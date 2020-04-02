‘5 lira maliyetle hayat kurtarıyoruz!’

Koronavirüs günlerinde yaptığı projelerle farkını ortaya koyan isimler arasında, Çiğli’nin genç belediye Başkanı Utku Gümrükçü de var.

Ne mi yaptı Gümrükçü?

Virüs salgını ülkemizde görüldükten sonra ilçesinde faaliyet gösteren hastanelerin yöneticileriyle görüştü, “İhtiyaçlar, sorunlar nedir?” diye sordu. Kısacası, röntgen çekti. Ardından da kolları sıvadı.

Belediye bünyesinde sağlıkçılar için maske üretilmeye başlandı. 3 boyutlu yazıcılarla doktorlar için yüz siperliği için harekete geçildi. Şu anda 150 yazıcıyla her gün onlarca siper üretiliyor.

Belediye, şimdilerde de yine sağlıkçılar için koruyucu ünite ve hava makineleri için filtre üretiyor.

Bu süreçte ilklerin altına imza atan ve sorunların çözümü noktasında çabalayan Başkan Gümrükçü’ye “Kişisel olarak ne önlem aldınız?” diye de sordum. Makam odasını camlı balkona taşımış. Amaç da ortamın sürekli havalanmasını sağlamak!

Şimdi Gümrükçü’den dinleyelim, hem kendi hayatındaki hem de belediye işleyişindeki değişiklikleri...

“Sabah erken saatlerde belediyeye gidiyorum. 5 kişilik kriz yönetim ekibimiz var. Onlarla toplantı yapıyoruz. Zaman zaman tekli görüşmeler oluyor. Makam odamı camlı balkona taşıdım. Ortamı havalandırma imkânına kavuştuk. Randevulara ara verdik. Çok fazla kişiyle görüşmemeye çalışıyorum. Biz bir gemideyiz. Bu geminin kapatanı benim. İşin sürekli başındayım. Çalışmalara katılıp işçi arkadaşlarımızı motive etmeye çalışıyorum. Bunu çok önemsiyorum. Benim onların yanında olduğumu hissetmeleri gerekiyor. Sosyal medyadan gelen talepleri, akşamları evden ben takip ediyorum. Gelen şikâyetleri, talepleri ilgili müdürlüklere gönderiyorum. Takibini yapıyorum. Belediyeden, “Günlük kaç kişi talepte bulundu, bunun kaçı karşılandı?” raporunu alıp tek tek okuyorum. Bürokrat arkadaşlarımızla bazen evde görüşüyoruz.”

‘Dayanışmayla aşarız’

“Bu süreçte en önemlisi, ihtiyaçları tespit etmekti. Biz de bunu yaptık. İlçemizde faaliyet gösteren hastanelerin yöneticileriyle buluştuk. Onları dinledik. Bir röntgen çektik. Sonra da harekete geçtik. Mühendis olduğum için teknik konulardan anlıyorum. Şimdi küçük dokunuşlarla sorunları çözüyor, ihtiyaçları karşılıyoruz. 5 liraya hayat kurtarıyoruz. Maske, siperlik, koruma ünitesi ve filtre üretiyoruz. 5 liraya mal ediyoruz. Milli Eğitim’deki yazıcıları topladık. Elimizde 150 civarında 3 boyutlu yazıcı var. Bunu 300 yapacağız. İnternet üzerinden örgütlenip evlerinde siperlik üretenler var. Biz gidip evlerinden alıyoruz. Bu süreçte elimizden ne geliyorsa onu yapmaya devam edeceğiz. Bu zorlu günleri hep birlikte aşacağız.”

Utku Gümrükçü, bu zor günleri ‘dayanışarak’ aşmanın bir örneğini sergiliyor.