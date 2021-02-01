‘Planlı olursak rakipleri yakalarız’

Dünyada elektrikli araç teknolojilerini Çin, Japonya, ABD ve Almanya’nın yönlendirdiğini kaydeden TAYSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kemal Yazıcı, “Akıllı ve planlı olursak rakip ülkeleri yakalayabiliriz” dedi.

Elektrikli ve hibrit araçlar konusunda dünyanın da ciddi hareketlenme olurken, Türkiye, bu konuda biraz daha yavaş ilerlemekte. Özellikle de bu araçlarda kullanılan parça ve teknoloji açısından... Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubu’nun (TOGG) tamamen elektrikli araç yatırımı sürerken, Ford Otosan, içinde elektrikli araç ve batarya paketi üretiminin de bulunduğu büyük bir yatırım açıkladı. Toyota ve Renault Türkiye’de hibrit model üretimi gerçekleştirirken, elektrikli otobüs konusunda pek çok yerli markanın atılım yaptığını görüyoruz.

Elektrikli ve hibrit araç teknolojilerinin dünyaya beklenenden daha çabuk yayıldığının altını çizen TAYSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kemal Yazıcı, “Yeni teknolojiler, otomotiv sektöründe hayatta kalmak istiyorsak mutlaka adapte olmamız ve üzerine çalışmamız gereken bir konu. Elektrikli araçlara gereken teknolojilerin geliştirilmesi için Türkiye’de uygun ortamın yaratılmasına, üye firmaların bu teknolojileri geliştirebilmesi adına gerekli bilgi seviyesi ve altyapıya ulaşmasına destek olmak istiyoruz” dedi.

Zihniyet değişimi

Ülkemizde birçok tedarikçinin, bu konuda birkaç yıldır çalıştığını vurgulayan Yazıcı, “Günümüzde elektrikli araç teknolojilerini Çin, Japonya, Amerika ve Almanya yönlendiriyor. Türkiye maalesef bu ülkelerin arasında değil ve bunun birçok nedeni var. Biz sektör olarak takip eden konumundan çıkmaya çalışıyoruz... Onların geldiği noktaya gelmemiz için 5-10 yıllık bir süre gerekir. Akıllı ve planlı olursak rakip ülkeleri yakalayabiliriz” diye konuştu.

TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca da, bu işin teşvik tarafının önemli olduğunu kaydederken, “50 yıllık yavaş yavaş dişten tırnaktan toplanan bir sermayeyle oluşmuş şirketler var. Bunların şimdi bir anda dönüşmesi kolay değil. Önce zihinlerde bir dönüşüm olması gerekiyor. Mesela hep beraber yaklaşık 1 yıldan beri Kovid-19 ile uğraşıyoruz. Hayatımız, alışkanlıklarımız değişti fakat bizim yaş kuşağı 50 ve üzerindekilerin değişmesi zor. Bunu şunun için söylüyorum devletin teşvikleri olacak, olmalı ama zihinsel dönüşüm çok daha önemli” ifadesini kullandı.

2021’de toparlanma beklentisi

TAYSAD verilerine göre, otomotiv tedarik sanayi iç pazardaki yüksek talebin etkisiyle yılı 2019 yılına göre yüzde 10 üretim kaybıyla tamamladı. Pandeminin neden olduğu ihracat pazarlarındaki daralmanın etkileri tedarik sanayinde de hissedildi ve ihracatı yüzde 11.4 daralarak 9.4 milyar dolar oldu. Bu dönemde sektörün ciro kaybı ise 22 milyar TL’yi buldu. TAYSAD Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Kemal Yazıcı, “Otomotiv Tedarik Sanayicilerinin kasasından geçen yıl yaklaşık 3 milyar dolar eksildi. Tedarikçilerin yeni teknolojilere yatırım yapması gereken bir dönemde 3 milyar dolar civarında kayıp yaşaması sektör için önemli bir kayıp. 2021’in dünyada olduğu gibi Türkiye’de de toparlanma yılı olmasını bekliyoruz. Bu yıl araç üretiminin yüzde 13 artışla 1.5 milyon adet olacağını öngörürken, toplam otomotiv ihracatının 30 milyar dolar, tedarik sanayi ihracatının ise 10.5 milyar dolar seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin ediyoruz” açıklamasında bulundu.

