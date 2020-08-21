Enerji Sektöründe Kaynak Verimliliği Dönemi

2020 yılı kalkınma ajansları teması kaynak verimliliği. Hem üretirken, hem tüketirken kaynakları verimli kullanmak üzerine bir tema seçilmiş. Enerji üretimi, enerji dağıtım, satış ve ticaret, enerji depolama, enerji veri yönetimi, enerji verimliliği, enerji tesislerinin yönetimi, akıllı şebekeleri geri dönüşüm ve geri kazanım ve yenilenebilir enerji ise bu alanın alt bileşenlerini oluşturuyor. Soğuk ve sıcak savaşların çoğunun enerji nedeniyle çıktığını düşünürsek enerjiyi verimli üretmek ve tüketmek her ülke için milli bir mesele.

İstanbul Kalkınma Ajansı desteğiyle dün gerçekleşen ve 10 girişimin yatırımcılara online sunum yaptığı Enerji Teknolojileri Demo Günü de bu amaç kapsamında yer aldı. Genel olarak sunum yapan girişimler oldukça iyiydi, çoğu sektörde uzun yıllar edindiği tecrübelere dayanarak girişim kurmuş, bu da daha ayakları yere basan girişimlerin çıkmasını sağlamış. Sunum yapan girişimler şu şekilde:

ALGAE Biodiesel : Endüstriyel atık su ve baca gazlarını mikrolagler yardımıyla arıtarak, bu atıklardan karbon negatif biyoyakıt üretiyor ve bu sayede küresel ısınmanın etkilerini azaltıyor.

Bren : Buhar teknolojisini kullanan firmalara enerji, bakım ve zaman tasarrufu sağlayan proses verimliliğini arttıran, kendi enerjisini üreten yapay zeka tabanlı endüstriyel IoT ve kablosuz sensör teknolojisi geliştiriyor.

İltema : Özel bir solüsyonla kapladıkları fiberleri dokuma yöntemiyle bir araya getirerek yeni jenerasyon ısıtıcı kumaşlar üretiyorlar. Araç koltuğundan askeri kıyafetlere kadar bir çok kullanım alanı var.

Laska Enerji : Atık lastikleri dönüştürerek ham madde ve enerji üretimi sağlıyor. (%10 çelik, %35 karbon, %10 gaz, %45 yakıt)

Massive Energy : Elektrik servis şirketlerine konut elektrik tüketim takibini kişiselleştirme ürünü sunuyorlar. Yani elektrik faturanız geldiğinde faturanın üzerinde kullanımınıza yönelik öneriler olduğunu düşünün. Bunu sağlayan bir akıllı öneri sistemi geliştiriyorlar.

MightyCell : Mini ve taktik amaçlı İHA'ların havada kalma süresini, veya taşıyabilecekleri yük miktarını 3 kata kadar arttırabilen, yüksek verimli hidrojen yakıt pili geliştiriyorlar.

Sayax : Elektrik piyasasında faaliyet gösteren firmalar için üretilmiş EPİAŞ (Enerji Piyasaları İşletme A.Ş.) bünyesindeki DGPYS (Dengeleme Güç Piyasası Yönetim Sistemi) ile tam zamanlı entegre,modüler bir yönetim / karar destek sistemi hizmeti veriyorlar.

SmartOpt : Uçtan uca tedarik zinciri yönetimini ve müşteri talep profillerini yapay zekâ ve optimizasyon teknolojileri ile gerçekleştiren, %30'a varan maliyet tasarrufu sağlayan derin teknoloji çözümleri sunuyorlar.

Solarify : Güneş enerjisi santralleri için yapay zeka tabanlı performans analiz ve interaktif iş emri yönetim platformu.

VAWTTURK : Rüzgarın yönünden etkilenmeden şehir merkezlerinde hanelerin enerji ihtiyacını karşılamak üzere tasarlanmış, yenilikçi titreşimsiz ve akıllı şehirler konseptine uygun bir rüzgar türbünü geliştiriyorlar.

Gördüğünüz üzere hepsi birbirinden ilginç ve güzel girişimler. Yakın zamanda en az iki üçü yatırım alır ve daha da büyür diye düşünüyorum. Özellikle kaynak verimliliğini rakamsal olarak da ispatlayanlar hızlıca hem yatırım alacak hem de büyüyeceklerdir.