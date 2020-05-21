İzmir’deki veriler yüz güldürüyor!

Yeni yılın başında bugünleri yaşayacağımızı söyleyen olsa herhalde “Aklından problemi var!” diyerek gülüp geçerdik. Gerçekten zor günlerden geçiyoruz. Virüs nedeniyle binlerce kişi hayatını kaybetti. Yine binlerce kişi virüsle tanıştı, mücadele verdi.



Araştırmalara yansıyan ilginç durumlar var. İnsanların önemli bir bölümü, “Virüs bana gelmez” havasında! Yine bir araştırmaya göre; ülkemizde çoğunluk kendisinin koronaya karşı önlem aldığını ama başkalarının yeteri kadar önlem almadığını düşünüyor! Veriler biraz iyiye gider gitmez pazar ve çarşılardaki kalabalık fotoğraflarını hepimiz gördük. Özellikle “Evde kal!” çağrısına uyanların, bu görüntüleri tepki göstererek izlediğinden eminim!



Aslında bu kalabalık, “Virüs bana gelmez” düşüncesinin somutlaşmış hali. Eminim, virüs bulaşan binler de aynısını söylemişti. Bunları neden yazıyorum? Rehavete kapılmamak gerekiyor. Kimse, “Benim başıma gelmez” demesin. Başından virüs vakası geçenlerin hikâyelerini okumanızı tavsiye ediyorum.



İzmir, virüsün pik yaptığı süreçte İstanbul’dan sonraki üs konumundaydı. Öyle ki, gün geldi 300 vakanın çıktığı günler oldu. Gelinen noktada ise veriler gerçekten yüz güldürüyor.

Geçen hafta günlük vaka sayısının 11’e kadar düştüğünü öğrendim. Son 3-4 gündür ise 20 bandının altında seyrediyor vaka sayısı. Türkiye genelinde her gün 1300-1600 arasında vaka tespit edildiğini biliyoruz. Buna bakarak İzmir’in virüsle mücadelede çok çok iyi bir noktaya geldiğini söyleyebiliriz. Bunu zaten işin başındakiler de böyle yorumluyor. Olağanüstü bir sıçrama olmazsa, ay sonunda İzmir virüsle mücadelede çok daha iyi bir noktaya gelecek.

Şu güzel bilgiyi de sizlerle paylaşalım... 14 Mayıs’ta koronavirüs kaynaklı ölüm meydana gelmedi. Bu uzun bir süre sonra bir ilkti! Kentteki entübe ve yoğun bakımda tedavisi süren hasta sayısı da her geçen gün azalıyor. Kentte toplam vaka sayısı 6 bin 400’lerde; iyileşen hasta sayısı ise 5 bini geçti.



İki örnek!



“Bana virüs gelmez” demeyin diye boşuna demiyor uzmanlar... İki örnek vereceğim... Yerel seçimlerde Konak Belediye Başkanı aday adayı olan, AK Partili Melek Eroğlu ile İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin AK Partili Belediye Meclisi Üyesi Derya Pala virüs kapmıştı, ikisi de yenmeyi başardı.



Her iki ismin ortak değerlendirmesi şuydu:

“Evden hiç çıkmadık. Virüs nasıl bulaştı, bilmiyoruz.”



Eroğlu ve Pala, virüsü yendi ama oldukça zor bir süreç geçirdi.



Belki tekrar olacak, ama “Benim başıma gelmez” demeyin! Zorunlu olmadıkça evden çıkmayın.