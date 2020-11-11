Andığımız kadar anladık mı acaba?

Rauf Bey, Türkiye Cumhuriyeti’nin 3. Başbakanı, adını ezbere biliriz hepimiz.

Bekir Sami Bey, Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti’nin ilk Dışişleri Bakanı.

Kara Vasıf, İstanbul’un ilk direniş örgütü Karakol Cemiyeti’ni kuran kişi.

İsmail Hami Bey, çıkardığı gazete ve yazılarıyla Milli Mücadele’yi destekleyen isim.

Bu saydığım dört ismin ortak noktaları, Sivas Kongresi’nde ABD mandasını savunan isimler olmaları.









Amaçlarına ulaşabilmek adına, Bekir Sami Bey’in kaldığı evde yaptıkları toplantıda, Mustafa Kemal’in Kongre Başkanı seçilmemesine de karar verdiler ama başarılı olamadılar.

Mustafa Kemal Atatürk’ün en çok sevdiği şarkıları, en çok sevdiği yemekleri ve sözlerini öğrettiler bize.

Ülkeyi işgal eden düşman kuvvetlerine kurşun atamayan Damat Ferit Hükümeti’nin Hilafet Ordusu’nu kurduğunu, Anzavur’a “Paşa” unvanı verdiğini, kendi şehirlerini işgal ettirdiğini de öğrettiler.

Oysa Mustafa Kemal’in başardıklarını anlamak için yanında olanlara karşı vermediği mücadeleyi de bilmemiz gerekirdi.

Atatürk’ü çok andık da acaba ne kadar anladık?

Anlasaydık, Nutuk’u kitaplıklara koymak yerine okumayı tercih etmez miydik?

Arabalara Atatürk yazısı koyduktan sonra, trafik canavarı gibi davranmanın iki kere ayıp olduğunu anlamaz mıydık?

Her 10 Kasım’da, sosyal medya hesabında Atatürk fotoğrafı paylaşmanın tek başına bir anlamının olmadığını görmez miydik?



Ötelenen gündeme dair sorular



Katlettiği Pınar’ı, kendisine tecavüz edilmesi organizasyonu ve şantaj yapmakla suçladı katil zanlısı. Savunma hakkı, öldürdüğü insana her türlü iftirayı atma hakkını vermemeli kimseye. Elbette savunmasını yapsın ama söyledikleri yalansa bunun da ayrı bir cezası olsun.



İzmir’deki faciayı gördükten sonra İstanbul’da kolonları kesilmiş kaç dükkân, mağaza var, bu konuda yapılmış tek bir denetim var mı acaba diye merak ediyor insan...



Koronavirüs aşısında gelen iyi haberlerin ardından, insan, Türkiye’de bu aşıyı lisanla üretme imkânı olan tesis var mı? Yoksa, hava kargo filomuz eksi 70 derece soğuk zincir gereken bu aşılardan bir kerede kaç tane getirebilir, uçaktan sonra soğuk hava zinciri nasıl devam eder diye merak ediyor...



Emre Sakçı’nın gizli aşkı



Yok, bu delikanlı medyatik bir güzele değil, yüzmeye âşık.



Uluslararası Yüzme Ligi, 50 metre kurbağalama yarışmasında üst üste iki Avrupa rekoru kırdı Emre.









Dünya rekorunu da 4 saliseyle kaçırdı.



Dün de 100 metre kurbağalama Avrupa rekorunu kırdı bu genç adam.



Bugüne kadar büyük organizasyonlarda finalde yüzmek bile başarı sayılırdı bizim için, şimdi 3 Avrupa rekorumuz var ama Emre’nin adını çoğumuz duymadık.

“Aşk” başlığını o yüzden seçtim, dilerim Emre Türkiye’de hak ettiği övgüyü kazanır...