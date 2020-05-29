Corona ile Savaşanlar Yatırımcı Karşısında!

Salgın döneminde içinde olduğum için midir bilmiyorum ama en üretken alanlardan biri girişim ekosistemi oldu diye düşünüyorum. Girişiminizi nasıl ayakta tutarsınızdan, online mentorluğu kadar neredeyse herkes içerik üretti. TÜBİTAK, KOSGEB, Kalkınma Ajansları programlar açıkladı. Direkt parasal yardım olmadı fakat o kısım hariç bir çok paket açıklandı. Ben de girişimim ile önce salgın döneminde büyüyen girişimleri yatırımcıların karşısına çıkmasına vesile oldum. Sonra Corona ile savaşan firmaların daha ön planda gözükmesi, bilinirliğinin artması için Patent Effect ile beraber bir ekosistem haritası yayınladık. Sonrasında ise ekosistem haritasındaki giri-şimlere daha fazla nasıl destek oluruz derken yatırımcılarla buluşturma fikri ortaya çıktı. Destek Patent, Teknopark İstanbul, Cube Incubation’ın de desteğini alarak geçtiğimiz hafta yedi girişimi 42’si yatırımcı, 293 kişinin karşısına çıkardık. Tabi bunu canlı yayında jüri olarak Eczacıbaşı Holding - İnovasyon ve Girişimcilik Yöneticisi Burak Yaman ve Melek Yatırımcı Erman Turan’ın desteğiyle yaptık.

Bazıları çok teknik konular olduğu için anlayabildiğim kadarıyla sizlere anlatayım :

BacpolyZyme

Yüksek kalitede ve düşük virüs geçirgenliğinde maske bariyeri üretiyor. Hem pasif hem aktif ba-riyer üretmek üzerine bir iş modelleri var. Pasif bariyer olarak biyolojik temelli bir polimer çözü-mü, aktif bariyer olarak ise nano yapıda bir çözüm sunuyorlar.

Band Cleaner

Girişim, yürüyen merdivenlerin hijyeninin sağlanması için yürüyen bantların bir ucuna takılan ve üstündeki ekrandan da reklam gösterebilen bir platform geliştiriyor. Şu anda da 3 noktada demo olarak çalışıyor.

Bebiller

Tek kullanımlık solunum cihazı üreten girişim, herhangi bir nedenle solunum yetmezliği olan has-taları yoğun bakım öncesi tüm aşamalarda canlı tutabilmek için geliştirilmiş solunum aparatı yapı-yor. Girişimin Karhramanmaraş’tan katıldığını da belirteyim.

ELAA Teknoloji

Hafif, kolay kurulabilir, kolay taşınan mobil bir solunum cihazı üzerine çalışan girişimin Haziran ayında klinik testlere başlama, Temmuz ayında da ilk aşamada 1000 adet üretme planı var.

InnowayRG

Elektromanyetik ve ses dalgaları ile tümör, bakteri ve virüs inaktivasyon cihazı geliştiren girişim, hastane, havaalanı ve fabrikalar gibi geniş alanlarda dezenfektasyon için çözüm üretiyor. Girişim Temmuz ayında klinik testlere başlamayı öngörüyor.

RS Research

Kanser alanında geliştirdiği hedefli taşıma platformları ile ilaç geliştirmek üzere ilk yatırımını 2017 yılında ACT Venture Partners’dan alan RS Research, COVID-19’a karşı konumlandırdığı bir ilaç adayı var. Girişim, solunum yoluyla doğrudan akciğere ulaştırılacak bir nano-parçacık ge-liştirmiş.

Scalar Vision

Girişim, holografik olarak, bir kişinin veya nesnenin 3 boyutlu görüntüsünü gerçek zamanlı olarak başka bir yerde gösterebiliyor. Herkesin birbirinden uzak olduğu şu dönemde ilginç bir girişim olabilir.

Gördüğünüz üzere birbirinden güzel girişimler sahne aldı. Türkiye’deki girişimcinin nasıl hızlı çözüm üretebildiğini bir kez daha görmüş olduk. Umarım en az birinin yatırım olmasına veya büyük firmalarla işbirliğine gitmesine vesile oluruz. Tüm yayını Youtube’dan “Corona ile Savaşanlar Demo Günü” diye aratarak banttan izleyebilirsiniz.