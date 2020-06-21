Değişiklik yapın kendinizi kovun

İş dünyasının bilinmezlikleri ile uğraşmak, piyasadaki krizleri yönetmek, ekibinizi motive etmek, hızlı değişen dünyada kendinizi ve çalıştığınız şirketi zorlu hedeflere taşımak... Bunları başarmak hiçbir zaman kolay olmadı. Fakat korona ile beraber bilinmezlikler arttı ve yönetim her zamankinden daha zor hale geldi.

Dünyaca ünlü yönetim okulu Harvard Business School’un Yönetim 2.0 başlıklı el kitabı, onlarca başlıkta, ilgi çekici ipuçları sunuyor.

Zamanın ruhuna uygun olanlardan bir kaçını burada sizlerle paylaşmak istiyorum.

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Kargaşaya yol açsa da yönetim kadrolarınızın değiştirilmesi şirket için iyi olabilir. Taze bakış açıları getirir ve liderlerin kendi performanslarını daha sıkı bir şekilde izlemelerini gerektirir. Şirketinizin başı derde girene dek beklemeyin. Bunun yerine kendinizi kovun. Kendi pozisyonunuzdan bir daha başlasanız ne yapacağınızı düşünün. Eğer bu, işteki ilk gününüz olsaydı ne yapardınız? Bir adım geri atmak, halihazırda kullandığınız stratejilerle yaklaşımları değerlendirmenize, siperlerle kuşatıldığında görülmesi zor olan şeyleri görmenize ve önümüzdeki meydan okumalar için kendinize yeniden enerji vermenize yardımcı olabilir.

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Sayısız bölünme, çatışma ve barikat insanları işlerini yapmaktan alıkoyar. İyi patronlar çalışanlarını bu baş ağrılarından korumaktan gurur duyarlar. İşte size çalışanlarınızın önem taşıyan şeylere odaklanmalarına yardımcı olmanızın üç yolu.

(1) Dakik olun. İşin değerini azaltan en önemli şeylerden biri boşa harcanan zamandır. Önemli biri olmak size üretkenliğe sekte vurma hakkı vermez.

(2) İhlalleri durdurun. Çalışanlarınızın düşünüp çalışması için zaman ayırın; onlardan sesli mesajlara ve e-postalara hemen yanıt vermelerini beklemeyin.

(3) İyi bir kavga olmasına izin verin. Çatışmadan kaçınmayın. Çalışanlarınızın akıllarından geçenleri size bile söyleyecek kadar güvende hissetmelerini sağlayın. Böylece üretken ve yaratıcı anlaşmazlıklara sahip olurlar.

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Ortak akıl, başarısızlığın kaçınılmaz olduğunu söyler. “Affet ama unutma” yaklaşımını benimseyin. Dürüst hataları affedin ama çalışanlarınızın geçmiş başarısızlıklarından ders çıkardığından emin olun böylece bunları tekrar etmezler.

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Orman yangınları sağlıklı bir eko-sistemin önemli bir parçasıdır. Çok daha büyük bir yangının çırası olabilecek orman altı bitkilerini ortadan kaldırır. Bunalımlar da ekonominin orman yangınlarıdır; acı verici olsa da gereklidir. Ekonomideki inişleri telafi etmeye çalışmanın yerine onlara, şirketinizin fazlalıklarından kurtulma ve kuruluşunuzun direncini geliştirme fırsatları olarak hazırlanın. Ateş bir kez başlayınca artık yeni şeylerin – yeni fikirlerini yeni stratejilerin ve yeni fırsatların- büyümesi için elinize geçen boş alanları keşfedin.