Üretime geri döndü

13 yıl önce Türkiye’deki üretimine son veren Iveco, yeniden ‘Türkiye’ dedi. Iveco markalı otobüsler Otokar’ın Sakarya’daki fabrikasında üretilmeye başlanacak



Faaliyetlerini CNH Industrial N.V (Case New Holland) çatısı altında sürdüren küresel otobüs üreticisi Iveco Bus, Otokar ile “Iveco” markalı otobüslerin Sakarya’daki fabrikasında üretilmesine yönelik anlaşma imzaladı. Böylelikle Iveco, Türkiye’de Koç Topluluğu ile Otoyol çatısı altındayken 2007 yılında sonlandırdığı üretim macerasına, yine Koç bünyesindeki Otokar ile dönmüş oldu.









Stratejik adım



Sessiz sedasız görüşmeler sonrası her iki şirket tarafından yapılan ortak açıklamaya göre, anlaşma kapsamında Otokar, Iveco Bus’ın uluslararası pazarlara hitap eden mevcut otobüslerinin yanı sıra Doğu Avrupa, Afrika, Orta Doğu ve Asya’daki pazarlar için geliştirilecek farklı otobüs modellerinin de üretimini Türkiye’de yapacak. 2021’de başlaması öngörülen üretim için, FPT Industrial motorlarından yararlanılacak. Iveco Bus’ın İtalya, Çek Cumhuriyeti ve Fransa’da üretim tesisleri bulunuyor.



Otokar Genel Müdürü Serdar Görgüç, Sakarya’daki fabrikada Otokar markalı otobüslerin yanı sıra Iveco Bus modellerini de üretileceklerini belirtirken, “Bu üretim ve tedarik anlaşmasını, uzun soluklu bir iş birliğinin çok önemli ve stratejik bir ilk adımı olarak değerlendiriyoruz” dedi.



CNH Industrial Global Otobüs Bölüm Başkanı Sylvain Blaise ise “Bu işbirliği sayesinde üretim kapasitemizi artıracağız” ifadesini kullandı.



2007’de çekilmişti



1966’da kurulan Otoyol, ilk etapta treyler üretimine başlamış, 1979’da şanzıman ve Türkiye’de uzun süre popüler olan Fiat 50NC seri üretimiyle faaliyetlerini sürdürmüştü.



1989’da fabrikasını İstanbul’dan Arifiye’ye taşıyan Otoyol, Iveco ile lisans anlaşmasını imzalayarak markanın hafif kamyonlarını da üretmeye başladı. 1994’te M29 Midibüs, 1995 yılında ise 85.14 orta sınıf kamyon üretimine giren Otoyol, 1996 yılında M50 Belediye midibüsü, 120.14 orta sınıf kamyonu kattı.



1999’da 250 E 21 ağır kamyon üretimine de giren şirket, 2000 yılında yeni otobüs üretim birimini faaliyete geçirdi. 2002’de Otoyol Eurobus seri üretime alındı. Bu otobüs, yurt dışı pazarlarına da Iveco markasıyla taşınırken, şirketin kendi evi olan İtalya’da bile kullanıldı.



Iveco, son olarak Otoyol tesislerinde Eurocargo ve Daily’yi ürettikten sonra, 2007’de tesisin kapanmasıyla Türkiye’de üretimi bıraktı, ancak otobüs hariç ticari araçlarının distibütörlüğü sürdü. Otoyol’un fabrikası bir yıl sonra Otokar’a satıldı.