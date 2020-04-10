Bitter Kurabiye

‘’Bir kitap okudum, hayatım değişti’’ denir ya, ‘’bir kurabiye yaptım hayatım değişti’’ demek istiyorum. Damak tadıma en çok hitap eden, tadına aşık olduğum bir kurabiyeyi oldu. Instagram’da üst üste herkes yaptı. ‘’O zaman bu tarifi mutlaka buraya, sizlere de taşımalıyım’’ dedim.

Hıyır hıyır, mis kokulu, bitter çikolata tadında.

Bu kurabiyede tatlı tadını keçiboynuzu özü veriyor. Üstünde soğuk sıkım yazan her keçiboynuzu özü olur. Hurma suyu veya şurubu da olur. Tatlandırıcı olarak kullanacağınız sıvı özler sadece soğuk sıkım olursa pişmeye uygundur. Geleneksel pekmez veya bal pişmeye uygun değildir. Şayet pişirmeden çiğ yiyecekseniz şeker ilavesiz pekmez veya bal da olur.

Malzemeler ve yapımı :

Malzemeler çok basit ve akılda kalıcı olsun diye 4-4 yaptım.

4 yemek kaşığı kakao

4 yemek kaşığı katkısız fıstık ezmesi veya tahin

4 yemek kaşığı rondodan geçirdiğim yulaf ezmesi

4 yemek kaşığı keçiboynuzu özü

6 yemek kaşığı süt (ya da laktoz hassasiyeti olanlar, veganlar için su)

Malzemenin hepsini karıştırdım. Marka veya kaşıklar değişince kıvamlar tutmayabilir. Elle yuvarlanabilir yumuşak bir hamur olacak. Sütü en son koyarsanız kıvamı kontrol ederek kaşık kaşık eklerseniz, kıvamı daha rahat ayarlanabilir.

Bence pişmemiş hali de ayrıca çok güzel. Top yapıp direkt yenebilir.

Hamurdan ceviz büyüklüğünde toplar aldım, yuvarladım. Yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizdim. 150 derecede 30 dk pişti. Fırından çıktıktan 5 dk sonra kıtır kıtır ama içi kek gibi. Bu kurabiyenin tadı yüzde 85 bitter çikolata gibi. Ben pek tatlı sevmiyorum. Tatlı sevenler keçiboynuzu özünü 6-7 yemek kaşığına çıkartabilir.

Pişirme ısısı da çok önemli. Yağlarımız bozulmasın.

Cuma cuma tatlı tarifi vermeden gitmeyeyim dedim.

Afiyet olsun...

Herkese mutlu hafta sonları.