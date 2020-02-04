Bergama, Koştu ile zincirleri kırıyor

Geçtiğimiz günlerde Bergama Belediye Başkanı AK Partili Hakan Koştu’yu makamında ziyaret ettim.

Kendisini ilçe başkanlığı döneminden tanırım.

Turizm kenti Bergama’nın bu potansiyelini daha da ortaya çıkarmak ve turistleri bölgeye çekmek için projeleri var. Belediyeyi 84 milyon lira borçla devralmış.

“Bu durum iş yapmamız için engel değil” diyor.

Belediyecilik konusunda da iddialı Koştu, “Önümüzdeki beş yıl boyunca yapılmayanları yapacağız. Ayrıca 10 yıldır eksik kalan hizmetleri tamamlayacağız. Beş yılda 15 yıllık iş yapacağımızın sözünü veriyoruz. Coğrafi olarak en büyük olan ilçemiz hizmete aç kalmış. Bergama bu dönemde zincirleri kıracak. Beş yıl sonda buraya gelen gözle görülür bir şekilde değişimi görecek” dedi, bu iddiasını ortaya koydu.

Şimdi, “özetle” söylediklerini sizinle paylaşmak isterim:

“Borç olduğu söyleniyordu. İlk tespitimizde 54 milyon borcumuz olduğunu gördük ancak araştırdıkça rakam, 84 milyon olarak önümüze çıktı. Borçlar bizim iş yapmamıza engel değil. Burası kamu kurumu. Bunları ödüyoruz ve iş yapıyoruz. Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz. Bergama’da 10 yılın vermiş olduğu hizmet açlığı var. ‘10 yılın eksiklerini tamamlayıp, ayrıca beş yılda yapılmayanları yapıp 15 yıllık işi beş yılda yapacağız’ dedik. Buna göre performans göstermemiz gerekiyor.”

Kontrollü büyüyoruz

“Bergama; tarih, turizm, tarım, şehri. İlçemiz sanayileşme konusunda kontrollü şekilde büyüyor. Bergama’nın lojistik olarak ulaşılabilir olması büyük avantaj. İstanbul-İzmir Otoyolu’na 40 kilometre uzaklıktayız. Buraya kolaylıkla bağlanabiliyoruz. Bu çok değerli. Kuzey Ege Otoyolu hizmete açıldı. Bakırçay Havzası’nın en önemli ilçelerinden Bergama’nın metropole ulaşım süresini çok kısalttı. Bunlar avantaj. Bunları iyi değerlendirmemiz lazım. Çandarlı Limanı projesi var. Altyapısı bitti. Üstyapı ihalesi olacak. Bitince Bergama liman şehri de olacak. Bergama aynı zaman endüstri bölgesi ilan edildi. ESBAŞ Bergama’ya yatırım kararı aldı. Bergama Organize Sanayi Bölgesi’nde istekler arttı. Doğalgazla ilgili gelişme var. Plan projemiz hazır. Enerji Bakanımızla da görüştük. İzmirgaz yatırımda hızlılık olacak. Kazı çalışmaları başlanacak. Ardından en büyük sözümüz yolları yapmaya başlayacağız.”

Millet Bahçesi geliyor

“Millet bahçesi projemiz var. Bu konuda önemli bir aşamaya geldik. Gençlik ve Spor Bakanımıza gittik. Şehir merkezindeki stadyumu Millet Bahçesi olarak kazandırmak için belli bir aşamaya geldik. 2020’de bunun temellerini atmayı planlıyoruz. Eski bir stat. İşlevini görmekten uzak. Bergama Belediyesi’nin bir stadyumu var. Bergamaspor maçlarını burada oynayacak. 36 bin metrekare büyüklüğünde alan. Şehrin otopark sorununu da çözeceğiz. Meydanın altına otopark yapacağız. Bergama için önemli bir proje. İlçemizde, 600 kilometreden fazla köy yolu ağı var. Belediye olarak her yere ulaşmaya çalışıyoruz. Yolların yapılmasında Büyükşehir’e büyük görev düşüyor. Bu dönem zincirleri kırıyoruz. Beş yıl sonra çok farklı Bergama göreceksiniz. Turizm şehri diyorsak, burayı ona yakışır bir hal aldırmamız lazım. Turist sayısı hakettiği yerde değil. Yıllık 500 bin turist alıyoruz. UNESCO dünya mirası listesine girmiş bir şehrin bunun 10 kat fazla turist alması lazım.”

Başkan Koştu, bunları söylüyor.

Bergama’nın turizm açısından önemli bir yol kat etmesi gerektiği konusunda herhalde herkes hemfikirdir!

Gerçekten bölgede büyük bir tarih yatıyor!

Bakalım önümüzdeki yıllarda özellikle bu konuda nasıl gelişmeler yaşanacak, izleyip göreceğiz!