Yolluk krakeri

Karantina sonrası tüm önlemlerimi alarak ilk şehirlerarası yolculuğuma çıktım. Ben zaten dışarıda yemek yemez, her şeyimi yanımda taşırdım ama bu dönemde buna daha da dikkat ediyorum.



Büyük bir yolluk çantası yaptım ve yanımda hep az olup, öz olacak yani tok tutacak şeyler hazırladım. Biri de bu krakerdi. Hem çıtır çıtır, hem de tok tutuyor.



Malzemeler ve yapımı:



2 yemek kaşığı keten tohumu

2 yemek kaşığı chia tohumu

3 yemek kaşığı ayçekirdeği içi

5-6 tane kuru domates

Tuz



Keten tohumunu rondodan geçirip un haline getirdim. İçine chiayı ekledim. 8 yemek kaşığı ılık su ekledim ve 15 dk. bekledim. Bu esnada chialar jelleşiyor.

Daha sonra ay çekirdeği ve küp kestiğim kuru domatesi koydum. Kuru domatesiniz yoksa da kekik, biberiye gibi dilediğiniz aroma verici şey olabilir.

Hepsini karıştırdım. Yumuşak bir hamur oluyor. Tepsiye yağlı kâğıt serdim. Elime eldiven taktım ve eldiveni ıslattım.













Islak eldivenli elle bu hamur rahat yayılıyor. Avuç içimle bastırarak, yavaş yavaş 2-3 mm inceliğinde olacak şekilde hamuru yaydım ve 150 derece önceden ısıtılmış turbo fırına attım. 25 dk. gibi bir zamanda pişti ve çok lezzetli oldu. Yolda atıştırmalık isteğime birebir geldi.

Deneyecek herkese afiyet olsun.