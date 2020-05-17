Hayat devam ediyor

Korona günleri bizlere birçok farklı alanda dersler vermeye devam ediyor.

Virüs salgını gösteriyor ki; iş dünyasının bir tarafında “yandık, bittik, kül olduk, peki şimdi biz ne yapacağız abicim” diyenler var.

Başka bir tarafta da, yeni dünyaya ayak uydurarak, ileri teknolojiye yatırım yaparak, böylesine dalgalı günler için iş planı yapanlar…

Gelin şimdi Amerikan iş dünyasından hem büyük ölçekli hem de girişim seviyesindeki iş hikayelerine bakalım.

Bu örnekler bize hem kriz zamanı hızlı hareket etmenin önemini, hem de çıkabilecek yeni fırsatların nasıl değerlendirileceğini gösterecek.

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Elektronik ticaret devi ABD’li şirket Amazon.com’un kurucusu Jeff Bezos, salgın döneminde servetine servet kattı. Bezos, 100 milyar dolarlarla başladığı korona günlerine, 140 milyar dolarla devam ederek, dünyanın en zengini olmayı başardı.

Başarılı girişimci, bir diğer internet milyarderi Mark Zuckerberg’in (Facebook) sahip olduğu serveti de (70 milyar dolar) tam tamına ikiye katladı.

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Bill Gates şu sıralar, 45 yıl önce kurduğu yazılım imparatorluğu Microsoft’a hiç zaman ayırmayıp, Kovid-19 salgınına çare ve virüs aşısı için yoğun mesai yapıyor olsa da, sağlam temeller attığı şirketi, korona günlerinde adeta uçuşa geçti. ABD’li Microsoft, son çeyrekte (3 aylık dönem) 35 milyar dolar gelir rakamıyla tarihi bir rekora ulaştı.

Basit hesapla, şirketin bu yıl 4 çeyrekte aynı geliri elde edeceğinden yola çıksak, eder, yılda 140 milyar dolar. Yani neredeyse Türkiye’nin 2020 yılı ihracatı.

Ülkemizde 90 bin şirket yan yana gelip, ihracatta bu rakama ulaşırken, uzaklarda tek bir şirketin (Evet 1) bu rakamı sırtlaması, bir yerlerde yanlış yaptığımızı artık bize göstermeli.

Bu arada hatırlatalım, Microsoft’un 3 aylık dönemde net kâr rakamı da 10.8 milyar dolar oldu. Gelirin üçte biri!

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Efsane işadamı Warren Buffett, piyasaların çöküşüyle; 2020 yılının ilk üç ayında 50 milyar dolar zarar etti. Elbette bu kötü haberdi… ABD’li işadamı, korona günleri başlarken herkesin “Neler oluyor?” sorusuna yanıt aradığı günlerde, borsada erken satışa geçmesini bildi ve kasasındaki nakdi 128 milyar dolardan, 137 milyar dolara çıkardı. Bu da Buffett için iyi haberdi.

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Hayvanları bir kenara bırakıp, tamamen bitkilerden ürettiği “yapay et” ile herkesi kısa bir zaman önce şok eden Beyond Meat, tüm dünya, “Acaba yapar mı, yapamaz mı?” sorusuyla vakit harcarken, ekmeğinin peşindeydi…

ABD’li şirket iki ay öncesine 50 dolarda seyreden hissesini, korona günleriyle beraber 140 dolara taşıdı. Hayvanlardan insana geçen Kovid-19 virüsünün, bu roket hızındaki fırlamada hiç şüphesiz büyük etkisi vardı.

Bir küçük not daha; Wall Street’te büyük yatırım grupları şimdiden Beyond Meat hisseleriyle ilgili fiyat tahminlerini 200 dolara çekti.