Ezginin Günlüğü’nün 40 yıllık 20 şarkısının 20 sanatçı ve grup tarafından yorumlandığı albümde; eserler müzikalitelerinden kaybetmeden, günümüz dinleyicisinin beğenisine uygun bir şekilde hedefi tutturmuş

40 Yıllık Şarkılar Ezginin Günlüğü” adlı albüm bir aksilik olmazsa mayıs sonunda yayınlanıyor. 1982’de kurulan grubun günümüze uzanan zaman zarfında bestelediği şarkılardan seçilen 20’sini, 20 değerli sanatçı ve grup yorumladı. Bu albümde yer alan şarkılardan bir kısmını dinleme fırsatı buldum. İzlenimim, bugüne kadar yapılan en başarılı tribute albümlerden biri olabilir. Bu tip albümlerde çoğu zaman niyet iyi ama akıbet maalesef fena olur. Bunun da birçok nedeni var elbette. Ya şarkıları yorumlayacak gruplara yeterli zaman verilmez ya da gruplar bu işe yeteri kadar eğilmez. Şarkıyı şöyle bir söyleyip “yorum yaptık” diye düşünürler. Velhasıl bu işler acele sevmez. Ezginin Günlüğü şanslı bir ekip ki bu albüm hedefini bulmuş. Yorumlar özgün, orijinal eserler, günümüzün dinleyicisinin kulağına uygun bir şekilde ve müzikalitelerinden de kaybetmeden yeni ufuklara açılmışlar. Zaten amaç bu olmalıydı; herkes memnundur diye düşünüyorum.

Şimdilik üçte üç!

Bu albümden ilk single Dolu Kadehi Ters Tut tarafından yorumlanan “Duvar” adlı şarkıydı. Ardından Gripin’in yorumuyla “Ebruli” geldi. Bu hafta iki rock yorumdan sonra üçüncü şarkı olarak Sedef Sebüktekin’in yorumuyla “Yastıklı Şarkı”yı dinledik. Bu da farklı bir tarzda başarılı bir düzenleme olarak karşımıza çıktı. Üçte üç! Albümde Zeynep Bastık, Harun Tekin, Pinhani, Cihan Mürtezaoğlu, Can Bonomo, Melek Mosso, Rubato, Fikri Karayel gibi farklı üslup ve geri planlara sahip sanatçılar var. Hepsi de bu güçlü besteleri, yeni şarkı yazar gibi özenle yorumlamayı başarmış gibi duruyor. Bu müzikal çeşitlilik renk getirmiş. Bütün yaz elinizin altında bulunduracağınız bir çalışma.

Yeni “samimiyet”

maNga’nın “Zor” adlı yeni şarkısı klibiyle geldi. Şu dönemde herkes evden, telefon kameralarıyla kolayca çekilmiş hayran videoları yapmaya başladı. maNga da daha önce canlı söylediği ama ilk kez yayınladığı “Zor”u bu şekilde bir kliple yayına vermeyi tercih etti. Bu tip klipler bir mecburiyetten doğdu ama hiç de fena olmadı. Artık kimse şaşaalı giysiler içinde süslü püslü klipler yapmıyor. Eşofman, don-atlet ev halini görüyoruz bütün yıldızların. Makyajsız şiş suratlar arka planda dağınık salonlar. Yani gerçek hayat! Gerek sinema âlemi olsun gerek müzisyenler olsun bu tip bir “hakikilik” havası hâkim oldu. Bu durum bestelere de yansır mı göreceğiz. Herkes “yeni normal”den bahsededursun aslında hadise yeni bir gerçeklik ve samimiyet üzerinde yoğunlaşıyor bir yandan da. Ama bu durum rap’i pek kapsamıyor, onlar Şahin’e de binseler, kuru ekmek de yeseler, sokakta da yatsalar “rolli”lerinden kopamıyorlar.

maNga’ya geri dönersek “Zor” her şeyi yerli yerinde düşünülmüş klasik bir rock baladı. Eskiden “slow rock” denirdi. Rock gruplarının yavaş tempolu duygusal şarkılarının yaygınlaşması konsept olarak 80’lerin ortası olmalı. Karışık kasetler bu tip şarkılarla doluydu. Daha sonra bu “gelenek” bitti gitti. Ta ki birkaç yıl öncesine kadar. Bugünlerde “slow rock” gene çıkışta. Daha doğrusu sakin, sessiz, yumuşak, yavaş müzikler; tür ne olursa olsun Türkiye’de başarı şansına sahip. Gözlemim bu yönde. “Zor” da tam buna denk gelmiş. Popüler olacaktır.

Yeniler arasında

Lady Gaga yakında albümle gelecek ama öncesinde Ariana Grande’yle birlikte yaptığı “Rain on Me”yi yayınladı bu hafta. Şarkı tam olarak “banger” dediğimiz coşturucu bir dans ve yaz hit’i. Yaz fena geliyor, benden söylemesi çok büyük hit şarkılar çıkabilir.

Indie sevenler bu hafta The National solisti Matt Berninger’in solo şarkısı “Serpentine Prison”a kulak versin.

Genç sanatçı Emir Taha’nın “Huyu Suyu” adlı şarkısı dikkat çekici...

İngilizce/Türkçe karışık söylenen bir nu soul/R&B beste bu. Takibe almanızı tavsiye ederim; yaz boyu bir dizi şarkı daha yayınlayacak.

Güçlü vokaller tarafından seslendirilen iki şarkı dinlemeye değer. Teyana Taylor “Made It”, Lianne La Havas “Can’t Fight” ile şahane iş çıkarıyor.

Disclosure “ENERGY” adlı single’ını yayınladı. Yazlık hit adayları yeni sezonun dans beat’leri bir bir dökülüyor.