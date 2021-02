Bingöl’deki kardeşiniz kayağa çağırıyor

Türkiye’nin en uzun kayak sezonuna sahip merkezin Bingöl’de olduğunu biliyor muydunuz? Peki bu kayak merkezine sadece 40 kilometre uzaklıkta kaplıcalar olduğunu?.. 2021 Bingöl Kardeşlik Yılı, bunları ve şehrin lezzetlerini keşfetmeniz için çok iyi bir fırsat









Bingöl ve kardeş sözcükleri benim için birbirini tamamlayan, yan yana çok yakışan kavramlardı, öteden beri... Çünkü eğitimci kız kardeşimin yaşadığı Bingöl’e, hep onu ve ailesini ziyaret için gittim son yıllarda. Geçen hafta ilk kez Bingöl’e ‘iş’ için gittim. Sütaş’ın Bingöl’e yaptığı entegre süt tesisleri yatırımının tanıtım toplantısına... Benimle birlikte neredeyse bütün gazeteciler ilk defa iş amacıyla Bingöl’deydi. Demek ki daha önce basına tanıtılacak kadar büyük bir yatırım hiç olmamıştı şehirde. Bingöl’de son yıllarda, devletin eli neredeyse her caddeye, her işletmeye dokundu. Şehir gelişiyor, destek verilirse kent eşsiz doğası, havası ile bir spor şehri olmaya da aday. “2021 Bingöl Kardeşlik Yılı” etkinliklerinde gördüm ki bu tarz organizasyonlar, Türkiye’nin her yerinden vatandaşların Bingöl’ü tanıması için çok güzel bir fırsat.



Üç büyülü gün



İMKB Bingöl Anadolu Lisesi Müdür Yardımcısı kız kardeşim Güler Hatısaru Boldaş’ın ısrarıyla, Sütaş toplantısı sonrasında kaldığım şehirde üç büyülü gün geçirdim. Bingöl İl Jandarma Komutanlığı, Milli Eğitim Müdürlüğü, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün Hesarek Kayak Merkezi’nde organize ettiği, “2021 Bingöl Kardeşlik Yılı” etkinliklerine öğrencilerle birlikte katıldım. İl Jandarma Komutanı V. J. Albay Mesut Kandemir, Milli Eğitim Müdürü Rahmi Güney, Gençlik ve Spor İl Müdürü Mahmut Danayiyen, öğrencilere kayak yapıp, kar motorlarıyla eğlenirken, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) faaliyetlerini de öğrendikleri bir program hazırlamışlardı. Bingöl Valimiz Kadir Ekinci’nin tesislere giriş yapmasıyla program başladı.









Sezon beş ay sürüyor



Şehir merkezine 34 km uzaklıkta bulunan ve dört yıl önce hizmete giren Hesarek Kayak Merkezi, 1.600 metrelik pisti yaklaşık beş ay süren sezonuyla Türkiye’nin en uzun kayak sezonuna sahip kayak merkezlerinden biri konumunda. Vali Kadir Ekinci, kayak merkezini 200 bin kişinin ziyaret ettiğini ve yakın zamanda kurulmuş olmasına rağmen, kar kalitesi ve sezonun uzunluğu nedeniyle yoğun ilgi gördüğünü söyleyince telefonun kayıt düğmesine bastım. Tepenizde güneş açarken kayabildiğiniz Bingöl, doğası, kayak merkeziyle St. Moritz’i aratmıyor. Şehri görünce Türkiye’nin kayak hocalarının çoğunluğunun neden Bingöllü olduklarını anlıyorsunuz. Beş ay boyunca sürekli kar yağıyor ve çocuklar sokak aralarında kendi yaptıkları derme çatma kızaklarla oyun oynuyor, neredeyse yürüme ile aynı anda kaymayı öğreniyorlar. Bingöl Valisi Kadir Ekinci, sorularımı yanıtladı.



Yatırımlar başlıyor



Muazzam bir kayak merkezi burası. Tanınmasıyla birlikte talep patlayacak gördüğüm kadarıyla. Konaklama noktasında bu talebi karşılayabilecek misiniz?



Kayak merkezinde 70 kişilik kayak otelimiz var. Şehir merkezinde de otellerimiz var. Ancak ne yazık ki yeterli değil. Tesislerin altyapısı, talep artışına cevap veremediğinden uzun vadeli bir planlamayla, “Hesarek Kayak Tesisleri Master Planı ve Fizibilite Raporu” çalışması yaptırdık. İlk kez bir kayak merkezinin master planı oldu. 2030’a kadar hangi noktaya, neler yapacağımızı biliyoruz. Bu yıl yap-işlet-devret modeli ile 300 kişilik bir otel inşasına başlıyoruz. 2022’de de 30 adet bungalov ev, kayak pistinin uzatılması ve yeni telesiyej yatırımı başlayacak. Bingöl, 40 kilometrelik mesafede; kaplıcalar ile kayak merkezinin olduğu ender coğrafyalardan biri. İsviçre’de birkaç örneği var bildiğim kadarıyla.

