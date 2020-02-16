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R.Hakan Kırkoğlu

R.Hakan Kırkoğlu

pembenar@milliyet.com.tr

Bu hafta size ne getirecek?

16 Şubat 2020

Haftanın en dikkat çekici olayı Mars’ın bugün Oğlak burcuna geçişi. Bizi daha kararlı, mücadeleci ve hırslı kılan pek çok durum gelişebilir. Planlı ve gerçekçi olmaya bakalım. Yarın Merkür Balık’ta geri gitmeye başlıyor. Bu nedenle iletişimde karışıklıklar, yanlışlıklar, dikkatsizlikler gündeme gelebilir. Düşüncelerimizi net anlatmakta zorlanabiliriz. 19-23 Şubat arasında daha sakin ve pek çok konuda sabırlı olmaya bakalım. 22’si civarında yeniliklere ve değişik alternatiflere daha açık olabiliriz.

AY  TAKVİMİ

16 Şubat Pazar Hareket ve yeni keşifler içindeyiz. Gelecek yönünde hevesli olabiliriz.

17 Şubat Pazartesi Sosyal alanda pozitif olabileceğimiz bir gündeyiz.

18 Şubat Salı Dikkatli olmalı ve riskli işlere girmemeliyiz. Ani durumlar huzursuzluk getirebilir.

19 Şubat Çarşamba Hırs yapmamak ve duygusal açıdan daha dayanıklı olmak gerekiyor.

20 Şubat Perşembe Günün ilk yarısında bizi kısıtlayan koşullar var. Sabır göstermek lazım.

21 Şubat Cuma Kendimizi düşünceler içinde bulabiliriz. Ancak yenilik yapmak pek kolay olmayabilir.

22 Şubat Cumartesi Yeniay öncesinde oldukça hayalciyiz. Aceleci girişimler pek sonuç vermeyebilir.

Bu hafta size ne getirecek
Bu hafta size ne getirecek
Bu hafta size ne getirecek



R.Hakan Kırkoğlu

R.Hakan Kırkoğlu

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