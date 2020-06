İzmir’de kültür-sanat hareketlendi

Son zamanlarda İzmir’de yeni projeler konuşulmaya, yeni müzeler açılmaya, bizi uluslararası platformlarda temsil eden festivaller düzenlenmeye başlandı. Bir İzmirli olarak bu projeleri gördükçe sevinmemek, gelecek için umutlanmamak imkansız.



Düşler müzesi

Konak Belediyesi Ümran Baradan Oyun ve Oyuncak Müzesi Varyant’taki tarihi binada açıldı. Buraya düşler müzesi de diyebiliriz. Hem çocukların hem de tekrar çocukluğunu yaşamak isteyen büyüklerin keyifle gezecekleri bir müzemiz var artık. Dünyaca ünlü seramik sanatçımız Ümran Baradan’ın ve İstanbul Oyuncak Müzesi kurucusu Sunay Akın’ın katkıları ile kurulan bu müzede 1850’li yıllardan 1970’lere uzanan tarihsel döneme ait teneke, tahta, kağıt ve plastikten üretilmiş en önemli oyuncaklar sergileniyor.



Kukla sanatçıları geliyor

İzmir’i uluslararası platformda temsil eden Kukla Festivali’nin 4.’sü 11-21 Mart tarihlerinde yapılacak. Pek çok yabancı ülkeden kukla sanatçısı da bu festivale katılacak. Tayvan’daki Lin Liu-Hsin Puppet Theatre Museum’dan gelen Asya el kuklaları “Asia in the Palm of your Hand” sergisi Resim Heykel Müzesi’nde gezilebilecek. İzmir’i çekim merkezi yapacak, özel ziyaretçi çekecek çağdaş ve tarihi dokuya sahip Ege Medeniyetleri Müzesi Projesi’nin hayata geçirilmesi çalışmalarının hızla devam ediyor olması da sevindirici. Bu müze için yer seçimi ve proje çalışmaları hızla hayata geçirilse kültür dünyasında uzun bir süredir yıldızı yavaş yavaş sönmeye başlamış İzmir’imizin yeniden dünya şehirlerinden biri olarak anılmaya başlaması mümkün olacak. “Turisti nasıl çekeriz?” tartışmalarının yanı sıra aslında bu şehirde yetişen yeni kuşakların vizyonlarını ve dünya görüşlerini geliştirecek farklı sanat dallarını bir arada tanımalarını, hem tarih hem de kültürle daha yakından ilgilenmelerini sağlamak için çaba sarf etmemiz gerektiğini de unutmayalım.



Yeni heyecan

Karşıyaka’da büyük bir alanda opera ve bale salonunun Büyükşehir Belediyesi tarafından projelendirdiğini öğrenmek bile artık bir şeylerin değişebileceğinin bir göstergesi.

İzmir’in, müze koridorlarından heyecanla geçen turistlere ve birbirlerine, gördüğü son modern sanat sergisini anlatmaya can atan genç İzmirliler görmeye çok ihtiyacı var. Kalıcı kültür-sanat eserleri ve etkinlikleri Türkiye’nin en açık görüşlü ve uygar şehirlisi olan İzmirliyi kültür dünyası ile yeniden tanıştıracak.

“Hayata Dair... Kadın Gözüyle Hayattan Kareler”

Anadolu Hayat Emeklilik tarafından bu yıl 4’üncüsü düzenlenen kadınlara özel fotoğraf yarışması “Kadın Gözüyle Hayattan Kareler” başladı. Fotoğrafa ilgi duyan amatör-profesyonel tüm kadınlara açık yarışmanın başvuruları 1 Ocak-12 Mart tarihleri arasında. Yarışmanın bu yılki konusu ise “Hayata Dair”. Yarışmaya katılmak isteyen kadın fotoğrafçıların “Hayata Dair” en fazla 5 fotoğrafı sadece CD ile Anadolu Hayat Emeklilik Genel Müdürlüğü’ne iletmesi yetiyor. Yarışmanın sonuçları 29 Mart’ta www.anadoluhayat.com.tr sitesinde yayınlanacak. Birinciye 5 bin TL, ikinciye 3 bin TL, üçüncüye bin TL ödül verilecek olan yarışmada, sergilenmeye değer bulunan eser sahiplerine ise 200’er TL telif ödenecek. Ayrıntılı bilgiye www.anadoluhayat.com.tr adresinden veya 0212 317 70 25 nolu telefondan ulaşabilirsiniz.

Pinhani müjdesi

Gençlerin şu sıralar özenle dinlediği ve beğendiği, aynı zamanda Kavak Yelleri Dizisi’nin de müziklerini hazırlayan Pinhani, Bornova Ooze Venue’ de konser verecek. Rock müziğin en çok beğenilen isimlerinden Pinhani konserine yoğun bir ilgi olacağa benziyor. İzmirli gençlere bu müthiş buluşmayı kaçırmamalarını öneririm.

Haftasonu önerisi: Ödemiş Bozdağ-Gölcük-Birgi turu

Uzun uzadıya çıkılacak bir tatil için zamanınız ve de fazla bütçeniz yoksa size hem hesaplı hem de yakın olması nedeniyle 1-2 günün bile yetebileceği bir tatil önerim var.

- Bir cumartesi sabahı Ödemiş’e gidip Kadın El Sanatları Pazarı’nı gezip satışa sunulan Ödemiş’in iğne oyaları, pembezar göynekleri, ipek oyaları ve dokumalarını inceleyip, alışveriş yapabilirisiniz.

- Öğle yemeğinizi, Ödemiş’in ünlü yağlı kebabını en iyi yapanlardan, Hurşit Usta’nın yerinde yiyebilirsiniz. Cumhuriyet Caddesi 14 Ödemiş. Tel: 0232 545 40 98

- Daha sonra Ege’nin Uludağ’ı Bozdağ’da Özel İdare’ye ait Kayak Merkezi’nde kayak yapabilir, arzu ederseniz kalabilirsiniz. (20 odalı tesiste iki kişi / yarım pansiyon; hafta içi 180.00 TL, haftasonu 260.00 TL) www.bozdagkayak.com 0533 664 11 51

- Göl manzarası isterseniz; Gölcük Yaylası’na gidip göl etrafında keyifli bir yürüyüş yapıp Gölcük Otel’de konaklayabilirsiniz. (Kişi başı yarım pansiyon 75 TL) www.golcukotel.com Tel: 0232 55 81 333

- Dönüşte de Birgi’ye uğrayıp Çakırağa Konağı’nı gezerek, dere kenarında yürüyüş yapabilir ve Birgi Karagözoğlu Restoran’da yöresel yemekler yiyebilirisiniz.