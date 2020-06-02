Büyükşehir Belediyesi 2 kampanya başlatıyor!

Salgın süreci, bizlere belediyelerin önemini gösterdi! Büyükşehir ile ilçe belediyelerinin tamamı, salgına karşı mücadele en ön safta yer aldı. Destek bekleyenlerin kapısını ilk onlar çaldı!

İzmir Büyükşehir Belediyesi, seyyar manav ve maskematik gibi projeleriyle dikkat çekti. Yine Büyükşehir’in başlattığı “Halkın Bakkalı ve Bir İftar da Senden’ kampanyalarına binlerce İzmirli destek verdi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 10 Mart’tan itibaren kriz belediyeciliğine geçtiklerini ve bunu uygulamaya çalıştıklarını anlattı. Soyer, önümüzdeki süreçte hayata geçirecekleri kampanyalardan da ilk kez söz etti.

Soyer’in sözlerini özetle sizlerle paylaşalım hemen:

“Biz başlangıçta kriz belediyeciliği adını verdiğimiz bir döneme girdiğimizi düşündük. 10 Mart’tan itibaren bu şeyin içini doldurmaya gayret ettik. Stratejik planı, yatırım planlarını kenara ittik. Bu dönem sadece salgınla mücadele etmeliyiz. O yüzden önceliklerimizi değiştirmeye karar verdik. Sadece belediyenin bürokratları ile yol almayı doğru bulmadık. Oda başkanları, STK temsilcilerinin bir araya geldiği üst kurul oluşturduk. Her pazartesi sabah birlikte olduğumuz ekip oluşturduk. Bu üst kurula belediye bürokratları da katıldı. Biz bu sürecin tahribatını azaltmak için ortak aklı egemen kılmaya çalıştık ve dayanışmayı öne çıkarmaya çalıştık. Burada inanılmaz rakamlara eriştik. Destek verdiğimiz ihtiyaç sahibi aile sayısı 149 bin! Kriz öncesinde 40 bin aileye sosyal destek yardımı yapıyorduk. 1-5 yaş arasında 246 bin 254 çocuğa süt dağıttık. 12 bin 200 adet kavurma gönderdik. 400 bin aileye 400 lira destek verdik. 82 bin kişiye sıcak çorba servisi yaptık. Bu süreçte 1 milyon 700 bin maske ürettik. 4 milyon 25 bin maske dağıttık. Ücretsiz... Çocukların evde kalma sürecinde 19 bin 942 kitap dağıttık. 214 bin 898 adet su kesme ertelemesi yaptık. Sağlık çalışanlarımızı rahatlatmak için bir öğrenci yurdu, üç otel, bir tesisi tamamen kiraladık. En önemlisi, Halkın Bakkalı adını verdiğimiz bir uygulamayı başlattık. Birinci paketten 27 bin 76 adet, ikinci paketten 16 binin üzerinde bağışlandı. Bunların maddi karşılığı 4 milyon liranın üzerinde. Toplam 422 bin 150 kişiye iftar sofrası açtık. Üreticiye sahip çıkmak için, örneğin 65 bin ton bakla aldık. 50 bin sardunya satın aldık. Kısacası, bu dönemin en kalıcı özelliği bu dayanışma ruhudur. Biz tekrar birbirimize muhtaç olduğumuzu, el ele verirsek bu krizi daha hafif atlatacağımızı gördük. Kriz döneminin önceliği, dayanışma ve kriz içinde kalkınma oldu. Evde kalmayı fırsat bildik. 20 yıldır asfaltlanamayan ana arterleri asfaltladık. Bazı ana arterlerin alternatifi yok. Bu yollara girdik. 272 bin ton sıcak asfalt serimi yaptık. Salgın bitecek, geriye dayanışmanın gururu kalacak. İnsanların vicdanları dirildi. Bu kampanyalarla gücü olan, ihtiyacı olana ulaştı. Banka hesabı açmadık. Biz aracıyız. Onları buluşturduk, kuryelik yaptık.”

İzmirli gurur duyacak!

Başkan Tunç Soyer, önümüzdeki günlerde hayata geçirecekleri kampanyaları da şu sözlerle anlattı: “Şimdi de kitap paketi geliyor. 100’lerce kitabın bağışlanması için yazılım programlarını hazırladık. İzmirlilere sunacağız. İzmirlilere, ‘Buradan kitap bağışlayın, biz de şuraya gidip kütüphane yapalım, şuradan şuraya getirelim’ diyeceğiz. Daha büyük bir kampanya, öğrencilerimiz için geliyor. Burs paketi açacağız... İhtiyacı olan öğrenciler ile onları okutmak isteyen vatandaşlarımızı buluşturacağız. İzmir’de dayanışmanın olağanüstü güzel yanlarını, hikâyelerini armağan etmek istiyoruz. İzmirli olmak, tüm İzmirlilerin gurur duyacağı bir tablodur. Bu gururu yaşatmaya devam edeceğiz.”