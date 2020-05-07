İşte İzmir’in asayiş raporu!

Koronavirüsün Mart ayında ülkemizde yayılmasının ardından sokaklar boşaldı, vatandaşlar evlerine kapandı. Bu durum, İzmir’in asayiş raporlarına yansıdı. İzmir Emniyet Müdürlüğü’nden edindiğimiz bilgiye göre; Kovid-19 tedbirleri sonrası asayiş olaylarında genel olarak bir azalma kaydedildi. Evden hırsızlık olaylarında yüzde 52, yankesicilikte yüzde 77, oto hırsızlığında yüzde 1, cinsel taciz olaylarında yüzde 39 azalma yaşandı. İşyerinden ve kurumlardan hırsızlık yüzde 18, banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılmasında yüzde 85, bilişim ve banka sistemleri ile hırsızlıkta da yüzde 25 artış oldu.



İzmir’de virüs tedbirlerinin ardından kadına şiddette yüzde 9 azalma yaşanması dikkat çekti.



Kentte koronavirüs önlemleri kapsamında vatandaşlara, “Zorunlu olmadıkça sokağa çıkma, evde kal” çağrısı, asayiş olaylarında azalmayı da beraberinde getirdi. İl Emniyet Müdürlüğü yetkililerinin verdiği bilgiye göre, 2020’nin ilk dört ayında 2019’un aynı dönemine göre kasten öldürme olay sayısında yüzde 22, kasten yaralamada yüzde 6, cinsel taciz olaylarında yüzde 20, hakaret suçlarında da yüzde 15 azalma kaydedildi. Evden hırsızlıkta yüzde 43, yankesicilik yüzde 65, oto hırsızlığında yüzde 25 azalma, dolandırıcılık suçunda ise yüzde 2 artış yaşandı.



Tedbir sonrası rakamlar

Koronavirüs tedbirlerinin ardından ise İzmir’in asayiş raporu şu şekilde oluştu: Kasten öldürme olay sayısında yüzde 10 artış, kasten yaralamada yüzde 31 azalma, cinsel taciz olaylarında yüzde 39 azalma, hakaret suçunda yüzde 9 azalma, evden hırsızlık olaylarında yüzde 52 azalma, işyerinden ve kurumdan hırsızlıkta yüzde 18 artış, yankesicilikte yüzde 77 azalma, oto hırsızlığında yüzde 1 azalma, dolandırıcılıkta yüzde 17 azalma kaydedildi.

Sanal hırsızlık arttı



Asayiş raporlarında, sanal hırsızlıktaki artış dikkat çekti. Banka veya kredi kartlarının kötüye kullanılmasında yüzde 85, bilişim ve banka sistemleri aracılığıyla hırsızlıkta yüzde 25, kişisel verilerin kaydedilmesinde ise yüzde 53 artış yaşandı.



Kadına şiddette azalma!



Salgın sürecinde; birçok Büyükşehir’in asayiş verilerinde kadına şiddet ve aile işi kavgalarda artış kaydedildi. İzmir’de ise bunun tam tersi bir durum kaydedildi. Koranavirüs tedbirlerinin ardından kent genelinde kadına şiddette yüzde 9 azalma yaşandı.