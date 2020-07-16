Şiddeti maskeleme!

“Şiddete karşı #BenVarım de, acılar maskelenmesin” mesajlı kampanya başlatan Vodafone, şiddete uğrayan kadınların yardım alması için geliştirdiği cep telefonu uygulamasına da engelliler ve mülteciler için eklemeler yaptı.

Evlere kapandığımız pandemi döneminde kadına şiddet maalesef azalmadı, aksine, arttı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü’nün açıkladığı verilere göre, Kovid-19’a karşı yapılan ‘Evde kal’ çağrıları sonucu asayiş olaylarında yüzde 14.5’lik azalma yaşanırken, aile içi şiddet ise yüzde 38.2 artış gösterdi. Araştırmalar, karantina nedeniyle aile içi şiddet oranlarının bazı ülkelerde yüzde 25’in üzerinde arttığını gösteriyor. Sivil toplum kuruluşları ve şirketler bu durumu görerek inisiyatif alıyor.

Vodafone, kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalığı artırmak için yeni bir iletişim kampanyası başlattı. “Şiddete karşı #BenVarım de, acılar maskelenmesin” mesajının verildiği kampanyada Vodafone, Türkiye Vodafone Vakfı’nın geliştirdiği “Kırmızı Işık” uygulamasıyla şiddetin karşısında, kadınların yanında durduğunu hatırlatıyor. Temmuz başı itibarıyla tüm kanallardan kamuoyuna duyurulan kampanyayla, insanların kadına şiddete karşı #BenVarım demesi hedefleniyor. Kampanyanın destekçilerinden ünlü oyuncu Doğa Rutkay da kampanyaya sesiyle hayat veriyor.

‘Yanlarındayız’

Vodafone’un yeni kampanyası, Türkiye Vodafone Vakfı Başkanı Hasan Süel ve Doğa Rutkay’ın katılımıyla düzenlenen online toplantıda tanıtıldı. Kadına yönelik şiddetin tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de önemli bir sorun olduğunu belirten Hasan Süel, şunları söyledi:

“Vodafone olarak, şirketimizin ekonomi ve toplum içinde üstlendiği role geniş bir perspektiften bakıyoruz. Tüm dünyada ‘amaç odaklı bir şirket olma’ hedefiyle faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Bu doğrultuda, 2025 yılına kadar 1 milyar insanın hayatına dokunmayı hedefliyoruz. Bu kapsamda, kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalığı artırmak için bir iletişim kampanyası başlattık. Salgın döneminde ne yazık ki Türkiye’de de kadına şiddet vakalarının arttığını gördük. Kadınlar gördüğü şiddeti ve acılarını maskeliyor. Biz de kampanyamızla insanları kadına şiddete karşı #BenVarım demeye çağırıyoruz. Çünkü biliyoruz ki biz birlikte #BenVarım dedikçe acılar maskelenmeyecek. Bu çağrımızı ‘Kırmızı Işık’ uygulamamızla destekleyerek, şiddetin karşısında, kadınların yanında duran bir marka olduğumuzu bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Vodafone olarak, teknolojinin gücünü kullanarak, kadınların desteklenmesine yönelik projeler geliştirmeye devam edeceğiz.”

‘Sesimiz yükselsin’

Kampanyanın yüzü olan Doğa Rutkay ise, “Kadına yönelik şiddet, tüm dünyanın ortak sorunu. Bu toplumsal sorunla hep birlikte mücadele etmeliyiz. Vodafone’un kadına şiddetle mücadelenin önemini vurgulayan kampanyasında yer almaktan büyük mutluluk duydum. Herkesten ricam, kampanyaya destek vermeleri ve #BenVarım etiketiyle paylaşım yapmaları. Sesimiz ne kadar yükselir, sayımız ne kadar artarsa, kadına yönelik şiddetle mücadelede o kadar güçleniriz. Bu mücadelede el ele, yürek yüreğe, kol kola olmalıyız” dedi.

‘Ozan’ın yaptığı bizi yaraladı’

Toplantıda Doğa Rutkay’a, sevgilisi Deniz Bulutsuz’a şiddet uygulayan Ozan Güven’i de sorduk. Kadına şiddet söz konusu olduğunda, “Kadın acaba ne yaptı?” gibi yaklaşımların dışlanması gerektiğini söyleyen Doğa Rutkay’ın değerlendirmesi şöyle oldu: “Ozan, konservatuvar arkadaşım, aynı dönem okuduk. Herkesin çok sevdiği, saydığı bir insandı. Onu oraya iten ne, öyle diyorlar ya... Ne münasebet, ne demek? Bunu makul gösterecek herhangi bir sebep olabilir mi? Bu kadar iyi, yıllardır tanıdığınız bir insanın dahi böyle bir şey yapmış olması insanı çok yaralıyor ve üzüyor.”

‘Kırmızı Işık’ yenilendi

Türkiye Vodafone Vakfı’nın kadınların şiddetten korunmasına destek olmak ve kadınlara yönelik şiddetle mücadele konusunda onları bilgilendirmek amacıyla 6 yıl önce hizmete sunduğu “Kırmızı Işık” uygulaması yenilendi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı desteğiyle hayata geçirilen ve bugüne kadar 331 binin üzerinde indirilen uygulamanın tüm fonksiyonlarına iOS kullanıcıları için Voice Over, Android kullanıcıları için Talk Back erişilebilirlik seçeneği eklendi. Bu eklenti sayesinde, dokunmayla seçilen öge okunarak görme engelli kadınlara sesli geribildirim sağlanabilecek. Diğer yandan, uygulamanın tamamında aktif hale getirilen Arapça dil seçeneğiyle mülteci kadınların da uygulamadan faydalanması mümkün olacak. “Kırmızı Işık” ayrıca, şiddet türlerine ilişkin farkındalık yaratan ve salgın döneminde kadınların şiddete maruz kaldıklarında neler yapabileceğini açıklayan bilgilendirme metinleriyle de kadınlara destek oluyor.

“Kırmızı Işık” uygulaması, kadınların şiddete maruz kaldığı anlarda, kolluk kuvvetleri ya da yakınlarına kolaylıkla haber verebilmesini sağlıyor.