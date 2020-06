Candan Erçetin’den bıkılmayacak albüm

Pek çok şarkısı ve albümünü severek dinlediğim Candan Erçetin’in “Kırık Kalpler Durağında” adlı albümünü aldım. CD ilk dinlediğimde kendi kendime işte bu üst üste çalınacak, defalarca dinlenecek bir albüm dedim. Ayşe Kulin’in sözlerini yazdığı Bahar isimli bir şarkı var ki, dinlemeye doyamıyorum. Son yıllardaki en güzel şarkının sözleri şöyle:

Bahar geldiğinde mi ben böyle olurum

Yoksa böyle olduğumda mı gelir bahar

Ayrıca bunun seninle ne ilgisi var?

Tabii ki ben böyle olduğum için bahar sana değdiğinden beri ellerim

Bütün kış dallarında tomurcuklar var...





Yarıyıl tatilinde çocuklar şanslı

Dünya çocuklarının sevgilisi Winx Club Müzikali ilk kez Türkiye’ye geliyor. Yarıyıl tatili süresince İstanbul, Ankara ve İzmir’de gösterilerini sunmak üzere minik seyircilerinin karşısına çıkıyorlar. Çizgi film dizisi “Winx Club”ın tüm dünyada yakaladığı muhteşem başarının ardından, çizgi filmdeki 6 sihirli perisinin sahneye çıktığı “Winx Club On Tour” canlı gösterisi tasarlanmış. Gençlerin sevdiği müzik ve danslar, gösterinin ana karakterini oluşturuyor. Gösteri salonuna adım attığınız andan itibaren kendinizi, 6 kahramanın şaşırtıcı macerasının başladığı, sihirli ve mutlu dünyasında, ana vatanları Magix’e doğru bir yolculuk yaparken bulacağınız bu gösteriyi kaçırmayın.

Winx Club On Tour @ İzmir

Tarih : 03.02.2010 19:00

Yer : Karşıyaka Spor Salonu

Ücret: 34.00 TL - 66.75 TL (Tüm yaş grubu çocuklar bilete tâbidir ve 2 yaşından küçükler salona alınmaz)



Bugs Bunny ve Face Team, Basket Show’da

Çocukların sevgilisi ünlü çizgi film kahramanı Bugs Bunny İzmir’e geliyor. Üstelik dünyanın en ünlü tavşanının basketbol sahasındaki gösterisine, ünlü arkadaşları da eşlik ediyor. Dünyaca ünlü Face Team ekibinin, Bugs Bunny ve Arkadaşları ile renklenen “Basket Show” gösterisini, 4 Şubat’ta Karşıyaka Arena’da izleyebilirsiniz.

Tarih : 04.02.2010 19:30

Yer : Karşıyaka Spor Salonu

Ücret: 34.00 TL - 66.75 TL (Koltuklar blok içerisinde numarasızdır. Her yaşta çocuk bilete tâbidir.) NOT: Bugs Bunny Basketbol Show biletiyle National Geographic KIDS’e abone olana %25 indirim uygulanıyor. (0212) 304 00 44 w.nationalgeographic.com.tr/ngkids



Ta-Ze’de her şey sağlıklı ve doğal

Tariş Zeytin ve Zeytinyağı Birliği’nin Ta-Ze mağazalarını hiç ziyaret ettiniz mi? Eğer ziyaret etmediyseniz bu mağazalara uğramanızı ya da internet sitesine bir göz atmanızı tavsiye ederim. Bu mağazalarda zeytin, zeytinyağı çeşitleri, kişisel bakım ürünleri, gurme ürün grupları, aksesuarlar ve kitaplardan oluşan ve her ay yenilenen 250’ye yakın seçkin ürünü bulabilirsiniz.

Zeytinyağının özel şişelerde farklı konseptle sunulduğu, zeytin ve zeytinyağı aksesuarları, sirke ve pekmezler, Ege otları, soslar, zeytinyağlı kişisel bakım ürünleri, sabunlar, kitaplar, doğal ürünlerin hangi şekillerde kullanılacağına yönelik katalog ve broşürler ile birlikte pek çok detayı Ta-Ze mağazalarında görebilirsiniz. TA-ZE Konak Pier İzmir Tel: +90 (232) 445 90 31



Alanson’dan muhteşem bir kitap ve CD

Hani sıkıldığınızda, canınız hiçbir şey yapmak istemediğinde ya da ilginç bir şeyler okuyup ilham almak istediğinizde okuyacak farklı bir şeyler ararsınız ya, işte Mazhar Alanson’un son kitabı ‘Mazhar Olmak’ tam bu tarife uyan bir kitap. Nereye gitsem yanımda taşıyorum. Beğendiğim yerleri, her biri birbirinden ilginç olan bölümlerini eşe, dosta, arkadaşlara okuyor, resimlerini gösteriyorum. Hayatını, şiirlerini ve bestelerini, kendi resimleri, el yazıları ve çok özel fotoğrafları ile anlatmış. Çok zevkli bir kitap, içinde Mazhar Alanson’u Mazhar yapan izler var. Kitapla birlikte bir de sürpriz sizi bekliyor; Alanson’un tek gitarıyla söylediği klasik şarkılarından oluşan CD’si de hediye.