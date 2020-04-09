Sarı mercimek ekmeği

İki gündür mercimekten gidiyoruz ama hem çok doyurucu, hem hesaplı, hem de çok besleyici olduğu için mercimek benim en sevdiklerimden biri. Ben çok fazla hayvansal protein de yemiyorum. Mercimekteki bitkisel proteinden faydalanmak da için de iyi oluyor.

Sarı mercimeği ekmek veya adına tuzlu kek de diyebileceğimiz şekilde kullanıyorum. Sarı mercimekte kırmızı ve yeşildeki gibi baskın bir tat oluyor. O yüzden bu tür tariflerde kullanmak için tadı uygun. Kırmızı mercimekle yaptığımda da güzel oldu ama biraz mercimek çorbasını andırıyor. Sarı ile en güzeli oldu.

Malzemeler ve yapımı :

1 su bardağı sarı mercimek

1/2 su bardağı su

1 yemek kaşığı çekilmiş keten tohumu - yerine dilediğiniz 2 kaşık un olur. Biraz toparlasın diye koydum.

1/2 çay kaşığı karbonat

Tuz, kimyon, kişniş veya dilediğiniz baharatlar

Ben ekstradan kuru domates koydum. Yerken yeşil zeytinin çok yakışacağını düşündüm. Siz yaparken yeşil veya siyah zeytin parçaları koyabilirsiniz.

Mercimekleri bir gece suda beklettim, yıkadım, beklettiğim suyu döktüm. Rondoya yıkadığım mercimekleri ve 1/2 su bardağı yeni, temiz suyu koydum. Rondoda çektim. Mercimek ve su iki dakikada krep hamuru kıvamını aldı. Un koymak istemediğimden keten tohumu koydum. Siz dilerseniz tam bu oranlarda yapıp 2 yemek kaşığı istediğiniz unu koyabilirsiniz.

Krep kıvamından biraz daha koyu bir kıvam elde ettim ve sonra içine küçük kestiğim kuru domatesleri, baharatları ekledim.

15 cm, küçük, dikdörtgen bir fırın kabına yağlı kağıt serip hamuru döktüm. Üstüne azıcık zeytinyağı gezdirdim ve çörek otu ile süsledim. 170 derece önceden ısıttığım fanlı fırında pişirdim. 35-40 dakika sürüyor. Kürdanı sokup da kuru çıktığını gördüğümde fırından aldım. Her fırın değişiklik gösterebilir.

Kesmek ve tadına bakmak için soğumasını bekleyemedim ve ellerimle somun ekmek koparır gibi kopardım. O kadar güzel olmuş ki, bayıldım.

Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Enfes ve çok doyurucu oldu.