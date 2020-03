Lütfen dışarı çıkmayın!

Koronavirüs maalesef ülkemizde de görüldü ve vaka sayısı her geçen gün artıyor.



Her gün televizyonlarda uzmanların önerilerini, değerlendirmelerini hep birlikte izliyoruz. Uzmanlar, koronavirüsün yayılmaması için vatandaşların ilk olarak kendi önlemlerini alması gerektiğini vurguluyor. Yetkililer bas bas, “Zorunlu olmadıkça evden çıkmayın” diye uyarıyor.



Ancak bu uyarılar, bir kulaktan girip diğerinden çıkıyor. Hafta sonunda İzmir’in özellikle sahil noktalarındaki kalabalıkları görünce çok üzüldüm. Hiçbir şey yokmuş gibi gezenler, koşanlar, okey oynayanlar, denize taş atanlar...



Yapmayın, etmeyin! Kendinizi düşünmüyorsanız annenizi, babanızı, eşinizi, çocuğunuzu düşünün! “Evinizden zorunlu olmadıkça çıkmayın” uyarılarını dinleyin!

İzmir’deki tüm belediyeler, koronavirüs konusunda üzerine düşeni fazlasıyla yapıyor. Ne yapıldığını merak ediyorsanız sosyal medya hesaplarına bakmanız yeterli olacaktır.



Özellikle metropol ilçeler olan Konak, Buca, Bornova, Karşıyaka, Balçova, Narlıdere, Çiğli, Menemen, Bayraklı, Bornova, Çeşme, Karabağlar, Gaziemir ve Menderes belediyelerinde hijyen çalışmaları en üst noktada. Keza, metropol dışı belediyelerde de durum aynı!



Geçici olarak askıda



İzmir Büyükşehir Belediyesi de koronavirüs tedbirleri kapsamında birçok önemli kararın altına imza attı.



İşleri durma noktasına gelen sebze ve su ürünleri hali ile belediye kiracısı küçük esnafın kiraları, onlara destek olmak amacıyla ertelendi. Sağlık çalışanlarının toplu taşıma araçlarından ve İZELMAN otoparklarından faydalanması sağlandı. 65 yaş ve üstünün ücretsiz toplu ulaşım kullanma hakkı geçici olarak askıya alındı. Can dostların beslenebilmesi için destek artırıldı. Özellikle dezenfekte konusunda 30 ilçede eşzamanlı çalışma yürütüldü, yürütülüyor.



İzmir’de tüm kurum ve kuruluşların üzerlerine düşeni yaptığına şahitlik ediyoruz. Herkes birlik ve beraberlik içinde hareket ediyor.



Geç olsa da anlaşıldı!



Yıllar boyu televizyonlarda, gazetelerin üçüncü sayfalarında ve tabii internette sağlık çalışanlarına yönelik şiddeti izledik, okuduk. Ve her

izlediğimizde/okuduğumuzda şiddete tepki gösterdik. Yapanları lanetledik.



Koronavirüsle mücadele konusunda hiç şüphesiz en önde savaşanlar sağlık çalışanları... En üst kademeden en alt kademeye tüm çalışanlar alkışı fazlasıyla hak ediyor. Hastalığın bulaşma riski en yüksek grubu olan sağlık çalışanlarının bu özverisinin daha sonra devletimiz tarafından ödüllendirileceğini düşünüyorum. Her birine kazasız belasız görevler diliyorum.



Bu arada otobüs şoförlerinin, marketlerde-bakkallarda çalışanların da haklarını vermeden geçmeyelim. Ülke olarak belki de en çok kenetlenmemiz ve uyarıları dikkate almamız gereken bir süreçten geçiyoruz.



Lütfen gereksiz yere evlerinizden dışarı çıkmayın! Yetkililerin, uzmanların söylediklerine harfiyen uyalım.