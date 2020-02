Neden ödülleri Billie Eilish’e verdiler?

Grammy’lerde bütün ödülleri alarak tarihe geçen Eilish’in başarısındaki sır, kalıpların dışına çıkıp laf kalabalığından uzakta, özgün hikâyesini müziğine yansıtmakta mı yatıyor?



Herkes yazıp çiziyor, herkes anlamaya çalışıyor. Neden Billie Eilish bu yıl Grammy’lerde bütün ödülleri aldı? Kaçıranlar için özet geçeyim. Eilish 4 büyük ödülü aldı. Yılın şarkısı, yılın kaydı, yılın albümü ve en iyi sanatçı. Kardeşi ve prodüktörü Finneas ise yılın prodüktörü ödülüne layık görüldü. Hatırlatmak isterim Eilish 18 yaşında. Grammy ödülleri tarihinde bu kadar genç bir ödül sahibi yok. Bu tabloya ve bir iki detaya bakarsak, çok net bir mesaj olduğunu görebiliriz.



Bir defa herkes ikna oldu ki Eilish kendi kuşağının sesini yansıtan en genç ve en ünlü sanatçı. Onun yaşında daha iyi şarkı söyleyen daha yetenekli insanlar vardır elbette ama Eilish’in alameti farikası baştan beri şarkı sözlerinde ve onların ulaştığı kitleye yayılan güçteydi. Ödülü aldıktan sonra Eilish, “Depresyonla ilgili şarkılar yaptık ve bize bu ödülleri verdiler” dedi. Şaşkındı. Aşktan falan bahsetmiyordu. Sarkazm, kara mizah, sinizm ne ararsanız var. Karanlık bir gelecekten bahsediyor, hiçbir şeyden zevk almıyor. Eilish’in şarkıları klasik ergen şarkılarına benziyor ama konteksti iyi okursak farkını anlayabiliriz. Bugün küresel ısınmanın artık görülür olduğu, yakın gelecekte felaketlere gebe, siyasi açıdan dağınık, istikrarsız bir dünya var. İnsanlığın evrensel değerlerinin erozyona uğradığı, adalet duygusunun ortadan kalktığı bir ortamda yaşanıyor. Buna denk gelen Z kuşağının geleceğe bakışı çok parlak değil. İdealizm ortadan kalkmış, sermaye ilişkileri, ekonomik refaha kavuşmak en önemli değer haline gelmiş. Bir yandan teknolojinin gelişmesiyle her tür imkana sahip olunan bir dünya, öte yandan bu gelişmenin ahlaki kodlarının bulunmadığı bir sosyal ortam. Eilish hiç bu kadar laf kalabalığına girmeden kendi diliyle derdini anlatıyor ve milyonlarca hayran milyarlarca stream’e ulaşıyor.



Bugün Z kuşağına dokunabilen başka bir büyük isim yok. Onun için Eilish değerli. İkincisi, teknik bir konu ama ucu yoruma açık. Eilish ve ağabeyi Finneas en iyi kayıt ve yılın prodüktörü Grammy’leri alan bu albümü evlerinde kaydettiler. Bu albümün kaydedildiği donanımı eve kurmak bugün herkesin bütçesi dahilinde. Ne stüdyolar kiralandı ne devamlı hit şarkı yazan isimlere siparişler verildi. Bugünün müzik dünyasında 5 bilemediniz 10 tane ismin bestelediği, bir o kadarının da düzenlemelerini yaptığı şarkılar dünya çapında hit olabiliyor. Nedenini, nasılını daha önce yazmıştım. Bu sistemde orijinal bir şey geldiğinde elbette değerli oluyor.









Grammy ödüllerinden bana geçen mesaj, “Kendi hikayenizi anlatın, orijinal olun”. Bakalım Z kuşağı popüler müziği nasıl değiştirecek.



İki keşif



Forever’ı ilk kez bu hafta sonu duyuracağı yeni single’ı “Blur” ile tanıdım. Derhal interneti karıştırıp hakkında daha fazla bilgiye ulaşmaya çalıştım. Forever bağımsız label’lardan Cascine’in sanatçısı. Londra - New York hattında kaliteli indie/alternatif sanatçılara ve yepyeni avangart isimlere kapı açan bir güzel label’ımız. Artists bölümünde biraz gezinin. Forever adıyla müzikler kaydeden Kanadalı Joon Moon 2016’da bir EP yayınlamış. Patrick Holland gibi müzisyenlerin (Projet Pablo) desteğini alarak kendine bir yol açmaya çalışıyor. Şiirsel ve provokatif sıfatlarıyla tanımlamış yaptığı işi. Forever’ın altı şarkılık yeni EP’si 14 Şubat’ta piyasada olacak.



Mint Julep’ten daha önce bahsetmiş miydim? Sanırım evet ama tekrar hatırlatmakta sakınca yok. Bu hafta yeni albümden bir single daha yayınlandı. Şarkının adı “Just For Today”. Mint Julep, indie diye özetlemeyi kolaycı bir yaklaşımla tanımlamayı sevdiğimiz soundlar ve müzikler bütününü temize çekiyor.









Türkçe Rap’te bu hafta



“Panter” adlı yeni bir parçayla çıkageldi Hayki. Ömero imzalı şarkıya konuk oluyor Hayki. Ömero’nun Münih - İzmir hattında müzik yapan bir rapçimiz olduğunu öğreniyoruz. Yarı Almanca yarı Türkçe rap şarkıları popüler olmaya başladı. Deutsche Rap - Türkçe rap kardeştir. Yine gurbetteki rapçilerden Defkhan “Yangın” adlı şarkısını (ft. Esra) internete koydu. Ağaçkakan “989” adlı yeni parçasını, muhtemelen 2020’de yayınlanacak bir dizi işin ilk parçası olarak bu hafta yayınladı. Prodüksiyon Kaan “Golem” Akay’a ait. Ege Çubukçu’nun “Bumbaye” adlı yeni şarkısı birilerine fena halde çatıyor. Fondaki beat üzerinde yanlış duymadıysam ney eşliğinde...



DİNLENENİZ GEREKEN 5 ŞARKI



“Adımlar (ft Vaa)” - Soft Analog: Indie sahnesinde çok kaliteli işlerle dikkat çeken Soft Analog’un new age tadlarıyla güzelleşen müziğini dikkatle takip ediyorum.



“Paramparça” - ekho: Geçen kasımda dört şarkılık bir EP yayınlayan ekho’nun yeni şarkısı bol flanger’lı, chorus’lu dramatik bir rock baladı formatında.









“Never Come Back” - Caribou: Caribou’nun yeni şarkısı dans pistleri için özel olarak hazırlamış güçlü bir elektronik dans denemesi. Four Tet tipi loop’lar, Caribou tarzı duygusallık ve elbette elektronik müziğin bütün büyüsü bu şarkıda.



“Physical” - Dua Lipa: Yeni single Dua Lipa’nın yeni albüm “Future Nostalgia” için nasıl bir değişim içine girdiğini ortaya koyuyor. Çok farklı bir Dua Lipa geliyor. Albümün turnesi 26 Nisan’da Madrid’den başlayacak. 2020’nin en büyük live müzik olaylarından biri olacağı kesin.



“Momentary BlIss” - Gorillaz: Gorillaz, slowthai ve Slaves eşliğinde yeni bir şarkıyla geldi. Albümün ilk habericisi şarkının adı “Momentary Bliss”. Kesinlikle çok eğlenceli. Albümden beklentimi yükselttim.