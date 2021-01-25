Türk ticarileri 2020’de 99 ülkede yolcu taşıdı

Türkiye’de üretilen otobüs, minibüs ve midibüsler geçen yıl 99 ülkeye satılırken, aslan payı Avrupa ülkelerine gitti. İhracatın yüzde 45’i Fransa, Almanya ve İtalya’ya yapıldı

Özellikle otobüs konusunda Avrupa ve dünyanın önde gelen üreticileri arasında yer alan Türkiye, ürettiği otobüs, minibüs ve midibüslerle geçen yıl 99 ülkede yolcu taşıdı. Bu araçlar, Türkiye’ye de 1 milyar 521 milyon 403 bin dolarlık gelir sağladı.

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) verilerine göre, 2020’de otobüs, minibüs ve midibüs grubunda en fazla ihracat Avrupa ülkelerine yapıldı. Bu ürün grubunda Fransa, 286 milyon 772 bin dolarlık dış satımla yüzde 18.84’lük paya sahip oldu. Fransa’yı, 264 milyon 758 bin dolar ve yüzde 17.4 payla Almanya, 131 milyon 927 bin dolar ve yüzde 8.67 payla İtalya takip etti. Sadece bu üç ülkeye yapılan 683 milyon 457 bin dolarlık ihracat, toplam otobüs, minibüs ve midibüs ihracatının yüzde 44.91’ini oluşturdu.

İhracatın ağırlıklı olarak Avrupa ülkelerine yapıldığı 2020’de, 4’üncü sıradaki Fas’a ihracatta 2019’a kıyasla yüzde 66 artış yaşandı. Bu ülkeye ihracat 45 milyon 344 bin dolardan, 75 milyon 293 bin dolara yükseldi. Gürcistan da yüzde 96 artış ve 51 milyon 977 bin dolarla 5’inci sırada yer aldı.

Öte yandan ticari araç üreticilerinin Avrupa pazarları arasında yer alan İsveç’e yönelik ihracatında kaydedilen yükseliş de dikkati çekti. Bu ülkeye geçen yıl yapılan ihracat, 2019’a göre yüzde 292 artışla 13 milyon dolardan, 37 milyon 919 bin dolara çıktı. Suudi Arabistan’a ihracat ise yüzde 348 artışla 6 milyon 414 bin dolardan, 22 milyon 370 bin dolara ulaştı.

Otomotiv sektörü, Mısır’a otobüs, minibüs ve midibüs ihracatını ise “yüzde 8 bin 313” artırdı. 2019’da 164 bin dolarlık ihracatın yapıldığı Mısır’a geçen yıl 13 milyon 648 bin dolarlık ürün gönderildi. Mısır, bir dönem Türkiye üretimi ticari araçların en önemli pazarları arasında yer alırken, bir dönem burada üretim de denenmişti.

Bununla birlikte 2019’da hiç ihracat yapılmayan Libya, Ruanda, Uruguay, Madagaskar, Kongo, Malezya ve Gine’ye geçen yıl otobüs, minibüs ve midibüs satıldı.

İzmitli Bayon’un ipuçları

Hyundai Assan’ın İzmit fabrikasında 70 milyon euro yatırımla üretilmeye başlanacak yerli crossover model Bayon’un tasarımı hakkında ipuçları taşıyan görüntüler paylaşıldı. Ön kısımda yer alan bant şeklindeki hava girişi ve dar gündüz sürüş LED lambaları, otomobile genişlik hissi katarken, geniş ızgara ise, alt kısma doğru yayılarak araca güçlü bir duruş sağlıyor. Farlar ise gündüz sürüş farlarından ayrı bir yerde konumlandırılarak, önde farklı bir aydınlatma mimarisi oluşturuyor. Otomobilin arkasında da benzer bir görünüm mevcut. Fren lambaları, ince kırmızı bir çizgiyle “birbirine bağlanmış ok” görüntüsü oluştururken, aynı zamanda otomobilin yan kısmına doğru taşmaya devam ediyor. Arka bölümü daha estetik ve çarpıcı hale getiren bu tasarım özelliği, otomobilin geniş görünmesini de sağlıyor.

Hyundai Bayon, 2021’in bu yılın yarısında İzmit’te üretilmeye başlanacak, Türkiye ve Avrupa’da satışa sunulacak.

Kovid’e rağmen karnesi iyi

Toyota, pandeminin etkisiyle 2020’de Avrupa’da daralan pazara rağmen öne çıkarak pazar payını 0.7 puan artırırken, Türkiye’de de satışlarını geçen yıla göre yüzde 66 yükseltti.

Önceki yıla göre Avrupa’daki pazar payını yüzde 6’ya çıkaran Toyota, böylelikle Avrupa’da en çok satış gerçekleştiren üçüncü marka oldu. Toyota, aynı zamanda 2020 yılında gerçekleştirdiği satışlarda Avrupa Birliği CO2 filo ortalaması hedefini karşılamayı da başardı.

