Düğmeye bastım Peak olur muyum?

Türkiye’den çıkan Peak Games’in 1.8 milyar dolara satışı, Türk iş aleminde adeta koronayı unutturdu. Bir anda tüm dikkatler, “Neden biz yapamıyoruz ve nasıl yaparız?” sorusunun yanıtına yöneldi.

Günümüzde geleneksel iş kollarıyla biri bin yapmanın pek mümkün olmadığı bir gerçek.

Borsada spekülasyon ya da poker masasında hayal peşinde koşmayanlar için de, biri bin yapmak pek mümkün değil.

İşte, internet ve teknoloji yatırımları “Nasıl biri bin yaparız?” sorusuna karşılık geliyor. Dünyada, hatta Türkiye’de bile bunun muazzam örnekleri var. “Peak” satışı da bunlardan biri.

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Şu günlerde neredeyse her iş insanının birbirine yönelttiği, “Neden biz yapamıyoruz?” sorusunun yanıtına gelince.

Peak, 2010’da kuruldu. İlk günlerinde küçük de olsa yanlarında yerli sermayerdarlar da vardı. Çok geçmeden, şirkette gelecek gören yatırımcılar listesine yabancılar katılacaktı.

Kuruluşunun hemen ertesi yıl olan 2011’de Hummingbird Ventures, sonraki dönemde Earlybird Venture, milyon dolarlık yatırımlarla Peak’e ortak oldu.

Sonrasında halkaya eklenen başka yatırımcılarla birlikte, 2020’ye gelindiğinde, Peak’in son 10 yılda fonlardan topladığı para 18 milyon dolardı.

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18 milyon dolar, bugünkü 1.8 milyar dolar rakamı düşünüldüğünde, çerez gibi gelebilir. Ama durum böyle değil.

Peak’in dünyada atılım yapması, adım adım zirveye çıkması ve en riskli dönemlerde para bulması, bize şimdi kolay gibi gelse de; inanın, şirketin kurucuları için çok zorlu günler olmuştur.

Fakat pes etmediler, kendilerine inanan yatırımcıları bulmayı başardılar ve bugün bir tarih yazdılar.

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Dikkatinizi çekerim , o dönem Peak’in yanında hiçbir Türk devi yoktu. Olsalardı, bugünlere gelinir miydi, bilemeyiz ama Türkiye’deki en büyük eksikliğin ortaklık kültürü (risk sermayedarlığı ve girişim yatırımcılığı) olduğu bir kez daha çok net görüldü.

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Olayın bir de yabancı yatırımcı tarafına bakalım. Sadece 18 milyon doları verip; haydi çocuklar yazın oyunları, ne yaparsanız yapın, bu para sizin mi; denildi. Yoksa işin başka bir sırrı mı vardı.

Evet bir sırrı var.

Ortaklar, Peak’e özellikle dört önemli alanda yön gösterdi ve bugünlere gelindi. Bunlar; “ürünleştirme”, “finansal yönetim”, “satış-pazarlama ile global oyuna girme” ve “hukuksal altyapı”.

Görüldüğü üzre yatırımcılar; değil parayı verip kenara çekilmek; oyunu yaratıcılara yani oyun yazmayı bilenlere bırakarak, kendilerine düşen rolleri üstlendi ve Peak’i takım olarak zirveye taşıdılar. Bu başarının keyfini çıkarmak da, kurucuları ile birlikte onlara kaldı.