Tanıtım için sanal konferans

TAYSAD Yönetim Kurulu Başkanı Alper Kanca, otomotiv sanayinin yurt dışındaki algısını yükseltmek ve yeni iş birlikleri geliştirmek amacıyla Türkiye Tanıtım Grubu (TTG) desteği ve Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçılar Birliği (OİB) iş birliğiyle çalışmalar gerçekleştirildiğini belirtti. Almanya, Fransa ve İngiltere’ye odaklandıklarını söyleyen Kanca, “Şu anda Almanya’ya yönelik çalışmalarımız var... İlk olarak işe sanal bir konferansla başlayacağız, sonrasında da sanal ortamda bir çalıştay yapacağız... Sadece Türkiye’ye değil Almanya’nın da faydasına olacak işler geliştirmeyi hedefliyoruz” diye konuştu.

50’lerin yarışçısı yeniden üretilecek!





İngiliz üretici Jaguar’ın klasik araçlar bölümü, 1951-53 yılları arasında üretilen ve yarışlarda adını duyuran “C-Type” modelini yeniden üretecek. Bu modelin 70. yıldönümü nedeniyle düzenlenecek özel bir etkinlikte piste çıkması planlanan 8 adet “yeni” C-Type, 1953 yılında Le Mans dayanıklılık yarışını kazanan örnekle aynı özelliklere sahip olacak. 12 ayrı renk seçeneğiyle üretilebilecek araçlarda 220 HP’lik 3.4 lt 6 silindirli “karbüratörlü” bir motor yer alacak. Otomobillerin müşterilerin isteğine uygun ekstra özellikleri de olabileceği belirtilirken, fiyatlarının 1.3 milyon dolardan başlaması bekleniyor.

‘100 araçtan 9’u pert çıktı’

Geçtiğimiz yıl, sıfır araçlarda olduğu kadar ikinci el piyasasında da ciddi hareketlenmeler yaşanırken, bazı fırsatçılar nedeniyle 2. elde mağduriyetler yaşandı. Oto ekspertiz sektörünün 2020 yılında rekor kırdığını, satılan yaklaşık 8.2 milyon ikinci el araçtan yüzde 65’inin ekspertiz işlemi gördüğünü ifade eden Pilot Garage Genel Koordinatörü Cihan Emre, 2 yaşa kadar olan modellerde satışların 2019 yılına göre ortalama 4 kat arttığına dikkat çekti.

Fakat sıfır kilometre ya da 2 yaşa kadar çok düşük kilometreli araçlarda da artık hiç olmadığı kadar boyalı-değişen parçalarla karşılaştıklarını söyleyen Emre “2020 yılında yaptığımız ekspertiz işlemlerinde ortalama her 100 araçtan 9’unun pert (ağır hasarlı) olduğunu gözlemledik” dedi. İkinci el araç pazarının durumuna da değinen Emre, “Suni fiyat artışları, kısıtlamaların tekrar hayatımıza girmesiyle Kasım ayında son bulmuş oldu. Şu anda tüm ikinci el otomobillerde ortalama yüzde 10’luk bir fiyat düşüşü hakim; bazı modellerdeyse yüzde 20’ye ulaştı” diye konuştu.

Araç filosunu çevreci yaptı

Sürdürülebilir yaşama katkı sağlayan birçok önemli kurumsal sosyal sorumluluk projesi gerçekleştiren Panasonic Life Solutions Türkiye, son olarak yaklaşık 100 araçtan oluşan şirket filosunu hibrit otomobillerle değiştirerek karbon salınımı konusunda önemli bir iyileştirmeye imza attı. Panasonic Life Solutions Türkiye İnsan Kaynakları ve Kurumsal Gelişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mutlu Kutlu “Şirketimizin de bağlı bulunduğu Panasonic Corporation, 2050 Çevre Vizyonu kapsamında, üretim, lojistik ve ofis faaliyetlerini kapsayan çeşitli çalışmalarla CO2 emisyonlarını azaltmayı hedeflemektedir. Panasonic Life Solutions Türkiye olarak bizler de bu önemli vizyona ve sürdürülebilir kalkınma amaçlarının gerçekleşmesine katkı sağlamak amacı ile sorumluklarımızı yerine getirmekteyiz” dedi.

