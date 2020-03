Baharın renkleri

Her yer renk cümbüşü olmaya başlamışken, yazın sıcağı ve kalabalık basmadan Ege’nin gidebildiğiniz her yerine gidin; baharın tadı damağınızda kalmasın

Artık soğuk ve kasvetli kış günlerinin sonuna geldik galiba. Bunun müjdesini doğa canlanarak ve çiçekler açarak veriyor bugünlerde. Bir Heybeliada sakini olarak adada herkesin elinde buket buket mimozalar görünce, hele o buketleri taşıyanların yüzündeki gülümsemeyi: İstanbul’un Marmara kıyıları şenlenmeye başladı, dedim. Kışı atlatan ada begonvillerinde şimdi sıra. Yakında her yer renk cümbüşü olur.

Anadolu bölge bölge renklenmeye başlar bugünlerde. Sanırım artık evde oturma değil yollara düşme zamanıdır.

Ege bana her zaman mutluluk ve huzur verir. Yaşadığımı, nefes aldığımı, hayatta umutların asla tükenmeyeceğini her şeyiyle anlatan coğrafyadır Ege benim için. Şimdilerde de ne güzeldir. Bence yaz sıcakları ve kalabalık basmadan Ege’nin gidebildiğiniz her yerine gitmenizi tavsiye ederim vaktiniz olduğunda.

Datça ile Bodrum’un bahar güzelliği

Datça’yı yazmıştım geçenlerde. Yazın Datça çok kalabalık olur ama şimdilerde yeni yeni ısınırken o kadar güzel ve huzurlu bir tatil yapabilirsiniz ki. Şubat ayında badem ağaçları çiçeklenmişti, hatta festivali bile yapılmıştı. Şimdilerde o ağaçlar tüm Datça’yı doğanın en çok tona sahip olan rengi yeşilin en güzel tonlarına boyamaya başlıyor. Bir tek badem ağaçları da değil, tüm doğa yemyeşil olur şimdilerde Datça’da. O kadar ki yeşile doyarsınız. Her köşe doğanın uyanışını bize müjdeler. Eski Datça’nın sokaklarında dolaşın, bir kafede oturup kahvaltınızı edip gazetenizi okuyun. Belki henüz denize girme zamanı değil ama Palamutbükü sahilinde yürümek de çok keyifli olacaktır. Aranızda soğuğa rağmen denize girenler olabilir, denemek size kalmış. Knidos’u keşfetmenin de en güzel zamanıdır. Doğada sessizliğin sesini dinleyin. Bodrum, hele Bodrum… Yaz aylarında gitmektense mart ayını tercih edin bir kere de. İnsan kalabalığının en az olduğu dönem şimdi. Hava da öyle ılımandır ki. Hani derler ya, limonata gibi. Yeşillikler doğayı kaplamış, begonviller çiçeklenmeye hazırlanırken Bodrum’un her yeri güzeldir şimdilerde.

Halikarnas Balıkçısı’nın begonvilleri

Begonvil demişken hatırlatayım. Ben Heybeliada sakini olarak adalardaki ada begonvili olarak da anılan bu bitkiye bayılıyorum. Adını 18. yüzyılda yaşamış olan ünlü kâşif amiral Begaunville’den alan bu bitkinin menşei Brezilya. Kâşifimiz bu bitkiyi orada keşfedip Avrupa’da tanınmasını sağlamış. Adalarda da onun buralara uğrayıp begonviller ektiği söylencesi vardır. Bilemem ama kesin olarak bildiğim şey Büyükadalı Cevat Şakir Kabaağaçlı, yani Halikarnas Balıkçısı Bodrum’a giderken Büyükada’dan begonvil götürüp orada yayılmasına önayak olmuş. Zaten kendisi de yazılarında bahseder bundan.

Bodrum’a gitmişken, mavi ile yeşilin ve uyanmaya hazırlanan doğanın araya karıştırdığı çiçek renklerinin uyumunun tadını çıkarın.

Ege’nin biraz kuzey taraflarını tercih ederseniz şöyle Çanakkale’den aşağıya doğru gezmenizi önereceğim. Kazdağları tam da çiçeklerin açmaya başladığı bu dönemde öyle güzeldir ki! Oralarda birkaç gün geçirin, yürüyüş rotalarının hangisinin şu sıra en doğrusu olduğunu Kazdağlarında öğrenebilirsiniz. Nereye yürüseniz yürüyün her tarafta doğanın canlandığını müjdeleyen çiçekler, kelebekler göreceksiniz. Sarı, beyaz, pembe, eflatun, kırmızı renklerdeki nadir ve endemik bitkiler, doğanın sulu sulu yeşillerini şenlendiriyor şimdilerde.

Ayvalık da bir başka güzeldir bahar başlarında. Şimdi gidin… Ayvalık zaten her daim yeşil bir yer. Ege’de en çok özlediğim yerlerin başında gelir. Gitmişken Cunda’ya da uğrayın. Kedilerini sevin, sakinken sahilde yürüyün, kahve çay için.

Baharın tadını çıkarın.