oldu. Konuyla ilgili değerlendirmesinde döviz kurlarında yaşanan yükseliş ve son ÖTV değişiklikleriyle birlikte operasyonel kiralama sektöründe dengelerin değiştiğini vurgulayan TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, “Talebin yerli ve alt segmentteki araçlara kaymakta olduğunu söyleyebiliriz. Tasarruf etmek isteyen birçok sektör müşterisi, bu dönemde kiralama yöntemiyle edindiği mevcut araçlarını yenilemek yerine, bu araçların kira sürelerini uzatmak istiyor. Mevzuat gereği sektör olarak 48 aydan uzun süreli araç kiralaması yapamamaktayız. Bu durumun aşılması için ilgili devlet kurumları nezdinde girişimlerimizi sürdürüyoruz” dedi.

Sürücüsüz kamyon için yeni proje

Ford Otosan ile mühendislik firması AVL, “otonom kamyon” (sürücüsüz de gidebilen) geliştirme konusundaki işbirliklerine yeni bir projeyle devam ediyor. 2019 sonbaharında “otonom konvoy” teknolojisinin tanıtımını yapan Ford Otosan ile AVL, şimdi de “Seviye 4 Otoyol Pilotu” teknolojisine odaklanıyor.

Otoyol taşımacılığında kullanılmak üzere geliştirilmekte olan bu teknolojiyle kamyonlar, lojistik merkezler arasındaki taşımacılık faaliyetlerini otonom şekilde yapabilecek. Bu teknoloji üzerinde yapılmakta olan geliştirme çalışmalarındaki hedef, şoförlerin kullandığı gibi, hatta daha güvenli bir otonom sürüşe sahip kamyonların yollara çıkabilmesi. Söz konusu teknoloji için çeşitli hava koşulları, trafik ve yol şartlarında güvenli sürüşü mümkün kılacak algoritmalar geliştiriliyor. Bu algoritmalar, gerçek sürüş sırasında toplanan verilerle hem sanal ortamda hem de gerçek kamyonlar üzerinde test ediliyor.

AVL ve Ford Otosan proje kapsamında öncelikle daha sık karşılaşılan trafik senaryoları üzerinde çalışıyor. Proje ilerledikçe senaryoların karmaşıklığı kademeli olarak artırılacak.

Ford Trucks F-MAX, bu amaçla şimdiden Türkiye ve Almanya yollarında veri toplamaya başladı. Gerçek sürüşler sırasında toplanan veriler yapay zeka temelli algılama ve karar verme algoritmalarını eğitmek, test etmek amacıyla kullanılacak. Ford Otosan ve AVL, lojistik merkezler arası otonom taşımacılık teknolojisini 2021 yılının ilk yarısında tanıtmayı hedefliyor.

Renault Flins’i geri dönüşüm tesisi yapıyor

Renault’nun popüler modeli Clio 4’ün üretimini kapmak için Bursa ile yarışan, Fransız sendikaları tarafından desteklenen Fransa’daki Flins fabrikasında otomobil üretiminin 2024 yılından itibaren sona ereceği açıklandı.

Şirketin yeni başkanı Luca De Meo, başkent Paris’in dışında bulunan Flins fabrikasının araştırma, geri dönüşüm ve onarım merkezi haline geleceğini bildirdi. 2030 yılında dönüşümün tamamlanacağı fabrikada, 3 bin kişinin çalışacağı kaydedilirken, sendikaların bu fabrikada üretimin korunması yönünde yaptıkları teklifin ise kabul edilmediği ifade ediliyor. Renault, pandemi nedeniyle zarar ettiğini açıklamış ve 2 milyar euro’luk tasarruf çerçevesinde Fransa’da 4 bin 600 kişiyle yollarını ayıracaklarını duyurmuştu.

Flins fabrikası 2024 yılına kadar tamamen elektrikli Zoe modelinin üretimine devam ederken, tesis yeni faaliyetlerine de kademeli olarak başlayacak. Yeni faaliyetler arasında uzun süreli kiralamalardan dönen araçların onarımı, araç parçalarının geri dönüşümü ve elektrikli araç bataryalarının geliştirilmesi bulunacak. Fabrikada yılda 130 bin aracın onarımının gerçekleştirilmesi planlanıyor.