Showroomları dörtledi





Fransız DS markasının Türkiye’deki dördüncü showroomu İzmir’de açıldı. Türkiye’de Koluman Holding iştiraki Monde Motorlu Araçlar Ticaret ve Sanayi A.Ş. tarafından temsil edilen markanın Bornova’daki 500 metrekarelik showroomu, lüksün yanı sıra en ileri teknolojiyle donatıldı. İkisi İstanbul ve biri Ankara’da bulunan showroomların ardından “DS Store İzmir” adıyla Ege Bölgesi’ne hizmet vermeye başlayan markayı temsil eden Monde Motorlu Araçlar Ticaret ve Sanayi A.Ş. DS yatırımlarına 2021-2022 yıllarında farklı şehirlerde de devam edecek.

‘Pazar 850 bin olabilir’





Nissan Türkiye Kuzey Afrika ve Bağımsız Devletler Topluluğu Genel Müdürü Emre Doğueri, bu yıl pazarda, geçtiğimiz yıla oranla yüzde 10’luk bir büyüme beklediklerini kaydederken, geçen ayın verilerine bakıldığında, yılsonu 800 hatta 850 bin adetlere ulaşılabileceğini söyledi. Marka olarak kendilerinin 25 bin adetlik bir satışa ulaşmayı hedeflediklerini söyleyen Doğueri, bunda yeni Juke ve tanıtımı yapılacak yeni Qashqai’nin büyük rolü olacağını savundu.

‘Süperim, güzellikte de birinciyim!’





İtalyan lüks otomobil üreticisi Maserati’nin MC20 modeli, Paris’te “sanal ortamda” düzenlenen Uluslararası Otomobil Festivali’nde “2021 Yılının En Güzel Süper Spor Otomobili” ödülünü aldı. Maserati için yeni bir dönemin kapılarını aralayan MC20, zarafet, sportif beceriler, özgün karakter ve safkan tasarım gibi kavramların mükemmel bir sentezini ortaya koyuyor. Maserati’nin süper spor otomobil segmentine dönüşünün simgesi olan modelin adı, “Maserati” ve “Corse” (yarış) kelimelerinden türetilmiş. Araçta 630 HP’lik bir V6 motor bulunuyor. 0-100 km/s hızlanmasını 2.9 saniyede gerçekleştiren otomobil, 325 km/s’nin üzerinde maksimum hıza sahip.

Yeni Tucson’a sportif bakış





Geçtiğimiz aylarda ilk görselleri paylaşılan Hyundai’nin yeni nesil Tucson’u, nihayet N-Line versiyonuna da kavuştu. Avrupa’da en çok satılan Hyundai modeli unvanını elinde bulunduran Tucson, daha sportif görünüme bürünecek. Araçta agresif karakteri perçinleyen geniş hava girişli ön tampon, parlak siyah parametrik ızgara, N Line logolar, difüzörlü arka tampon, aerodinamik bagaj spoyleri, çift çıkışlı egzoz susturucusu, gövde rengi çamurluk kaplamaları, 19 inç jantlar, standart modele oranla daha alçak ve geniş bir duruş dikkat çekiyor. İç mekanda da sportif direksiyon simidi, N-Line logolu spor koltuklar ve kırmızı dikişli süet/deri döşemeler mevcut. Tucson N Line, ayrıca Elektronik Kontrollü Süspansiyon sistemiyle donatılmış. Yeni Tucson N Line, 2021 yılının ikinci çeyreğinden itibaren Avrupa’da satışa sunulacak. Hibrit ve Plug-in Hybrid versiyonlar ise yaz aylarında showroomlardaki yerini alacak.