Kentpark Projesi kapsamında şehirde 5 yıldızlı bir termal otel ve SPA da yapacağız. Bu otel de konaklama sıkıntısını önemli ölçüde giderecek. Kaplıcalarda konaklamayı artırmak istiyoruz. Sabah kayak yapanlar, akşam şifalı termal sularda dinlensin, Bingöl’ün güzelliklerini görüp hep gelsin istiyoruz.









Termal suyun özellikleri nedir?



Ilıcalar beldesinde 2016’da yapılan sondajlarla, yaklaşık 1.300 mt derinlikten 51 derece sıcaklığında saniyede 20 lt debisi olan ve 55 derece sıcaklığında, saniyede 18 lt jeotermal su verimi elde edildi. Bu iki jeotermal sondajdan elde edilen suyun, 15 km mesafedeki Bingöl merkezde bulunan Kentpark Proje alanına isalesi için çalışmalar tamamlandı. Jeotermal su Erzurum Halk Sağlığı Laboratuvarı’nda analiz edildi. Toplam mineralizasyonu 1895,5 mg/L olarak ölçüldü, hastalıkların tedavisinde kullanılabileceği tespit edildi. Tercih edenler gece otelde bu şifalı suların ve SPA’nın keyfini çıkarıp, gündüz kayağını yapacak.



740 kişiye istihdam



Başka neler yer alacak Kentpark projesinde?



Fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezi, AVM, aquapark, açık ve kapalı yüzme havuzları, spor tesisleri, yapay göl ve kent ormanı. Kentpark Projesi hayata geçtiğinde, Bingöl’deki ilk 5 yıldızlı otel ve en büyük alışveriş merkezini bünyesinde barındıracak. Yap-işlet-devret modeliyle bu ay ihalesine çıkacağımız proje, ilimizin turizmine büyük katkı sağlayacak. Özbekistan, Katar, Suriyeli bir grup da projeyle ilgileniyor. Projede 740 kişi çalışacak.



Yolçatı gençleri cezbedecek



Gençler için de projeleriniz var mı?



Bingöl şehir merkezine 25 km mesafede bulunan ve mevcut durumda atıl vaziyette olan Yolçatı Kayak Tesisi’ni de Doğa Sporları Merkezi’ne dönüştüreceğiz. Gençler için cazibe merkezi haline gelecek, doğada heyecanlı ve enerjik saatler geçirmelerini sağlayacak. Proje kapsamında, yamaç paraşütü, zipline, serbest düşüş platformu, tırmanma duvarı, paintball, kros parkuru, oryantring, geleneksel okçuluk ve trekking sporların yapılmasına uygun altyapılar oluşturulacak.



Yatırım için en avantajlı bölgede



Son yıllarda Bingöl’ün geliştiğini, yatırımların, sanayinin, istihdamın arttığını gözlüyorum. Bu nasıl oldu?



Devletimizin 2012’de yürürlüğe soktuğu teşvik sistemi ile iller 6 bölgeye ayrıldı. Bingöl bu kapsamda en avantajlı bölge olan 6. bölgede yer alıyor. Teşvikler, yatırımcıları cezbediyor. Emek yoğun tekstil sektöründe, çoğunda kadınların çalıştığı 18 adet tekstil atölyesi açtık. Kadınlarımız burada Zara, LC Waikiki’ye üretim yapıyor, ordumuza mont ve ayakkabı üretiyor. 2018 sonunda 600 civarında olan sektördeki istihdam sayısı, 2020 sonu itibarıyla 2500’e ulaştı. Göçü engellemek, sosyal sorunlara çözüm üretmek için şimdi

bu tekstil atölyelerini ilçelerde de açıyoruz.



1012 kişiye doğrudan istihdam sağlayacak Sütaş tesisleri, tam kapasiteyle çalışmaya başladığında süt, kaba yem, kesif yem ve hammadde alımı ile taşıma ve dağıtım hizmetleri başta olmak üzere bölge üretici ve tedarikçilerine ayda 110 milyon TL gelir sağlayacak. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bölgeye yönelik başlattığı yatırım hamlesinin ardından, havaalanının açılması, Sütaş gibi büyük yatırımların devreye girmesiyle istihdam olanaklarının artmasına bağlı olarak, artık şehirde kimsenin köydeki arazisini satarak, büyük şehirlere göçmek istemediğini gözlemliyorum. Dünyada iki numara olan Bingöl balı, Sivan pekmezi, Yedisu fasulyesi, Bingöl kavurmasını tanıtmaya yönelik faaliyetlerimiz devam ediyor.