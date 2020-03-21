Sanal müzeler bizimle

Koronavirüs yüzünden artık evde daha çok vakit geçirmek durumundayız; işte parmaklarımızın ucu kadar yakın müzelere ulaşmak için sizlere ayrıntılı bir rehber

Yeni nesil koronavirüs ile imtihanımız devam ediyor. Geçen hafta “Şu an için Türkiye’de sanat dünyasını etkileyen bir olay yaşanmadı” diye yazmıştım. Bu hafta ise “Şu an için Türkiye’de sanat dünyasında salgından etkilenmeyen bir kurum yok” diye yazmam gerekiyor. Yetkililerin uyarıları ve alınan önlemler neticesinde sosyal hayat olması gerektiği gibi durdu. Zorunlu haller hariç, dışarıda mümkün olduğunca az vakit geçirmemiz; yani kendimizi izole etmemiz gerekiyor.

Hal böyle olunca da her yerde evde yapılabilecek etkinlikler listeleri dolaşıyor. İzlenecek filmler, okunacak kitaplar çok fazla olduğu için sıkılmaya pek vakit kalmıyor!

Online müzeler

Ben de sizler için online (çevrimiçi) olarak gezilebilecek müzeleri derlemeye çalıştım.

Bu konuda en büyük kaynak Google Art&Culture Project. Tüm dünyadan 12 binden fazla kültür-sanat kurumu bu çatı altında buluşmuş durumda. Musée d’Orsay, Paris;

Van Gogh Museum; MoMa; Uffizi Gallery; National Gallery of Art, Washington DC; Hermitage; Rijksmuseum; Tretyakov Gallery; The National Gallery, London; Sharjah merkezli Barjeel Sanat Vakfı koleksiyonları benim favorilerim. Bu projede yer alan kurumların ve koleksiyonların listesini artsandculture.google.com/partner adresinden görebilirsiniz. Türkiye’den de Pera Müzesi, İstanbul Modern, İstanbul Araştırmaları Enstitüsü, Sadberk Hanım Müzesi, Sakıp Sabancı Müzesi, Salt gibi kurum ve müzelerin koleksiyonları da yer alıyor. Ayrıca dünya sanat tarihinin önemli sanatçılarının eserlerini bir arada sunan sayfalar da mevcut. Tek dezavantajı içeriğin sadece İngilizce olması.

Arkas’tan başarılı uygulama

Türkiye’den Arkas Sanat Merkezi ise gördüğüm en başarılı uygulamayı yapmış. Şimdiye kadar Arkas Sanat Merkezi’nde düzenlenen Picasso, 1001 Gece, Victor Vasarely, Hoca Ali Rıza, Post-Empresyonizm gibi sergilerin de dâhil olduğu tüm sergileri ziyaret etmek mümkün. Arkas Sanat Merkezi’nin web sitesindeki Sanal Müze sekmesine tıkladığınızda kolay ve anlaşılır bir arayüzle sizi belki de daha önce görmek isteyip de göremediğiniz sergilerle buluşturuyor.Geçtiğimiz günlerde uzun zamandan beri hazırlıkları devam eden bir müze turu da YouTube’da yayınlandı. Apple tarafından iPhone 11Pro ile çekilen Hermitage turu yaklaşık beş buçuk saat uzunluğunda. Apple’ın YouTube hesabında yayınlanan bu videoyla dünyanın en büyük sanat koleksiyonlarından birini ziyaret etmeniz mümkün. Benzer videoların çok daha fazlasını ise Ikono TV’de bulabilirsiniz. Ikono TV bir stream service. Yani Netflix, Hulu gibi talep ettiğiniz videoyu istediğiniz zaman izleyebileceğiniz bir platform. Akıllı telefonlardan ve televizyonlardan, bilgisayarınızdan erişmeniz mümkün. Dil engeli olmadan sadece sanat eserlerinin detaylarıyla gösteren videolardan oluşuyor. İsterseniz sadece belirli tarzda yapılmış sanat eserlerini görmeniz, izlemeniz de mümkün.