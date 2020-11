Gazetelerdeki ilk PS5 incelemesi | Oyun başlasın!

Türkiye’de önümüzdeki perşembe piyasaya çıkacak PlayStation5, satırları radikal ifadeler içeren bir teknoloji manifestosu









PlayStation serisinin yeni nesil konsolu PlayStation 5, dünyayla birlikte önümüzdeki perşembe 8.299 TL’ye Türkiye’de satışa çıkıyor. ABD ve Japonya dahil 6 ülkede 12 Kasım’da çıkan PS5’i 6 Kasım’dan bu yana tecrübe ediyorum.

Alışıldık PlayStation estetiğinden farklı, bol kıvrımlı bir yapıyla huzurumuza çıkan PS5, 4.5 kilo ağırlığının yanı sıra 390 mmX260 mmX104 mm ölçüleriyle TV ünitesi ya da konsolu yerleştirmeyi planladığınız yerde geniş bir alan istiyor. PS5, PS4’ten yaklaşık 3’te 1 daha büyük. Bu boyut varlık nedenini -hız ve gücü destekleyecek kapasitede- büyük bir fan ihtiyacına borçlu.

PS5’i dikine kullanmak isteyenler için kutudan çıkan stand, yatık kullanım için de zaruri. Çünkü PS5’in kıvrımlı yapısı, stabil bir konulandırma

için onu gerekli kılıyor.

Star Wars gemisi gibi

Uzay Çağı estetiği, beyaz rengi, dinlenme modundaki sarı, çalışırken beyaz ışıklandırması PS5’i TV ünitesinde sanki Star Wars’tan fırlamış Stormtrooper’larla dolu mini bir gemi hüviyetine büründürüyor. Tasarımı beğenmeyeler olduğunu da not düşmek gerek.

Test ettiğim model, Ultra HD Blu-ray sürücülü olan PS5. PS5’in Blu-ray sürücüsü olmayan, daha hesaplı dijital modeli de yakında Türkiye’de olacak. PlayStation’u tam teşekküllü bir medya üssü olarak kullanmak isteyenlerle fiziki oyun değiş-tokuşu yapmayı planlayanlara Blu-ray’li modelini öneririm.

Kullanıcı arayüzü, daha kullanışlı ve profesyonel bir görünüme kavuşmuş. Oyun ve Amazon Prime, Spotify, YouTube, Netflix gibi uygulamalar ayrıca kümeleniyor. Böylece arayüzde dağılmadan, doğru hedefe kısa sürede nokta atışı yapılabiliyor.

PS5, 4K-120 kare/s ve 8K televizyonlara sahip daha mutlu azınlıklara 8K-60 kare/s gösterim sunuyor. TV’nin kapasitesi ne olursa olsun, oyunlarda görüntü akışkanlığının bir önceki nesle oranla daha da iyileştiği göze çarpıyor. Dolby Vision ve Atmos özelliklerinin olmaması ses fanatiklerinde eminim bir burukluk yaratacaktır. Sony, Atmos’un yerine şimdilik yalnızca kulaklıkta desteklenen 3D Tempest Audio ses teknolojisini kullanmış.

SSD’nin gücü adına

PS5, hızını işlemci ve mimariyi tamamlayan 825 GB kapasiteli SSD’ye borçlu. PS5’in açılışı ve oyunlara erişim neredeyse ışık hızında. Dinlenme modundan çıktıktan sonra ikonuna tıklandığında, kaldığı yerden anında oyuna devam edilebiliyor. 825 GB’ın yalnızca 667 GB’ı kullanıcıya depolama alanı olarak hizmet ediyor. Bu da kallavi 7, 8 oyun yükledikten sonra SSD’nin dolacağı anlamına geliyor.

Kasayı açarak depo kapasitesini PlayStation sertifikalı bir SSD’yle yükseltmek mümkün ancak bu özellik henüz kilitli. PlayStation’ın huyu kurusun, bazı kilitli özellikleri zamanla güncellemelerle açıyorlar.

PS4 kütüphanesi geçerli

Maalesef her yeni nesil başlangıcında da olduğu gibi PS5’in ‘çıkış’ oyun seçenekleri sınırlı. Marvel’s Spider-Man Miles Morales, sınırlı tercihler arasında amiral gemisi olarak öne çıkıyor. Astro’s Playroom konsola yüklü geliyor. Ayrıca Sackboy: A Big Adventure ve PS5 için iyileştirilmiş Demon’s Souls ‘çıkış’ın göze çarpan oyunları.









