Global ortaklığa kanat çırpacak

En zor yılı geride bıraktıklarını belirten İlker Aycı, rakiplere göre 2020’yi çok daha iyi bitirdiklerini söyledi. 2021’de 3 yeni hamle ile THY’nin global iş ortaklıklarına kanat açacağını anlattı.









Pandeminin etkisiyle 2019 yılına göre yüzde 60 küçülerek neredeyse 20 yıl önceki rakamlara dönülen havacılık sektörü, 2021 yılına aşıda yaşanan gelişmelerle olumlu beklentilerle girdi. Elbette pandeminin etkisinin azalması ve yeni bir mutasyon olmaması bu olumlu beklentide kritik önemde. Avrupalı bayrak taşıyıcı şirketlere göre pandemi sürecini çok daha iyi durumda geçirdiklerini belirten Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, en zor yılı geride bıraktıklarını, normalleşme oldukça THY’nin de buna hızla ayak uyduracağını söyledi.

Sektörde konsolidasyon sürecine girildiğini anlatan Aycı, THY olarak yeni bir oyun planı hazırladıklarını bu yolla sürpriz global iş ortaklıklarına açık olduklarını açıkladı.

THY’nin yeni ortaklıklar için yeni oyun planı 3 hamleden oluşuyor. İlki, kurulan teknoloji şirketini hızla büyütmek. İkincisi THY Kargo şirketini kurmak ve büyütmek. Üçüncüsü Anadolujet’i şirketleştirmek. “THY bu 3 şirketin kendi kanatları üzerinde uçmasını sağlayacak” ifadesini kullanan Aycı, “Böylece yeni fırsatlara odaklanacağız. Bunun ardından da önümüzdeki dönemde global çapta yeni ortaklıkların çıkması sürpriz olmaz” diye konuştu.

Avrupa ve ABD’li rakip şirketlerin piyasa değerlerinde 2020’de yüzde 45-50 düşüş yaşanırken, THY’de kaybın yüzde 10’larda kalması da, şirket adına bu ortaklıklarda önemli avantaj olabilir.



İşten çıkarmadı, ‘destek’ almadı, fırsat kapısı açtı

Alman, İngiliz, Fransız ve daha birçok havayolu şirketini milyarlarca dolarlık devlet yardımı aldığını, binlerce kişiyi işten çıkardığını hatırlatan İlker Aycı, “THY olarak farklı yol izledik. Geride hiç kimseyi bırakmadık, dolayısıyla hiçbir çalışanımızı işten çıkarmadık.

Karşılıklı anlaşarak ücretlerde belli indirimlerle süreci yönettik. Bu sayede finansal olarak pandemi öncesindeki nakit seviyemize yakın bir düzeydeyiz. 66 bin çalışanımızla rakiplerimizden ayrıştık. Kriz bitene kadar da bu uygulamamız sürecek. Elbette zarar yazacağız ama burada da rakiplerimize göre olumlu ayrışıyoruz” dedi.

THY pandemi döneminde yüzde 53 tasarruf sağladı. Bunun rakamsal karşılığı ise1.1 milyar dolara işaret ediyor.









Kargoda yükseliyor

Şirket kargoda yaptığı hamleyle dünyada 6. büyük taşıyıcı olmayı başardı. Aşı ve tıbbi taşımada ise ilk 3’e girdi. Kargoda 25 uçaklık filoya eklenen 50 uçağın bu büyümede önemli rolü var. THY ihracatçıya sağladığı indirimler ve 75 bin ton ek kapasite ile 4.5 milyar dolarlık yeni oyun alanı açtı. Çin’den Türkiye’ye bugüne değin 10 milyon doz aşı ulaştıran THY, Brezilya başta olmak üzere farklı coğrafyalara da aşı taşıyor.

İlker Aycı, bu konuda “Çin’den her gün uçuşumuz var. Ne kadar aşıya ihtiyaç olursa hemen getirmeye hazırız” ifadesini kullandı.

102 ülkede 167 noktaya uçuyor



Pandemi öncesinde 128 ülkeye uçan THY, pandemiye karşın 102 ülkeye uçuyor. 300 olan uçuş noktasında ise 208 rakamına ulaşıldı. İç hatlarda daha önce 45 noktaya uçulur iken burada da 41 sayısı yakalandı. Doluluk oranlarında iç ve dış hat ortalaması 10 puanlık düşüşle yüzde 71 seviyelerine işaret ediyor. Rakiplerin ise yüzde 55-60 doluluk oranıyla uçtuğu belirtildi. Şirket Avrupa’nın en çok uçuş yapan şirketi olarak 2020’yi kapattı. İzinler alındıkça uçulan ülke ve nokta sayısında artış olacak. 2021’de ABD, Kanada ve Pakistan’da yeni hat açılış planlanıyor.