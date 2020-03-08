Ey insanoğlu, (kadın-erkek fark etmeksizin) Dünya Kadınlar Günü’nüz kutlu olsun. “Her güçlü, başarılı ya da mutlu erkeğin arkasında bir kadın vardır” sözünü bilmeyeniniz yoktur sanırım. Bence tam tersi de doğru, her başarısız, egosunun kurbanı, zalim, bencil ya da şiddet uygulayan vs. erkeğin de arkasında bir kadın var. Bu kadın ya da kadınlar; bazen annesi, bazen kız kardeşi, bazen kız evladı, bazen unutamadığı bir aşkı ya da eşidir. Bazen de hepsi birden. Bu saydığım kadınların bazısı pozitif anlamda dokunmuştur hayatına, bazısı unutamayacağı negatif tetiklemelerle dokunmuş ve dönüştürmüştür erkeği. O nedenle Dünya Kadınlar Günü’nü kutlarken erkeğe değinmeden edemedim.

Ben lafı fazla uzatmadan sözü Ahmet Altan’a bırakmak ve çok sevdiğim, “Bir Kadın Değil, Bir Hayat Seçersiniz” yazısını paylaşmak istiyorum. Bakalım erkekler kadınlardan nasıl etkileniyormuş…

Bir erkeğin düşünsel yeteneği, estetik birikimleri ne olursa olsun, hayatta durduğu kat, içine doğduğu kattır, tanıdığı İlk kadının, annesinin onu bıraktığı kat.

Giyim zevkinin bulunmadığı bir bahçede doğduysanız, giyim zevkinizin gelişmiş olduğu bir bahçeye sizi ancak bir kadın götürür, sofraların inceliklerle donatılmadığı bir katta doğduysanız, incelikli sofraların bulunduğu kata sizi götürecek olan da bir kadındır. Birlikte olduğunuz kadın değiştiğinde, değişen yalnızca bir kadın değildir, hayatın neredeyse bütünü değişir, bir başka kata, bir başka bahçeye geçersiniz, orada her şey farklıdır.

Dinlediğiniz müzik, okuduğunuz kitap, yediğiniz yemek, gittiğiniz yerler, buluştuğunuz arkadaşlar, hatta taktiğiniz kravat bile değişir.

Bir erkeği hayatın içinde kadınlar gezdirir, hayatın katları arasında kadınlar dolaştırır. Zevkli bir kadına rastlarsanız zevkiniz, bilgili bir kadına rastlarsanız bilginiz, esprili bir kadına rastlarsanız espriniz, zeki bir kadına rastlarsanız zekânız gelişir; yeni huysuzluklar, kaprisler, kavga nedenleri, acılar da öğrenirsiniz.

Hayat, kutsal kitaplarda anlatıldığı gibi kat kattır; Habil’in Asma Bahçeleri gibi teraslar halinde yükselir. Bir terastan bir terasa sizi kadınlar götürür. Ve bugün durduğunuz teras, seyrettiğiniz manzara, gördüğünüz hayat, yanınızdaki kadının terası, manzarası, hayatıdır; hayatın hangi katında durduğunuzu, yanınızdaki kadının durduğu kat belirler. Hayatınız, seçtiğiniz kadındır.

‘KENDİNİZİ KEŞFEDİN NE İSTEDİĞİNİZİ BİLİN’

Sıra biz kadınlara geldi artık. Erkeğe böylesine dokunurken kendimiz için neler yapmalıyız kısmını atlıyoruz bazen.

Sevgili hemcinslerim;

Ne kadar kendinizsiniz? Kendiniz olun.

Kendinizi keşfedin, neyi biliyorsunuz, bilmedikleriniz neler, güçlü yönleriniz, yetenekleriniz…

Kendinize dair gerçekçi bir özalgınız olsun.

Yaptığınız işle barışık olun, yaptığınız şeyi severek yapın.

İlerleme ve gelişme olmadan yaşamı boşa akıtmayın.

Olduğunuzdan daha fazlasısınız, bunu unutmayın. Kendinize inanın.

Kimin hakkınızda ne düşündüğünü boşverin, siz hayat hakkında ne düşünüyorsunuz ona geçin. Hata yapmaktan korkmayın, hata öğreticidir. En büyük hata hamle yapmamaktır.

Sınırlarınızı aşan kişilere sınır koyun, izin vermeyin.

Diğerlerin fikirlerini alın ama her zaman kararlarınızı kendiniz verin.

Kendinize inanın.

Potansiyelinize güvenin, yapabileceğinize inanın.

Kendinizi sevin. Kendine hak ettiğiniz değeri verin.

En güçlü ve en güçsüz yanlarınızla olduğunuz gibi güzelsiniz.

Kendinizi ve diğerlerini affedin. Geçmişinizi olduğu gibi kabul edip, affedin.

Hayallerinize sahip çıkın, hikayeniz daha bitmedi.

Bir hayaliniz ve hedefiniz olsun. Tam olarak ne istediğinizi bilin.

Gerektiğinde vazgeçebilin ve bırakın. Yanlış insanlarla doğru hayat yaşanmaz.

Şikâyet etmeyin, isyan etmeyin. Şükredin. Pozitif kalın. Pozitif dil kulanın.

Olmayan şeylerde kabule geçin. Olanı sevin. Özünüze dönün. Her şeyden çok size, içinizdeki güce ihtiyacınız var.

Sınırsız sevin, içinizdeki kız çocuğunu anne şefkatiniz ile sevin.

Size iyi gelen şeyler sizin için doğrudur, kalbinizin götürdüğü yere gidin.

Kadın olmanın güzel taraflarını hatırlayın ve bunları hayatınızda çoğaltın.

Sevgi frekansında kalın. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nüz kutlu olsun…