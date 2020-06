Filmlerimiz Hong Kong’ta

İzmir Sinema Derneği önemli bir ilke daha imzasını atıyor; Hong Kong seyircisini Türk Sineması’yla buluşturmak için “Hong Kong Turkish Film Festival / Hong Kong Türk Filmleri Festivali” düzenleniyor. Türk Sineması’na tanıtım yoluyla destek olmayı, üretilen filmlerin dünya seyircisi ile buluşmasını sağlamayı, Türk Sineması’nın uluslararası platformlarda daha çok ve daha etkin bir şekilde temsil edilmesine katkıda bulunmayı amaçlayan festivalin İzmir’den yapılan bir girişimle düzenleniyor olması beni çok heyecanlandırdı.



10 film gidiyor

İzmir Sinema Derneği ve Festival Başkanı Kayhan Kırmızıgül’ün girişimleri, Başbakanlık Tanıtma Fonu, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteği, Pekin Büyükelçiliği ve Hong Kong Başkonsolosluğu’nun katkıları ile 13-17 Mayıs tarihleri arasında Hong Kong’da gerçekleşecek festivalde 10 Türk filmi gösterilecek.

Hong Kong Türk Filmleri Festivali’ne katılan 10 Türk filmi; Üç Maymun ve Korkuyorum Anne, Yaşamın Kıyısında, Devrim Arabaları, Mutluluk, Beynelmilel, Issız Adam, Güneşi Gördüm, Küçük Kıyamet ve Vizontele Tuba 5 gün Hong Kong seyircisi ile buluşacak.

Hong Kong’da Elements’teki The Grand Cinemas salonlarında gerçekleştirilecek festivale; Yönetmen Abdullah Oğuz, Oyuncu Ebru Akel, “Korkuyorum Anne” filminin başrol oyuncusu Ali Düşenkalkar, “Üç Maymun” filminden Hatice Aslan, Ahmet Rıfat Sungar ile oyunculardan Melis Birkan, Cemal Hünel ve Başak Köklükaya katılacak.

Ben de elimden geldiği kadar festival süresince yaşanan tüm gelişmelerden sizleri haberdar etmeye çalışacağım.





Bugün, annenizin yanında olun yeter

Tüm özel günlerde hepimizi “Ne yapsak, ne alsak?” diye bir telaş sarar. Ama Anneler Günü bir başkadır, hediye alacağımız kişi farklıdır, bambaşkadır, bizi dünyaya getiren kutsal varlık annemizdir çünkü. Ne alırsak alalım asla onun değeri ile ölçüşemez, hiçbir hediye bizim için yaptıklarını ifade etmemize yetmez. Bu yüzden Anneler Günü’nde ona vereceğimiz en güzel hediye birlikte olmak, beraber zaman geçirmek, içten gelen kocaman bir sarılma ve ne kadar sevdiğimizi dile getirmek olmalı. Mümkünse minik bir hediye alsanız hiç fena olmaz elbette.



Bir buket bahar çiçekleri olabilir

Annenize onu ne kadar sevdiğinizi kendi kelimelerinizle anlatırken, elinizde bahar çiçeklerinden hazırlanmış güzel bir buket olsa eminim annenizin çok hoşuna gidecektir. Hazır bahar gelmişken alın annenizi, Güzelbahçe’de, Urla’da, Karşıyaka’da, Çiçekli Köy’de, Alaçatı’da kahvaltıya götürün. Kahvaltı faslını kaçırdı iseniz girin annenizin koluna Kordon’da, Sahil Evleri’nde, Bostanlı ya da Güzelyalı sahilinde keyifli bir yürüyüşe çıkın. Akşama kaldı iseniz, birlikte keyifli bir akşam yemeği yiyin ya da bir zamanlar elinizden tutup sizi sinemaya götüren annenizi bu sefer siz sinemaya götürün. Onu evde ziyaret edip, siyah-beyaz fotoğraflarla başlayan albümlere bakıp eski anıları tekrar onun ağzından dinlemek de çok keyifli olacaktır.

Yeryüzündeki tek koşulsuz sevgidir anneye duyulan sevgi. En başta beni dünyaya getiren, ismi Sevda olan, ismi gibi sevgi dolu olan annemin ve tüm annelerin Anneler Günü kutlu olsun...





Taylan Kümeli ağaç kesenleri cezalandırıyor

Çevre ve Orman Bakanı Veysel Eroğlu, İstanbul’da yapılacak üçüncü köprü için 573 bin ağacın kesilmesi ile ilgili eleştirilere yanıt verdi. Ama ne yanıtlar!!! Eroğlu’nun bu açıklamaları Twitter’da gündem konusu oldu, eleştiriler ve tepkiler gelmeye başladı. Eleştirilerden en güzeli; ağaç kesmeyi planlayanlara verilebilecek en güzel ve insancıl ceza ünlü Diyetisyen Taylan Kümeli’den geldi.

Gazeteci Rahşan Gülşen’in “Çevre Bakanı utanmadan açıklamış üçüncü köprü için 573.000 ağaç kesilecekmiş” yazması üzerine Taylan Kümeli, “573 bin ağacı kesenlere hayat boyu haşlanmış brokoli yeme cezası versem bile az gelir” cevabını verdi. Rahşan Hanım da kendisine gelen yorumları Kümeli’ye “Brokoli ceza olmaz, yazanlar oldu. Ama onlar benim gibi sabah kahvaltısında bir yoğurt, iki sunta, bir avuç çilek yememiştir!” diyerek iletti.

Bu diyalogların hemen ardından Taylan Hanım’a ağaçları kesenler için verdiği ceza önerilerini harika bulduğumu yazdım. Bana “Hayat boyu hiç durmadan yeşil cay içsinler, bunu yaparken kestikleri ağaç kafalarına düşüyor olsun...” diye yazarak yeni bir ceza önerisiyle hoş bir yanıt verdi.





Oldies But Goldies partisi şimdi Arena’da

Levent Piriştina ve Atilla Alkan’ın ortak açtıkları İzmir’in en büyük eğlence-etkinlik mekanı “İzmir Arena”, Babylon tarihinin gelmiş geçmiş en kalabalık, tüm zamanların en popüler partisi olan “Oldies But Goldies” ile İzmir’e unutulmaz bir cumartesi gecesi yaşatmaya hazırlanıyor.

Kışları İstanbul’dan yazları Çeşme Babylon’dan alışkın, hatta müdavimi olduğumuz “Oldies But Goldies” partisinde; Depeche Mode, The Cure, Madonna, A-Ha, Duran Duran, Snap, Abba, Donna Summer, Nena, Culture Club, U2, Blondie, Michael Jackson ve The Clash gibi hiç eskimeyen efsanevi isimlerin unutulmayan şarkılarını özel nostaljik görsellerle dinleme imkanımız olacak.

Geçmişte kalan günlerin enerjisini yeniden bedeninizde hissedeceğiniz 15 Mayıs’ta saat 21.00’de “İzmir Arena”da yapılacak olan “Oldies But Goldies” partisini kaçırmayın.

Fiyat: 28.00 TL. Biletler; www.biletix.com ya da www.izmirarena.com