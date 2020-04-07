Sebze köfte

Biliyorsunuz son zamanlarda cafelerde artık bayağı sağlıklı yemekler bulabiliyoruz. Talebin artması ile çoğu işletme menülerini bu konuda zenginleştirdi. Bizim bakış açımız ve isteklerimiz değiştikçe, etrafımızda herkes ve her şey zamanla bize uyum sağlamaya başlıyor. Yeter ki biz değişelim.



Bu cafelerde bazen bazı sebze köfteler yiyorum ve kimisi çok hoşuma gidiyor. Eğer ben bu sebze köfteyi bir cafede yeseydim, tarifine nasıl ulaşırım diye döner dururdum ama evde kendi kendime doğaçlama yaptım.



Evde sebze yemeyen, burun kıvıran eş, çocuk varsa, eğer sebzeyi devamlı aynı şekilde yemekten bıktıysanız, gelin bunu deneyin. Herkesin bayılacağına eminim.









Malzemeler ve yapımı :



Buradaki brokoli ve karnabaharı önden 2-3 dakika, çok yumuşamayacak şekilde buharda pişiriyoruz. Çok yumuşamaması ve dişe gelmesi önemli.



2 su bardağı rondodan geçmiş, bulgur gibi olmuş brokoli

2 su bardağı rondodan geçmiş bulgur gibi olmuş karnabahar

1 yumurta

4 yemek kaşığı siyez unu veya tam buğday unu. Glutensiz beslenenler için Kinoa unu, karabuğday unu veya yulaf unu olabilir.

1 diş dövülmüş sarımsak

Bir çimdik tuz, karabiber, çay kaşığı ucu ile zerdeçal, kimyon

Pişirmek için sade yağ, tereyağ veya zeytinyağı



Malzemenin hepsini karıştıyorum, yoğuruyorum. Ellerimi zeytinyağına batırıp şekil veriyorum ve sade yağ koyduğum tava ısındıktan sonra altını kısarak önlü arkalı pişiriyorum. İçinin pişmesi ve besin öğelerinin korunması için pişirmede kısık ateş çok önemli. Ne kadar lezzetli olabileceğini hayal edemezsiniz.

İçine havuç da rendelenir, taze soğan da konur. Un yerine 1 orta boy haşlanmış patates de malzemeyi toparlar. Burada seçenekleri artırmak size kalmış. Ben ana fikri verip, çeşitlendirmeyi size bırakıyorum.



Herkese sağlıklı günler, afiyet olsun.