Kültür yolculuğumuz Kalyon’da yelken açtı

İstanbul kültür sanat hayatına yeni bir aktör katıldı. Kalyon Kültür Merkezi Nişantaşı’ndaki Taş Konak’ta sanatseverleri ağırlayacak. Binanın kendisi içinde açılacak sergilerle yarışacak gibi. Taş Konak, İstanbul’daki Barok dönemi mimarisinin önemli örneklerinden.

1889’da, Osmanlı devlet adamlarından Vezir Köse Mehmet Raif Paşa’ya tahsis edilen konak, yıllarca Paşa’nın kızı İhsan Raif Hanım’ın düzenlediği edebiyat ve sanat toplantılarına ev sahipliği yaptı.

Buluşma mekânı

İlk kadın şairlerimizden İhsan Raif’in “Kimseye Etmem Şikâyet, Ağlarım Ben Halime” eserini, özellikle Müzeyyen Senar’ın sesinde dinleyip de içi titremeyen yoktur herhalde.

İhsan Raif Hanım’ın bugün hâlâ dillerden düşmeyen pek çok şiirini yazdığı konak, o günlerde musikinin, sanatın beslendiği bir edebiyat mekânıdır.

Mardin burada doğdu

Bir dönem Mardinli ailesinin de ikamet ettiği, ünlü müzik yapımcısı Arif Mardin’in doğduğu bina yakın döneme kadar Şişli Kaymakamlığı olarak hizmet veriyordu. Kalyon ailesinin 2019 yılında kiraladığı bina artık kültür merkezi olarak varlığını sürdürecek. Kalyon Kültür Merkezi’nin açılışına davetliydik.

Cemal Kalyoncu ve Reyhan Kalyoncu ile gezdiğimiz Barok dönemi süslemelerine sahip Taş Konak’ın son katına çıkıp, İhsan Hanım’ın müzik, edebiyat camiasının önde gelen isimleriyle sohbet ettiği salona girdiğimde ister istemez İhsan Raif Hanım’ın şiirlerinden bestelenmiş şarkılar çalındı kulağıma taş plaktan...

Salonun şimdilerde yine sanatçı buluşmalarına sahne olacağını bilmek insanın içini ferahlatıyor. Kalyon Kültür adıyla hizmet verecek konak, tarihine uygun biçimde sanat merkezi olarak sanatseverlere ev sahipliği yapacak. Toplumsal buluşma mekânı olarak hizmet verecek bina; sergilere, söyleşilere, müzik dinletilerine, sanatın her alanında etkinlik ve organizasyonlara ev sahipliği yapacak.

Kökler’e yolculuk

Kalyon Kültür’de düzenlenen ilk sergi ‘Kökler’ oldu. Sergi, dünyaca ünlü Gaziantep kökenli Hollandalı fotoğraf sanatçısı Ahmet Polat’ın yaşamından kesitler yansıtıyor.

Polat, siyah beyaz fotoğraf kareleriyle köklerinin uzandığı Antep’i anlatıyor.

Emine Hanım örnek oldu

Kalyon Kültür Merkezi’nin açılışına Emine Erdoğan da katıldı. Hanımefendi ile karşılaşınca gayri ihtiyari elimi uzattım, elini göğsüne götürerek başıyla bizleri selamlayan Emine Hanım olanca zarafetiyle “Salgına karşı örnek olmalıyız, öpüşme ve el sıkmaya ara vermeliyiz. Elimizi sık ve iyi şekilde yıkamalı, bağışıklık sistemimizi güçlü tutmalıyız” çağrısı yaptı. Ayaküstü Avrupa’nın maalesef tedbir almakta nasıl ağır kaldığını, Çin’in ise çok hızlı aksiyon aldığını konuştuk. Nitekim koronavirüs ülkemize Avrupa’dan girdi. Hızla alınmış olan etkili önlemlerle bu süreci atlatacağımıza eminim.

Kahvenin de hatırı kalmasın

Taş Konak’ın arka bahçesinde bugünlerde drip brewing yöntemiyle yaptığı kahveleriyle şehrin ikonik mekânları arasına giren Cup Of Joy var. Sergiyi gezmeye gittiğinizde kahvelerini, kek ve kinoalı kurabiye- lerini test etmenizi öneririm. Kahvenizi yudum- ladıktan sonra binaya girin ve tarihin odalarında gezinin. Çıkmakta acele etmeyin, Raif Hanım’ın mısralarını kalbinizde duyacaksınız!