Türkiye’de de 2020 yılında satışlarını bir önceki yıla oranla yüzde 66 oranında artarak 40 bin 375 adede ulaştıran Toyota, hibrit araç satışını da bir önceki yıla göre yüzde 33 artırdı. Hibrit satışları, tüm satışların yüzde 40’ını oluştururken, 16 bin 55 adet olarak gerçekleşti. Bu sonuçlarla birlikte Toyota Türkiye, binek otomobil satışlarında ilk 4 sıra içinde yer alarak toplam satışlardaki pazar payını da yükseltti.

Öte yandan Türkiye’de üretilen Corolla, 11 bin 633’ü hibrit olmak üzere yılı 32 bin 958 adetle; yine yerli üretim C-HR ise 3 bin 593’ü hibrit olmak üzere 3 bin 984 adetlik satışla 2020’yi tamamladı.

Enterprise Türkiye’nin başarısı

Türkiye dahil 95 farklı ülkede 2 milyon araçla hizmet veren, dünyanın en büyük kiralama şirketi Enterprise, bağımsız denetim kuruluşu aracılığıyla gerçekleştirdiği 2020 yılına ilişkin müşteri memnuniyeti araştırmasının sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Enterprise Türkiye, 2020 yılında yüzde 88 oranında müşteri memnuniyeti elde ederek şirketin dünya ortalamasının üzerinde bir performans sergiledi, zirvede yer alan ülkeler arasına adını yazdırdı. Enterprise Türkiye’nin müşteri memnuniyeti alanındaki başarısında, pandemi sürecindeki örnek hijyen uygulamaları ve tüketicilerin ulaşım seçeneklerini kolaylaştırmak adına sağladığı kampanyalar etkili oldu.

Enterprise Türkiye CEO’su Özarslan Tangün, “Pandemi sürecinde açtığımız şehir içi ofisleriyle hizmeti müşterilerimizin ayağına götürdük. Virüsün yayılımını engellemek ve toplum sağlığını korumak adına tüm araçlarımızı teslim etmeden önce ve teslim aldıktan sonra detaylı şekilde dezenfekte ettik. Tüketicilere sunduğumuz ücretsiz dezenfekte, daha az temas, eve teslim/evden alım, özel kampanyalar gibi birçok hizmetle de ihtiyaçlara hızla yanıt vermeye çalıştık” diye konuştu.

Swift’in hibriti sınıfının birincisi

Suzuki ürün ailesinin Türkiye’deki yeni üyesi olan Swift Hibrit, 2020 yılında, “B” sınıfı hatchback otomobiller arasında en çok satan hibrit otomobil oldu. Yüzde 20’yi aşan yakıt tasarrufu, tüm versiyonlarında standart sunulan ileri güvenlik teknolojileri, zengin donanımları ve uygun fiyatıyla dikkat çeken Swift Hibrit, kendi kendini şarj eden bir hibrit sisteme sahip. 4 silindirli 1.2 lt (83 PS) benzinli motora sahip Swift Hibrit’te, yanmalı motoru destekleyen bir entegre marş alternatörü (ISG) ve kendini şarj edebilen bir batarya bulunuyor. CVT şanzımana sahip araç, fabrika verilerine göre şehir içinde 100 km’de ortalama 4.1 lt tüketiyor.

Araç filosunu çevreci yaptı

Sürdürülebilirlik üzerine birçok önemli sosyal sorumluluk projesi gerçekleştiren Panasonic Life Solutions Türkiye, yaklaşık 100 araçlık şirket filosunu hibrit otomobillerle değiştirdi. Şirketin İnsan Kaynakları ve Kurumsal Gelişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Mutlu Kutlu bağlı oldukları şirketin çeşitli çalışmalarla CO2 emisyonlarını azaltma hedefine kendilerinin de katkı sağladıklarını söyledi.

İkinci neslini 47 yıl bekledi!

Şimdilerde Renault Grubu’nun bir kuruluşu haline gelen Lada’nın efsane modeli Niva, 2. nesline “kavuşacak olmanın heyecanını” yaşıyor. İlk kez 1977 yılında piyasaya sunulan ve o günden bu yana çok radikal bir değişim geçirmeksizin kesintisiz üretilmeye devam eden Lada Niva’nın Renault dokunuşlu yeni neslinin, 2024 yılında piyasaya sunulacağı bildirildi.

Geçtiğimiz günlerde Renault Grubu’nun düzenlediği toplantıda gösterilen “yeni nesil” (bunu üstüne basa basa söylemek istiyorum) Niva’nın çizimleri, bu aracın “atası”nın esintilerini taşıyacağını gösteriyor. Yeni strateji çerçevesinde Lada’nın, genelde Dacia platformlarını kullanması planlanırken, yeni Lada Niva’nın, 5. nesil Clio ve yeni Nissan Juke ile platform kardeşi olacağı kaydediliyor. Araç, iki ve 5 kapılı uzun versiyonlarla üretilecek. Yeni nesil Niva’nın, eskisi gibi 4x4 olarak sunulacağı, dayanıklı ve arazi kabiliyeti yüksek bir araç olarak geliştirileceği belirtiliyor.

Bununla birlikte son bir not daha... “Efsane Niva”, bir süre daha üretimde kalıp, bazı ülkelerde satılmaya devam edecekmiş.