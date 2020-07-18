Katliam 4 ve kalabalık işler

Rapçiler “ortak çalışma” ruhuyla yepyeni ufuklara doğru yol alıyorlar. O ufuklarda Massaka’nın “Katliam” serisi iyi bir örnek. Şanışer’in “Susamam” ile Killa Hakan’ın önderliğinde Ben Fero’lu Ceza’lı, Ezhel’li Fight Kulüp gibi örnekler de var elbette.

Rapçilerimiz, popçularımızın aksine bir araya gelip ortak işler yapmayı seviyor. Eskiden düet konsepti vardı. Hiç hoşlanmazdım. Çünkü müzikleri, insanları, tarzları birbirine karıştırmaktan hoşlanmazdım. Bunu yapanları da direkt silerdim defterden. Hele ki sevdiğim bir sanatçı hiç sevmediğim biriyle ya da bir müzik türünden biriyle düet yapsa direkt sırtımdan bıçaklanmış hissine kapılırdım: “Sen de mi Brütüs?” Zamanın ruhu muydu yoksa ergenliğin ruhu mu bilmiyorum ama durum buydu. Bugün düet tarih oldu. Daha doğrusu evrim geçirdi. Artık en az dört beş kişinin bir araya gelip şarkı yapmadığı hafta yok! Rapçilerimiz ise zaman zaman neredeyse 20 kişi aynı şarkıda bir araya gelerek “ortak çalışma” konseptinde yepyeni ufuklar açıyorlar. Konu rap olunca kalabalıkta keramet var demek ki. Mesela Massaka’nın “Katliam” serisi buna iyi bir örnek. Ya da Şanışer’in “Susamam”ında 18 sanatçı bir araya gelmişti, unutamıyorum ben bunu. Parçanın sonuna gelince başta kimi izlediğini hatırlamıyorsun. Killa Hakan’ın önderliğinde Ben Fero’lu Ceza’lı, Ezhel’li Fight Kulüp gibi örnekler de var elbette çok beğendiğim. İlk izlediğimde çok kalabalık gelmişti bu şarkılar, ama bugün artık bayağı tenha geliyor klibi izleyince. Neden şöyle iki üç kişi daha bulmamışlar ki falan diye düşünüyorum. Live Aid’i saymazsak sanırım tarihteki en kalabalık “düet”leri bizim rapçilerimiz yapıyor.

Massaka’nın alter egosu

Massaka’nın “Katliam” serisi dedim ya, geçen hafta içinde serinin en yeni parçası “Katliam 4” birbirinin devamı iki videoyla yayına girdi. Hızla da popüler oldu. Her hızla popüler olan videoda olduğu gibi anında “iğrenç bu” tayfasıyla “emeğinize yüreğinize sağlık”çılar birbirine girmiş!

Bu şarkıda Massaka, Anıl Piyancı, Killa Hakan, Eypio, Hidra, Yener Çevik, Canbay&Wolker, Joe Young, Tankurt Manas, Tekmill, Rota, Selo, Cashflow, Tepki bir arada. Ayrıca Diablo 63 bile var. Massaka’nın alter egosu. Massaka, Diablo 63’le yani kendiyle dissleşmişti önceden. Bu sefer de kendisiyle düet yaparak yoluna devam ediyor. Bu durumda onu bir mi yoksa iki kişi mi sayacağız bu da ayrı bir konu! Önceki “Katliam”lara karışan rapçileri de sayarsak buraya sığamayız.

Ben klibi izlerken ve altındaki yorumlara bakarken aşırı eğlendim. Gerçekten başka bir seviyede ve perdeden konuşan bir kitle rap kitlesi; anında linç geliyor. Aynı benim ergenliğim. Yani benim ergenliğimin ultra ve über düetli versiyonu gibi. Bu arada Hidra ve Tankurt Manas’ın bölümleri şahane. Massaka “guilty pleasure”ım. Ne yapsa izliyoum. Yener Çevik ise favorim. Zaten kendisini aşırı iyi buluyorum; sözlerini de müziğini de tarzını da çok seviyorum. İlgiyle izlediğim en orijinal insanlardan biri. Tanımasam da uzaktan edindiğim izlenim böyle. Neyse geçen haftanın ilginç gündem maddesi iki videoluk bu şarkı bence. Biraz bahsedeyim istedim.

ERKEN UYARI!

Rival Consoles, Britanyalı elektronik müzik sanatçısı Ryan Lee West’in sahne adı. West 2007’den bu yana müzik üreten ama Rival Consoles olarak sanatında zirveye ulaştığını düşündüğüm bir isim. Altı şarkılık yeni EP albümü 31 Temmuz’da yayımlanacak. Bu albümden üç şarkı önceden çıktı. Bunlar arasında “Sudden Awareness of Now” dinlemeye doyamadığım, kulaklığı takıp sesi açarak kendimi yollara vurduğum bir parça. EP, Londralı bir bağımsız label olan Erased Tapes’ten çıktı. Elektronik müziğin muhtelif katmanlarına meraklıysanız ve yeni keşiflere açsanız bu labelı takip etmenizi öneririm. “Articulation” bir estetik bütünlüğe sahip, benzeri konsept albümler gibi baştan sona deliksiz bir maceraya sürüklüyor. Önceden dinleyebilen şanslı azınlıktan biri olarak erkenden önereyim istedim.

NİCOLAS JAAR’IN KONSEPT ALBÜMÜ

Geçenlerde yoga yapan bir arkadaşımla sohbet ederken konu müziğe gelince bana bir iki öneride bulundu. Onun en sevdiği yoga müzikleri arasında Nicolas Jaar’ı duyunca önce biraz garip geldi ama sonra aslında Jaar’ın bu işe ne kadar uygun olduğunu fark etmediğime şaşırdım. Bir ara yoga ve meditasyon müzikleri üzerine yazacağım; bu konudaki mini araştırmamı bitirir bitirmez. Ama şu an elimde meditasyonculara ve elektronik müzik sevenlere bir önerim var. Nicolas Jaar’ın yeni EP’si cuma günü yayınlandı. Adı “Telas.”

Albüm geçen martta yayınlanan “Cenizas”ın devamı niteliğinde dört bölümden oluşan bir konsept anlatı. “Cenizas bir yıkımın külleriydi, ‘Telas’ yeniden yapımın kumaşı” denilmiş web sitesindeki açıklamada. Bu albümün http://www.telas.parts/ adresinde bir de web sitesi var. İnteraktif bir ortamdan albümden sesleri melodileri duymanız mümkün. Sitenin tasarımını, grafik tasarımcı ve web developer Abeera Kamran yapmış. Zaman ayırmaya değecek işlerden.