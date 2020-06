Protestolar ve rap

Müzik dünyasına geçen hafta ABD’den dünyaya yayılan protestolar damga vurdu; önemli single ve albümlerim çıkışı ertelendi, yayın takvimi durdu ama hip hop dünyası özel gündemi yakaladı; bunların arasında “Pig Feet” en etkileyici olanı.





Müzik dünyası geçen hafta -bir bakıma- iş durdurma eylemi yaptı. Bütün dünyada önemli single ve albümlerin çıkışı ertelendi. Müzisyenler iş yavaşlattı diyelim. Amaç elbette başta ABD’den tüm dünyaya yayılan siyahi mücadeleye ve dünya çapında belli kesimlere uygulanan sistematik baskılara dikkat çekmekti. Yayın takvimi durdu, ama hip hop dünyasından pek çok isim, bu haftaya özel gündemi yakalayan siyasi içerikli şarkılarıyla çıkageldi. Bunlardan en etkileyici olanı Denzel Curry’nin aralarında caz dünyasından Kamasi Washington’ın da bulunduğu isimlerle ortaklaşa yaptığı “Pig Feet”ti bana göre. YG’den gelen FTP de büyük ilgi gördü. Oldukça direkt bir şarkı. FTP’nin açılımına bakarsınız bir ara. Meek Mill’in “Otherside of America”sı bir diğer dikkat çeken parça oldu. Run the Jewels’ın yeni albümü önceden belirlenen tarihte geldi, çünkü zaten içerik olarak hayli örtüşüyor albüm gündemle. Rage Against The Machine’den Zack De La Rocha’nın da katılımıyla kaydedilen “Just” geçen haftanın en iyi şarkılarından biriydi. Özetle Amerika’nın siyah mücadelesi altında ete kemiğe bürünen sorunları bu ve benzeri 15-20 kadar şarkı ele aldı geçen hafta.



Amerikan tarzı gibisi!



“Amerikan Rüyası”na (!) siyah sanatçıların ilk eleştirisi değil elbette bu şarkılar. Maalesef ne de son olacaklar.





Aklıma Curtis Mayfield’in “There’s No Place Like America Today” adlı albümü geldi. Bu albümün kapağında bir tarafta mutlu sıcacık bir arabanın içinde güler yüzlü, sağlıklı bir -beyaz- Amerikan ailesi. Diğer yanda ellerinde torbalarla kuyruklarda bekleyen aç açık yoksul -siyah- Amerikalılar görülür. Margaret Bourke-White tarafından 1937’de çekilen fotoğraf kullanılarak yapılmış bu kapak. Albümün adı da zamanın ünlü reklam sloganından geliyor: “There is No Way Like The American Way”. “Amerikan tarzı gibisi yok” diye tercüme etmeye çalışayım.













Elbette böyle bir konuyu incelerken siyah mücadelenin tarihinde benzer meseleleri şarkılarında bir şekilde dile getirmiş Gill-Scott Heron’dan James Brown’a onlarca isim var anılması gereken. Marvin Gaye’den George Clinton’a pek çok büyük ismin siyah toplumun haklar ve özgürlükler konusundaki adımlarına, varlıkları ve müzikleriyle destek oldukları sır değil.











Günümüze dönersek siyah haklar ve özgürlükler hareketi bugün sınıfsal bir yapıya da bürünüp dünyaya yayılarak önemli bir protesto gerçekleştiriyor ve bu protestonun dilini de rapçiler belirliyor. Bugün siyah mücadeleyi en iyi rap şarkıları anlatıyor.



Yaz havası esmeye başladı



Protestolar Türkiye’de de gündemde elbette, ama albüm erteletecek kadar değil. Hatta bu hafta pop müzik açısından uzun zamandır olmadığı kadar verimli bir hafta. Hem Türkçe pop hem Türkçe rapte yeni şarkı iş birlikleri devam ediyor. Karantinanın ardından sanırım yaz tatili coşkulu olacak.





Aleyna Tilki bir süredir beklettiği yeni şarkısı “Bu Benim Masalım”ı haftaya yayınlayacak. Sanırım gene hit olacak bu şarkı.



Mustafa Ceceli ve İrem Derici’nin romantik/duygulu düeti “Gün Ağarmadan”, siz bu satırları okurken sanırım trending olmaya başlar.



Bedük’ün yeni uzunçalarının adı “Intergalactic”. Türkçe ve İngilizce şarkıların yer aldığı albüm, geçmişten bugüne muhtelif dans akım ve soundlarının etkisinde. “Ankara’nın Delisi”, “Push The Button” single olarak yayınlandı. Bu hafta albümle birlikte öne çıkan şarkı Daft Punk etkisindeki “Intergalactic”. Bu yaz dans pistlerinde ihtiyaç duyulacak albümlerden.











Murat Boz’un “Kalben” adlı yeni şarkısı, son dönem yayınladığı şarkılardan sound olarak çok farklı değil. Boz, pop ve chill, easy edm arasında bir çizgi tutturdu.



“Kalben” başarılı bir chill-pop şarkısı olmuş.



Sagopa Kajmer yeni bir şarkıyla geldi. Adı “Siyah” olan bu şarkıyı Patron ile birlikte söylüyor. Patron bir süredir çok faal. Emir Can İğrek’ten Ezhel’e pek çok sanatçıyla iş birlikleri geçen aylarda yayınladı ve hayli de ilgi gördü.



Sagopa Kajmer’in yıllardır yaptığı ilk iş birliği bu. Rap ve arabeskin karışımı.

Sertab Erener sanırım önümüzdeki yazın en fazla konuşulan isimlerinden biri olacak. “Ben Yaşarım” adlı albüm 14 şarkıdan oluşuyor. Popun ihtiyacı olan kalite standartlarını yeniden tanımlamak istemişler sanırım. Klasik pop şarkılarını özleyenler için bütün yaz başköşede olmalı.