PS5’in yeni nesil imkanları oyunları hız ve grafik kalitesinde uçuruyor. PS4 oyunlarının çoğunun PS5’le uyumlu olması, oyun kütüphanesine ayrıcalıklı bir zenginlik katıyor. Ayrıca PS Plus üyeleri, PS4’ün en iyilerinden 20 oyunluk bir seçkiye ücretsiz sahip olabilecek.

Oyunları Performans ya da Çözünürlük modlarında oynama seçeneği, profesyonel oyunculara yeni ufuklar açıyor. Performans modu bazı grafik efektlerinden fedakarlık ederek daha yüksek kare/s hızı sağlıyor. Bu da parmakları her zaman tetikteki FPS oyuncularının tercih edeceği bir avantaj. Çözünürlük moduysa oyunların grafik özelliklerini öne çıkarıyor.









Aşırı duyarlı DualSense

DualShock 4’ün yerini alan DualSense kontrolör için “devrim tanımını en fazla hakeden PS5 özelliği” diyebilirim. Kontrolörün ergonomisi, DualShock 4’tekinden çok daya iyi. Birkaç saatlik kullanım ellerde yorgunluk veya ağrıya neden olmuyor. Kontrolör kulplarının -PlayStation’ın üçgen, daire, kare ve çaprazdan oluşan mini tuş sembolleri- dokusu elde kaymayı önlüyor. Dahili mikrofon ve TV’nin sesi, DualSense üzerindeki düğmeyle kolayca kapatılabiliyor.

DualSense’in geliştirilmiş tetikleriyse gerektiği yerlerde ortaya koyduğu dirençle oyunların gerçekçiliğini artırıyor. Mesela bir yay gerildiğinde titreşim yoğunlaşıyor, ağır silahlarda ağırlık hissediliyor. Dokunsal tepkime özelliği sanal dünyanın tüm aksiyonunu avuç içlerine aktarıyor.

Enerji gerektiren bu özelliklere rağmen DualSense’in bataryası 11, 12 saat aralıksız oyuna yetebilecek düzeyde. Bu da DualShock 4’e göre 1.5-2 kat

bir iyileşmeyi işaret ediyor.









TEKNİK ÖZELLİKLER



CPU: 3,5 GHz 8 çekirdekli AMD Zen 2 tabanlı CPU

GPU: 10,28 TFLOP, 2,23 GHz’de 36 CU

Bellek arabirimi: 16 GB GDDR6/256 bit

Bellek bant genişliği: 448 GB/sn

Dahili depolama: Özel 825 GB SSD

Kullanılabilir depolama: 667,2 GB

Harici depolama: USB HDD desteği (yalnızca PS4 oyunları)

Optik sürücü: 4K UHD Blu-ray sürücüsü

Bağlantılar: PS5’in ön tarafında bir USB-A ve USB-C, arkada iki USB-A bağlantı noktası, bir HDMI 2.1, bir Ethernet bağlantı noktası var.

Sınıflar, sınırlar ortadan kalkıyor

Her satırı radikal ifadeler içeren bir manifesto olan PS5, önümüzdeki en az 7 yıl ev eğlence sisteminin başköşesinde tahta oturmaya aday. Konsol dünyasında her neslin gerçek performasını doğuşundan 2, 3 yıl sonra ortaya koyduğunu da not edelim.

PlayStation veya çağdaşı herhangi bir konsol ABD ve Avrupa’da yıllarca kullanılabilecek düzeyde, pahada en erişilebilir eğlence modeli. ABD’de 500 dolara, yani 500 birim paraya satılan konsola bir öğrenci birkaç gün fastfood restoranında ya da herhangi bir mağazada çalışarak sahip olabiliyor. Asgari ücretle çalışan bir işçi hiçbir şey alamıyorsa bile maaşının dörtte biriyle bir konsol alıp çocuğuna dünyaları verebiliyor.

Markası ne olursa olsun bu tip konsollar, sınıfları ortadan kaldırarak yoksulla zengini eşit şekilde aynı platformda buluşturuyor.

Zihinsel gelişimde de rol oynayan araçlara vergi kolaylıkları, bizim çocuklarımızın dünyalı akranlarıyla kenetlenmesini de kolaylaştırır.