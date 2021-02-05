2021’e umutlu girdi yatırımla TT olacak

Türkiye’de dijital dönüşümün mimarı olmak için yatırım hamlesine devam edeceklerini belirten Ümit Önal, “2021 çok güzel bir yıl olacak. Önümüzü çok net görüyoruz. Büyüyeceğiz” dedi.









Geçen yıl ilk çeyrekte hayatımıza giren ve 2020’yi adeta allak bullak ederek tüm planların altüst olmasına yol açan pandemiden, başta havacılık ve turizm olmak üzere birçok sektör olumsuz etkilenirken; teknoloji sektörüne yoğun ilgi vardı.

Tüm dünyada pandemi etkisiyle birkaç yıllık talebi bir anda karşılamakta zorlanan telekom operatörleri olsa da, Türk Telekom (TT) gerek büyük ve gelişmiş altyapı sistemleri, gerek etkili yönetim organizasyonuyla geçen yılı rekorlarla kapattı.

Sapanca’da bir grup gazeteciyle buluşmasına, “Yoğun tempoda başarılı bir yılı geride bıraktık. Hedefimiz Türkiye’nin dijital dönüşümünün mimarı olmak” sözleriyle başlayan Türk Telekom CEO’su Ümit Önal, geleceğe dair oldukça iyimser.

“2021’den çok umutluyuz. 2021 çok güzel bir yıl olacak. Önümüzü çok net görüyoruz ve büyümeye odaklanıyoruz” ifadelerini kullanan Önal, “Birkaç yıl daha yatırımlarımız hız kesmeden devam edecek” dedi.

Önal’a göre 2020’deki yükselişte şu dört etken rol oynadı: Yüksek teknoloji alanındaki birikim, insan odaklı müşteri deneyimi, kesintisiz iletişim anlayışı ve fiber dönüşüm yatırımları.









Şirketin 2020 yılında başarılı bir performans sergilediğini bildiren Önal, “Konsolide gelirlerimiz yıllık bazda yüzde 20 arttı, halka arzdan bu yana en yüksek yıllık büyümeyi gördük” şeklinde konuştu. Öte yandan Önal, en fazla aboneye sahip entegre operatör olarak 50 milyon abone sınırını aşan ilk ve tek operatör olmanın mutluluğunu yaşadıklarını duyurdu.

TT Ventures atakta

Ümit Önal ayrıca, “2020’de 9 bine yakın istihdam sağladık. 2021 ocak ayına yeni 500 istihdamla başladık. 35 bin çalışanı aştık. Bu artış devam edecek” diye konuştu.

Önal, “TT Ventures, PiloT ve Santral projelerimizle girişimlere önemli destek sağlayacağız. Yatırıma, gençlere ve girişimcilere kapımız açık” sözleriyle de, girişim ekosistemine işbirliği mesajı verdi.

Fiber internete ulaşan hane kapsamasını 2020’de 26.8 milyona çıkardıklarını bildiren Önal, “Hızla artan taleple fiber abonelerin toplam abone bazımızdaki payı yüzde 46’ya çıktı” dedi.

Bankalar ne yapacak?

Bilindiği gibi bankaların kontrolündeki yüzde 55’lik Telekom hissesinin satışı için Morgan Stanley şirketine yetki verilmişti. Önal bu noktada, “Biz yönetim olarak stratejik planı hazırladık, olası isteklilere sunmak için hazırız” dedi. Bu açıklama bizlere bir sürpriz olmaz ise yakın zamanda bir satışın gündemde olmadığını gösteriyor.



Cep’te hedef büyük



2020 yılında cep telefonu abonelerinin 23.2 milyona ulaşırken mobil gelirlerin yüzde 11 arttığını açıklayan Ümit Önal, “Türk Telekom olarak agresif fiyatlamalardan olabildiğince kaçınmaya çalışıyoruz. Pazar lideri gibi davranmaktan geri durmuyoruz. Yeni stratejimiz bu” dedi.



Kâr dağıtımı yolda



Türk Telekom’un sağlam finansal duruşuna güvendiklerini dile getiren Ümit Önal, “Yönetim kurulumuz, 2020’de uygulanan geçici temettü kısıtlaması nedeniyle dağıtılamayan ve 2019 yılı net dönem kârının yüzde 25’ine tekabül eden 601 milyon TL’nin geçmiş dönem kârlarından dağıtılması teklifinin ilk genel kurulda onaya sunulmasına karar verdi. Böylelikle hissedarlarımıza değer katma taahhüdümüzü bir kez daha ortaya koyduk” dedi.



İnternet kullanımı coştu



Kişi başına aylık ortalama indirme (download) hızı % 45 arttı, 186 GB oldu.

Kişi başına aylık data yükleme (upload) hızı % 55 arttı, 14.4 GB’a çıktı.

Giriş seviyesi internet hızı iki kat artarak 16 Mpbs’e ulaştı.

Sabit internet penetrasyonu 2020’yi yüzde 69’la tamamlıyor.

Ağ trafiği % 81 artış yakaladı.

2020’de 1 milyon hanenin fibere erişimi sağlandı.

Fiber hat uzunluğu 331 bin km oldu.

Türk Telekom 50.4 milyon ile en fazla aboneye sahip operatör olarak yılı kapattı.

Abonede yıllık artış yüzde 5’e işaret etti.

Genişbant gelirleri % 25 arttı.

Fiber abone sayısı % 47 artarak 6.2 milyonu buldu.

Türkiye’de en hızlı 4.5G hızına Türk Telekom ulaştı.



Gelir %20, net kâr %32 arttı



Şirketin 2020 konsolide geliri % 20 artışla 28.3 milyar TL’ye çıktı.

Operasyonel gelir % 17.2 artarak 26.5 milyar TL oldu.

Net kârdaki artış % 32’yi bulurken, kasaya 3.2 milyar TL girdi.

2020’de yatırım harcamaları % 36.4 olurken, 6.7 milyar TL’lik rakam aşıldı.

Böylece gelirin % 24’ü yatırıma dönmüş oldu.

Grubun son 15 yılda 17.6 milyar dolar yatırım yaptığı açıklandı.

Türk Telekom 2021 için % 14 gelir büyümesi hedefi belirledi.

2021 yatırım bütçesi ise 7 milyar TL olarak öngörülüyor.



ÖİV faturayı 1-2 TL artırır

Özel İletişim Vergisi (ÖİV) artışını, “Yüzde 7.5’ten yüzde 10’a çıkan ÖİV artışını kendi içimizde yönetmemiz zor görünüyor” diyerek yorumlayan Ümit Önal’ın sözlerine, şirketin finanstan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Kaan Aktan, şu katkıyı yaptı: “ÖİV toplam pazarda 1.5 milyar liralık rakama karşılık geliyor. Rakam oldukça büyük. Ve bunu faturalarda göstermek gerekiyor. Bu artış beklenmedik hızlı bir karar oldu. Mobilde ortalama aylık 1 TL, internette 1.5 TL-2 TL abone başı ortalama faturada artışa karşılık geliyor.”